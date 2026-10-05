Ponad 207,7 milionów opakowań i automaty pod dachem. Tak Kaufland ułatwia zwrot w systemie kaucyjnym

Otrzymany bon można wykorzystać przy zakupach podczas tej samej wizyty lub, jeśli klient ich wtedy nie robi, w dowolnym sklepie Kaufland w ciągu 100 dni od wydania. Nie trzeba wracać do sklepu, w którym kupiono napój. Sieć przyjmuje opakowania ze znakiem „KAUCJA” w każdym swoim markecie, bez paragonu i aplikacji. Butelki i puszki można więc oddać przy okazji codziennych zakupów.

Co najmniej dwa automaty w każdym markecie ze zbiórką automatyczną

Zbiórka w Kauflandzie jest dziś niemal w całości zautomatyzowana. W każdym markecie prowadzącym ją w tej formie działają co najmniej dwa urządzenia, które mogą przyjmować opakowania równocześnie. Gdy jedna osoba przynosi większą liczbę butelek, druga może w tym samym czasie korzystać z sąsiedniego automatu.

Niektórzy klienci przynoszą znacznie więcej niż kilka opakowań. W czerwcu 2026 r. jeden z automatów Kauflandu przyjął podczas jednego zwrotu 1277 sztuk i wydał bon o wartości 638,50 zł. W lipcu podczas zwrotu obsługiwanego przez pracownika przyjęto 3559 opakowań i wydano bon na 1779,50 zł.

Warto pamiętać, że w obrocie funkcjonują także szklane butelki zwrotne wielokrotnego użytku, których zwrot odbywa się na dotychczasowych zasadach. W marketach Kaufland klienci mogą także oddawać je w wygodny sposób: zarówno szklane butelki zwrotne z oferty Kauflandu, jak i skrzynki po napojach zakupione w naszej sieci, można zwrócić w automacie kaucyjnym.

Instrukcje na ekranie prowadzą klienta przez kolejne etapy zwrotu. Po przyjęciu opakowań urządzenie drukuje bon, który można wykorzystać przy zakupach.

Pod dachem niezależnie od pogody

Kaufland zaplanował miejsca zwrotu tak, by klienci mogli korzystać z automatów pod dachem. Większość urządzeń znajduje się wewnątrz istniejących budynków. W 66 lokalizacjach na wybrane automaty i potrzebne im zaplecze nie było dość miejsca, dlatego sieć wybudowała zadaszone pomieszczenia.

Postawiliśmy na nowoczesne i wydajne automaty kaucyjne. Ich zaawansowane zaplecze techniczne zapewnia dużą przestrzeń do sprawnego magazynowania puszek, butelek PET oraz szklanych butelek zwrotnych wielokrotnego użytku. Przyjmowane opakowania są na zapleczu automatycznie nacinane i zgniatane, co znacząco zmniejsza ich objętość, a następnie trafiają do specjalnych belownic. Tam, gdzie market nie dysponował wystarczającą powierzchnią wewnątrz budynku, wybudowaliśmy dedykowane pomieszczenia – mówi Katarzyna Łosińska-Burdzy, dyrektor pionu Corporate Affairs w Kaufland Polska. Dzięki temu klienci mają zapewnioną pełną wygodę i komfort oddawania opakowań, a nasi pracownicy uporządkowaną i funkcjonalną przestrzeń do ich obsługi i przygotowywania do dalszej drogi.

Bon można wykorzystać w dowolnym sklepie Kaufland

Bon wydany po zwrocie opakowań można wykorzystać przy zakupach w dowolnym sklepie Kaufland w Polsce. Jest ważny przez 100 dni od daty wydania – ta zasada obowiązuje w sieci od początku działania systemu kaucyjnego. Bon za opakowania ze znakiem „KAUCJA” można również wymienić na gotówkę. Przy płatności za zakupy trzeba wykorzystać go w całości: kwota do zapłaty musi być co najmniej równa wartości bonu.