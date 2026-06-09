Pomarańczowe kule światła nad poligonem. Oficer wywiadu USA opisuje godzinę spotkań z UAP

Dokument, który trzeba czytać ostrożnie

Ten tekst powstał na podstawie krótkiego dokumentu ODNI-UAP-D001 zatytułowanego „USPER Narrative, Senior USIC Official”. ODNI to Office of the Director of National Intelligence - biuro Dyrektora Wywiadu Narodowego USA, instytucja koordynująca amerykańską wspólnotę wywiadowczą. USIC oznacza United States Intelligence Community, czyli właśnie wspólnotę wywiadowczą Stanów Zjednoczonych: sieć agencji i instytucji zajmujących się bezpieczeństwem, analizą i rozpoznaniem. Sam dokument nie jest długim raportem śledczym. To pierwszoosobowa narracja anonimowego, wysokiego rangą oficera wywiadu. I dlatego trzeba ją prowadzić uczciwie: mamy opis świadka, nie kompletną paczkę danych sensorycznych, zdjęć, wideo i pełnych zapisów radarowych.

Późny 2025 rok, górski poligon i zadanie rozpoznawcze

Autor relacji pisze, że pod koniec 2025 roku, w godzinach wczesnowieczornych, wystartował śmigłowcem z Joint Operations Center, czyli połączonego centrum operacyjnego. JOC to miejsce, z którego koordynuje się działania na poligonie: łączność, meldunki, ruch zespołów, reakcję na zdarzenia i informacje z sensorów. Na pokładzie byli: autor narracji, jego kolega oraz dwóch pilotów. Misja nie zaczęła się jako „polowanie na UFO”. Załoga miała zbadać głośne, głuche uderzenia słyszane w górach na poligonie. Te dźwięki zbiegły się z obserwacjami UAP zgłaszanymi przez kilka poprzednich nocy. Cel był konkretny: przeszukać odległe górskie rejony i sprawdzić, czy nie ma tam szczątków lub obiektów, które mogłyby wyjaśnić obserwacje kulistych świateł.

Lot tuż nad ziemią

Po opuszczeniu centrum operacyjnego śmigłowiec leciał przez pasmo górskie profilem określonym jako „nap-of-the-earth”. To termin wojskowego lotnictwa oznaczający lot bardzo nisko nad terenem, z wykorzystaniem rzeźby krajobrazu - dolin, grzbietów, załamań terenu - tak, by maszyna pozostawała możliwie trudna do wykrycia i mogła poruszać się blisko powierzchni. W dokumencie znajduje się nawet korekta z 26 maja 2026 roku: pierwotnie opublikowana wersja omyłkowo zawierała sformułowanie „map-of-the-earth”, poprawione później na właściwe „nap-of-the-earth”. Ten drobny szczegół jest ciekawy, bo pokazuje techniczny charakter relacji. Autor nie opisuje zwykłego przelotu turystycznego nad górami. Mówi o wojskowym profilu lotu na poligonie, w warunkach operacyjnych.

Szczątki, które nie były tajemnicą

Przez kilka godzin załoga przeszukiwała teren. Kilkukrotnie z powietrza dostrzegano na ziemi odłamki lub elementy wyglądające jak szczątki. Śmigłowiec zniżał się, by obejrzeć je dokładniej. Za każdym razem uznawano, że są to pozostałości po rakietach albo innych pociskach, które rozbiły się w ciągu wielu lat testów broni na poligonie. To bardzo ważny fragment, bo ustawia wiarygodny ton całej historii. Załoga nie traktowała każdego kawałka metalu jako sensacji. Wiedziała, gdzie lata. Poligon wojskowy to miejsce, w którym przez lata gromadzą się fragmenty testowanych systemów, rakiet, pocisków i obiektów ćwiczebnych. Najpierw odrzucano więc najprostsze wyjaśnienia. Szukano tego, co mogło naprawdę odstawać od tła.

Wejście do jaskini bez końca

Podczas poszukiwań w pobliżu rejonów, gdzie wcześniej zgłaszano aktywność kulistych obiektów, załoga zauważyła duże wejście do jaskini. Autor pisze, że nie było widać jej końca. Teren wokół wejścia nie dawał bezpiecznego miejsca do lądowania, więc polecił pilotowi kilka razy okrążyć obiekt. Zanotowano lokalizację i kontynuowano misję. To jeden z najbardziej filmowych fragmentów relacji, ale trzeba go potraktować ostrożnie: dokument nie mówi, że jaskinia była źródłem zjawisk. Mówi tylko, że odkryto duże wejście w rejonie poszukiwań, odnotowano je i polecono dalej. Narracyjnie, jest to jednak znakomity detal terenowy: górski poligon, śmigłowiec, zapadający wieczór i ciemne wejście w skałach, które pojawia się w tej samej przestrzeni, gdzie wcześniej widywano świetliste kule.

Paliwo, zespół naziemny i tanker na poligonie

Kiedy śmigłowiec zaczął mieć mało paliwa, załoga poleciała do wcześniej ustalonego punktu spotkania z zespołem naziemnym. Tam kolega autora wysiadł, a dwaj piloci i autor narracji ruszyli dalej do rozmieszczonego na poligonie tankera, czyli punktu tankowania. Plan był prosty: uzupełnić paliwo i wrócić do bazy. Ale wtedy Joint Operations Center przekazało nowe zadanie. Jeden z zespołów naziemnych zauważył szczątki na pobliskiej górze i poproszono śmigłowiec o sprawdzenie tego miejsca. Słońce już zaszło. Piloci przełączyli się na FLIR i NVG. FLIR, czyli Forward Looking Infrared, to kamera termowizyjna patrząca do przodu, pokazująca różnice temperatur. NVG to Night Vision Goggles — gogle noktowizyjne wzmacniające światło. Autor relacji pisze, że sam nadal obserwował gołym okiem.

Radar kieruje ich w stronę zjawiska

Krótka kontrola góry nie przyniosła znalezisk. Piloci zaczęli wracać do Joint Operations Center, by zakończyć misję. Wtedy autor dostał wiadomość: radar wykrył kontakty kilka mil dalej, w górę poligonu względem ich pozycji. Był to ten sam obszar, w którym poprzednimi nocami obserwowano aktywność UAP. Autor przekazał informację pilotom i kurs został zmieniony. Od tego momentu relacja przyspiesza. Według dokumentu to, co nastąpiło, było serią bliskich spotkań z UAP trwającą ponad godzinę. To mocne zdanie, ale znów trzeba je czytać jako opis świadka. Dokument nie daje nam pełnych wykresów radarowych, nagrań FLIR ani telemetrii. Daje natomiast ciąg zdarzeń widzianych przez załogę, zespoły naziemne i centrum operacyjne.

„Supergorący” obiekt nisko nad ziemią

W drodze do rejonu kontaktów zespoły naziemne zameldowały, że na FLIR widzą UAP. Opisywały go jako „super-hot”, czyli ekstremalnie gorący w obrazie termowizyjnym, niski nad ziemią i poruszający się z dużą prędkością najpierw na wschód, a potem na południe. Następnie obiekt miał rozdzielić się na dwa i zmienić kierunek. To jeden z najważniejszych fragmentów, bo w relacji pojawia się nie tylko obserwacja wzrokowa, lecz także obrazowanie termiczne. Według relacji zespół naziemny widział na FLIR obiekt o bardzo silnej sygnaturze cieplnej, który poruszał się nisko i dynamicznie.

Dziesięć stóp od śmigłowca

Kiedy śmigłowiec dotarł w rejon obserwacji, załoga skanowała teren przez NVG, FLIR i gołym okiem. Nagle zespół naziemny przekazał przez radio, że obiekt podniósł się z ziemi, zbliżył na około dziesięć stóp od śmigłowca, opadł poniżej niego, a potem gwałtownie odleciał. Dziesięć stóp to około trzech metrów - odległość dramatycznie mała w kontekście lotu śmigłowca. Piloci mieli obserwować obiekt przez noktowizory. Według dokumentu widzieli, jak rozdziela się na dwa: mniejszy obiekt wyłania się z większego, po czym całość przyspiesza i znika z pola widzenia. Załoga krótko podjęła pościg, ale przerwała go, nie mogąc dorównać prędkości obiektu.

To nie jest moment na łatwe odpowiedzi

W tym miejscu najbardziej kusi sensacja. „Obiekt prawie dotknął śmigłowca” brzmi jak nagłówek gotowy do nadużycia. Ale właśnie tu trzeba trzymać się metody. Dokument nie mówi, czym był obiekt. Nie daje danych pozwalających niezależnie potwierdzić odległość. Nie wiemy, jak dokładnie określono te dziesięć stóp, czy chodzi o ocenę zespołu naziemnego, perspektywę z FLIR, relację radiową czy złożenie kilku wrażeń. Wiemy natomiast, że według narracji zdarzenie było na tyle bliskie i gwałtowne, iż piloci rozważali dalsze działania z perspektywy bezpieczeństwa lotu. To nie jest dowód na obcych. To jest opis zdarzenia, które - jeśli relacja jest wierna - było potencjalnie niebezpieczne dla załogi.

Myśliwce w tym samym rejonie

W pewnym momencie Joint Operations Center poinformowało załogę śmigłowca, że w rejonie operacji wystartowało kilka myśliwców wykonujących misję szkoleniową. Poproszono je o pomoc w identyfikacji UAP. Ten fragment jest bardzo ważny, bo poszerza scenę. Nie mamy już tylko śmigłowca i zespołów naziemnych. W przestrzeni pojawiają się także szybkie samoloty wojskowe, centrum operacyjne i próba wykorzystania dostępnych środków do rozpoznania zjawiska. Według dokumentu myśliwce nie są wprowadzone jako osobna sensacja, lecz jako element operacyjnej reakcji: skoro w pobliżu są maszyny zdolne szybciej przemieścić się w rejon kontaktów, można spróbować użyć ich do identyfikacji.

Zawis na 700 stopach

Chwilę później JOC skierowało śmigłowiec ku kolejnym kontaktom radarowym. Załoga zajęła pozycję w zawisie na wysokości około 700 stóp AGL. AGL oznacza above ground level - wysokość nad poziomem gruntu, a nie nad poziomem morza. 700 stóp to około 213 metrów nad terenem. Ta informacja jest istotna, bo pozwala wyobrazić sobie geometrię obserwacji: śmigłowiec nieruchomo wisi nad górskim poligonem, piloci patrzą przez NVG i FLIR, autor obserwuje także gołym okiem, a centrum operacyjne przekazuje kolejne namiary. To nie jest przypadkowe spojrzenie z okna samochodu. To sytuacja operacyjna, w której obserwatorzy celowo próbują zobaczyć i zrozumieć zjawisko.

Rój pomarańczowych świateł

W oddali, na tle góry, załoga zobaczyła - według relacji - niezliczone pomarańczowe świetliste kule rojące się we wszystkich kierunkach. Pokaz miał trwać kilka minut, po czym zjawisko zaczęło zanikać. To jeden z najbardziej niezwykłych obrazów całego dokumentu: nie pojedyncze światło, nie jeden obiekt, lecz mnogość pomarańczowych punktów lub kul poruszających się chaotycznie na tle górskiego zbocza. Autor używa słowa „countless”, czyli „niezliczone”. W relacji załogi były na tyle wyraziste, że zapisały się jako jedna z kulminacyjnych scen misji.

Dwa owalne światła blisko maszyny

Po świeżych kontaktach radarowych JOC przekierowało śmigłowiec z powrotem w poprzedni rejon. Autor przekazał pilotom koordynaty i maszyna ponownie przeszła do zawisu na około 700 stopach AGL. Wtedy piloci przez noktowizory, a autor gołym okiem, zobaczyli dwa duże świetliste obiekty, które rozbłysły obok siebie blisko śmigłowca. Miały znajdować się nieruchomo, tuż powyżej dysku wirnika, po prawej stronie maszyny. Autor opisuje je jako owalne, pomarańczowe, z białym albo żółtym środkiem, emitujące światło we wszystkich kierunkach. To opis bardzo konkretny: kolor, kształt, położenie względem śmigłowca, zachowanie i intensywność światła. Trwał zaledwie kilka sekund, ale w relacji zajmuje centralne miejsce.

Formacja w kształcie litery T

Po chwili pod pierwszą parą miała rozbłysnąć trzecia kula, a następnie czwarta poniżej, tworząc łącznie cztery lub pięć świateł w układzie przypominającym literę „T”. Następnie obiekty zaczęły przygasać w odwrotnej kolejności, pozostając nieruchome aż do zniknięcia. Całe zdarzenie trwało od 10 do 15 sekund. Autor relacji pisze, że nie robił zdjęć, ponieważ koncentrował się na ocenie, czym to jest i czy stanowi zagrożenie. To zdanie jest bardzo ludzkie i bardzo operacyjne. Dla czytelnika brak zdjęć może być rozczarowaniem. Dla osoby siedzącej w śmigłowcu, mającej po prawej stronie światła tuż nad dyskiem wirnika, pierwszym odruchem nie musi być dokumentowanie, lecz ocena ryzyka.

Czy lądować?

Po tym bliskim zdarzeniu piloci mieli przez chwilę rozważać lądowanie z powodu bliskości obiektów, ale ostatecznie pozostali w zawisie na 700 stopach, kontynuując obserwację. Ten moment pokazuje, że relacja nie jest tylko opisem „ładnych świateł”. Dla załogi problemem było bezpieczeństwo. Śmigłowiec w zawisie jest maszyną wrażliwą na otoczenie: wirnik, przeszkody, teren, wiatr, wysokość, paliwo, świadomość sytuacyjna. Jeżeli w pobliżu pojawiają się nieznane światła lub obiekty, pilot musi myśleć nie o metafizyce, lecz o tym, czy może utrzymać kontrolę, czy ma gdzie odejść, czy powinien zejść niżej, czy bezpieczniej zostać tam, gdzie jest. Następna scena brzmi jeszcze bardziej niepokojąco, ale znów wymaga ostrożnego języka. Załoga zobaczyła myśliwce wchodzące w zasięg wzroku na wysokości około 23 tysięcy stóp AGL, rozpoznawalne po migających światłach nawigacyjnych. Według autora te same typy obiektów pojawiały się bezpośrednio nad myśliwcami. Rozbłyskiwały pojedynczo w formacji poziomej, dopasowując prędkość i tor lotu do samolotów. Po 10-15 sekundach przygasały kolejno i znikały. Sytuacja miała powtórzyć się kilka razy, gdy myśliwce przelatywały przez przestrzeń, a następnie lądowały. Autor miał powiedzieć pilotom, że wyglądało to tak, jakby te same obiekty, które spotkali wcześniej, teraz „goniły” myśliwce.

Trójkąt wokół śmigłowca

Relacja nie kończy się na myśliwcach. Załoga miała nadal obserwować pomarańczowe kule rozbłyskujące i gasnące wokół śmigłowca przez kilka minut. W pewnym momencie miały utworzyć wyraźny trójkąt, po czym zniknąć. To kolejny opis formacji geometrycznej: najpierw „T”, później linia nad myśliwcami, potem trójkąt. W narracjach o UAP geometria bywa jednym z elementów najbardziej przyciągających uwagę, bo sugeruje porządek, intencję albo koordynację.

Powrót z braku paliwa

Ostatecznie o zakończeniu obserwacji zdecydowała rzecz bardzo przyziemna: paliwo. Piloci, mając go coraz mniej, podjęli decyzję o powrocie do Joint Operations Center. Po lądowaniu autor krótko z nimi porozmawiał, głównie po to, by podziękować. Pisze, że po tych obserwacjach byli „virtually speechless” — praktycznie bez słów. Następnie wszedł do centrum operacyjnego na szybkie omówienie, po czym pojechał do domu. Ten finał jest niemal antyfilmowy. Nie ma wielkiej konferencji, nie ma natychmiastowego rozstrzygnięcia. Jest powrót do bazy, debriefing i człowiek, który po godzinie obserwacji czegoś niezrozumiałego wraca do zwykłego końca dnia.

Co wiemy na pewno z dokumentu

Wiemy, że relacja opisuje późny 2025 rok, lot śmigłowcem z JOC na poligonie, misję związaną z głośnymi uderzeniami w górach i wcześniejszymi obserwacjami UAP. Wiemy, że załoga najpierw szukała szczątków i odrzucała zwykłe pozostałości po testach rakiet i pocisków jako tło poligonowe. Wiemy, że używano FLIR, NVG i obserwacji gołym okiem. Wiemy, że JOC przekazywało informacje o kontaktach radarowych. Wiemy, że według narracji zespoły naziemne i załoga obserwowały pomarańczowe kule, obiekt o silnej sygnaturze cieplnej, rozdzielanie się obiektów, bliskie podejście do śmigłowca, formacje świateł i zjawiska w pobliżu myśliwców.

Czego nie wiemy

Nie wiemy, czym były obiekty. Nie wiemy, czy wszystkie obserwacje miały jedno źródło. Nie wiemy, czy część zjawisk mogła wynikać z ćwiczeń wojskowych, flar, dronów, odbić, zjawisk atmosferycznych, zakłóceń sensorów, błędnej oceny odległości albo połączenia kilku czynników. Nie wiemy, jak wyglądały zapisy radarowe, jakie były parametry FLIR, co dokładnie widziały NVG, czy myśliwce miały własne potwierdzenia i jakie były wnioski po debriefingu. To trzeba napisać wprost, bo inaczej tekst stałby się tym, czym nie ma być: clickbaitem. Siła dokumentu polega nie na tym, że daje odpowiedź, lecz na tym, że opisuje zdarzenie zgłoszone przez osobę z amerykańskiej wspólnoty wywiadowczej w języku operacyjnej relacji.

Finał: pomarańczowe światła i milczenie załogi

Najbardziej zapadający w pamięć obraz nie jest wcale najbardziej sensacyjny. To nie moment, w którym obiekt miał znaleźć się dziesięć stóp od śmigłowca. Nie roje świateł na tle góry. Nie kule nad myśliwcami. Najmocniejszy jest koniec: załoga wraca z braku paliwa, ląduje, a ludzie, którzy przed chwilą przez ponad godzinę obserwowali coś niezrozumiałego, prawie nie mają słów. W dobrym reportażu o UAP to wystarczy. Nie trzeba dopisywać obcych, technologii przyszłości ani teorii spiskowych. Wystarczy trzymać się dokumentu i pytania, które zostaje po lekturze: co właściwie widzieli ci ludzie nad górskim poligonem pod koniec 2025 roku?

Artykuł powstał na podstawie dokumentu „ODNI-UAP-D001, USPER Narrative, Senior USIC Official”, zawierającego pierwszoosobową relację wysokiego rangą przedstawiciela amerykańskiej wspólnoty wywiadowczej z późnego 2025 roku. Dokument opisuje lot śmigłowcem z Joint Operations Center nad górskim poligonem, poszukiwania szczątków po wcześniejszych obserwacjach UAP, użycie FLIR i NVG, kontakty radarowe, obserwacje pomarańczowych orbów, bliskie podejście obiektu do śmigłowca oraz późniejsze obserwacje zjawisk w pobliżu myśliwców. Tekst traktuje dokument jako narrację świadka, a nie pełny raport techniczny z kompletem danych sensorycznych. Cytaty i sens fragmentów dokumentu zostały przełożone i zredagowane w języku polskim. Tekst został opracowany przy pomocy narzędzi AI PinPoint i Notebook LM.