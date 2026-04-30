Polscy winiarze zmagają się z falą przymrozków

Ostatnie noce były bardzo trudne dla winiarzy. W niektórych miejscach temperatura spadła do nawet -4 stopni Celsjusza. Polscy winiarze, którzy pamiętają dramatyczny kwiecień sprzed dwóch lat, ruszyli do ochrony swoich winnic przy pomocy różnych metod.

Ostatniej nocy temperatura spadła w naszej winnicy do -3 stopni Celsjusza – mówi Jacek Turnau, prezes zachodniopomorskiej Winnicy Turnau. – Sytuacja nie jest tak dramatyczna jak dwa lata temu, ale dostatecznie poważna, by w ruch poszły wszystkie możliwe sposoby na ochronę naszej winnicy, w tym świece, wiatraki i kable grzewcze.

Szczególne wrażenie robi efekt tysiąca rozpalonych świec stworzonych z myślą o uprawie winorośli. Dzięki nim coraz częściej możemy zobaczyć w polskich realiach widok, który dobrze znają choćby mieszkańcy Francji, gdzie nocne zdjęcia rozjaśnionych ogniem winnic w kwietniu mocno zakorzeniły się w świadomości zbiorowej.

Ważną rolę spełniają też specjalne wiatraki antyprzymrozkowe, które mają za zadanie mieszać masy powietrza. Dzięki temu temperatura przy gruncie może wzrosnąć o 1 lub 2 stopnie, które mogą zaważyć na dalszej wegetacji, a tym samym możliwości wydania przez krzew owoców w tym roku. W zachodniopomorskiej winnicy w Baniewicach pojawiły się także kable grzewcze, które, powieszone wzdłuż pędów winorośli, skutecznie je ogrzewają.

Walka o wegetację

Przymrozki w drugiej połowie kwietnia są szczególnie niebezpieczne, jeśli wcześniej panowały relatywnie wysokie temperatury. To one sprawiają, że na krzewach pojawiają się pąki, a następnie zalążki liści. Roślina traci wtedy naturalny „pancerz”, którym chroni się w zimie przed mrozami. Zmrożenie młodych pędów i liści może sprawić, że wegetacja wyhamuje i winiarz z części krzewów, a w skrajnej sytuacji z całej winnicy, nie będzie mógł zrobić w danym roczniku wina.

Sytuacja w tym roku jest o tyle lepsza niż w 2024 roku, że wówczas pierwsza połowa kwietnia była cieplejsza niż dzisiaj i wegetacja ruszyła szybciej niż zazwyczaj – dodaje Jacek Turnau. – W tym roku tempo wegetacji jest standardowe.

Sytuację utrudnia fakt, że temperatury mogą się zmienić praktycznie w ciągu godziny, a zaważyć mogą na tym bieżące czynniki, choćby poziom zachmurzenia, który mimo nocnej pory odgrywa dużą rolę w walce z przymrozkami.

