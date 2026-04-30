Dzień Bez Diety po polsku – jemy świadomie, ale bez rygoru

Międzynarodowy Dzień Bez Diety, przypadający 6 maja, to okazja, by mówić o swobodniejszym podejściu do jedzenia, bez sztywnych zasad i wyrzeczeń. To również dobry moment, by przyjrzeć się temu, jak naprawdę wygląda sposób odżywiania Polaków. Z badania przeprowadzonego, już po raz drugi, przez markę FRoSTA wynika, że stosunek do jedzenia w Polsce nie jest restrykcyjny, ale nie oznacza jednocześnie braku kontroli nad codziennym menu. To raczej odejście od ograniczających reguł dietetycznych na rzecz bardziej zrównoważonych wyborów.

Bez diety, ale nie bez zasad

Choć większość badanych nie stosuje konkretnego modelu żywienia (86%), nie oznacza to przypadkowego planowania posiłków. Ponad połowa Polaków (54%) deklaruje, że je zgodnie z własnymi preferencjami, bez sztywnych zasad. Jest to postawa nieco częstsza u mężczyzn (58%), niż u kobiet (51%). Jednocześnie 31% badanych wskazuje, że nie będąc na diecie, zwraca uwagę na to, co i ile je. Taka postawa pokazuje, że „brak diety” to coraz częściej świadome decyzje i refleksję nad jakością codziennego menu, a nie rezygnacja z kontroli. Szczególnie widoczne jest to wśród osób z wyższym wykształceniem, w gospodarstwach domowych o wyższych dochodach oraz wśród osób dbających o dom i rodzinę.

Świadomość zamiast wyrzeczeń

Wielu osobom dieta wciąż kojarzy się z ograniczeniami, dlatego Polacy częściej wybierają stopniowe zmiany niż radykalne podejście. Przy wyborze produktów kierują się przede wszystkim zdrowiem (34%), zwracają uwagę na naturalność składników (30%) oraz ograniczają żywność przetworzoną (28%).

Kluczową rolę odgrywa także skład, który dla 41% badanych jest podstawą decyzji o zakupie. Potwierdza to rosnąca uważność przy sklepowej półce. Już 32% Polaków deklaruje czytanie listy składników, co oznacza wzrost względem poprzedniego roku (26%).

Widać wyraźnie, że podejście do jedzenia staje się bardziej świadome i oparte na konkretnych wyborach. Czytanie etykiet jest dowodem na to, że konsumenci chcą wiedzieć, co kupują i co trafia na ich talerz. Ten kierunek wymaga od producentów przejrzystości i prostoty receptur. Dla FRoSTY transparentność, najwyższa jakość to nie moda, ale standard wpisujący się w filozofię 100% naturalnego smaku–idealnie wpisujący się w potrzeby 79% Polaków, dla których skład ma znaczenie – mówi Aleksandra Wysocka, Dyrektor Marketingu FRoSTY.

Planowanie codzienności i technologiczne wsparcie

Swobodne podejście do diety idzie w parze z dobrą organizacją: 74% Polaków planuje posiłki na dany dzień lub kilka dni do przodu, więc brak diety nie oznacza spontaniczności w codziennym jedzeniu. Jednocześnie w polskich domach kuchnie stają się coraz bardziej nowoczesne. Czego dowodem jest wzrost popularności urządzenia air fryer. Jego obecność w gospodarstwach domowych wzrosła najbardziej spośród innych urządzeń – aż do 35%, co stanowi imponujący skok o aż 20 p.p. w ciągu zaledwie roku. Choć chętnie sięgamy po technologiczne ułatwienia, nasze podniebienia pozostają tradycyjne, niezmiennie królują u nas smaki kuchni polskiej (88%) oraz włoskiej (45%).

Dzień Bez Diety może być okazją do spojrzenia na codzienne wybory z większym dystansem i odejścia od myślenia o jedzeniu jako zbiorze zakazów. Warto przyjrzeć się temu, że coraz częściej liczy się równowaga, uważność i dopasowanie sposobu odżywiania do własnych potrzeb. To podejście, które nie wymaga rewolucji, ale sprzyja budowaniu trwałych nawyków na co dzień.