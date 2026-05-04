Polacy zaczynają gotować dla czworonogów. Powód? Zarówno zdrowie, jak i finanse

Nic więc dziwnego, że coraz więcej właścicieli zaczyna szukać alternatyw, nie tylko zdrowszych, ale też bardziej przewidywalnych finansowo. Jednym z wyraźnych trendów staje się samodzielne przygotowywanie i gotowanie posiłków dla czworonogów.

Koniec przypadkowego żywienia. Właściciele zaczynają liczyć

Zmiana podejścia do żywienia zwierząt wynika z ich rosnącej roli w życiu właścicieli. Psy i koty coraz częściej traktowane są jak pełnoprawni członkowie rodziny, a ich dieta przestaje być przypadkowa. Właściciele zwracają większą uwagę na skład posiłków, jakość składników i ich wpływ na zdrowie.

Coraz częściej pojawia się potrzeba indywidualnego podejścia do żywienia, szczególnie w przypadku alergii pokarmowych, problemów skórnych czy trawiennych. Widać wyraźny wzrost zainteresowania dietami domowymi, zwłaszcza u zwierząt z nadwrażliwościami pokarmowymi. Odpowiednio zbilansowana dieta może realnie wspierać ich zdrowie, ale musi być dopasowana do potrzeb konkretnego zwierzęcia - mówi Damian Domitrz, odpowiedzialny za rozwój Tuanty w Polsce, urządzenia dedykowanego gotowaniu dla psów i kotów.

Jak pokazują najnowsze dane Biostat, najczęściej wybieranymi zwierzętami nad Wisłą są psy - posiada je około 70% właścicieli zwierząt, a koty ma ponad połowa opiekunów. W wielu przypadkach zwierzęta występują razem, co dodatkowo zwiększa miesięczne koszty ich utrzymania.

Dlatego coraz większą rolę zaczyna odgrywać także aspekt finansowy. W praktyce oznacza to, że przy świadomym doborze składników i samodzielnym gotowaniu część właścicieli jest w stanie istotnie obniżyć miesięczne koszty żywienia, co w skali roku może przełożyć się na wymierne oszczędności finansowe.

Nowa kategoria: domowe gotowanie dla zwierząt

Wraz ze zmianą nawyków właścicieli rozwija się także rynek. Polacy wydają na karmę dla psów i kotów już około 4,9 mld zł rocznie, a produkty dla zwierząt trafiają do ponad połowy gospodarstw domowych. To jedna z najbardziej stabilnych i rosnących kategorii konsumenckich.

Widzimy wyraźnie, że właściciele zwierząt chcą mieć większą kontrolę nad dietą swoich pupili, ale nie chcą podporządkowywać temu całego dnia. To właśnie potrzeba wygody przy jednoczesnym zadbaniu o jakość napędza rozwój nowych rozwiązań w kategorii gotowania dla czworonogów - dodaje Damian Domitrz.

Tuanty to pierwsze na rodzimym rynku rozwiązanie dedykowane przygotowywaniu posiłków dla psów i kotów, które łączy funkcje gotowania na parze i blendowania składników, upraszczając samodzielne przygotowanie posiłku i skracając ten proces do około 20 minut. To przykład rozwiązań wpisujących się w rosnący trend świadomego żywienia zwierząt.

Rynek rośnie wraz ze zmianą stylu życia

W Polsce żyje obecnie około 15 mln psów i kotów, a dwóch na trzech badanych deklaruje opiekę nad zwierzętami domowymi. Dla wielu osób zwierzę to dziś pełnoprawny członek rodziny, co przekłada się na większą troskę o zdrowie i dietę.

Eksperci zwracają również uwagę, że coraz częściej diagnozowane są alergie i nadwrażliwości pokarmowe u zwierząt, co dodatkowo zwiększa potrzebę indywidualnego podejścia do żywienia i większej kontroli nad tym, co trafia do ich miski.