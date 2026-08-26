Polacy oszczędzają inaczej niż trzy lata temu. Częściej analizują oferty i aktywnie zarządzają swoimi pieniędzmi

Oszczędzanie przestaje być biernym odkładaniem pieniędzy

Polacy coraz bardziej aktywnie zarządzają swoimi oszczędnościami. Jak wynika z lipcowego badania platformy Raisin, 35% respondentów deklaruje, że przenosi swoje środki, gdy znajdzie lepiej oprocentowaną lokatę lub konto oszczędnościowe. To o 13,9 pkt proc. więcej niż odsetek osób, które porównują dostępne oferty, ale ostatecznie pozostawiają pieniądze w swoim dotychczasowym banku (21,1%). Dane pokazują więc, że dla części Polaków samo porównywanie ofert coraz częściej prowadzi do konkretnego działania – przeniesienia oszczędności tam, gdzie warunki są korzystniejsze.

Na zmianie banku aktywność Polaków się jednak nie kończy. Obecnie oszczędności posiada 70,7% badanych, a 39,7% deklaruje, że oszczędza regularniej niż jeszcze trzy lata temu.

Co piąta osoba (21%) odkłada większą część swoich dochodów niż wcześniej, 16,7% częściej monitoruje oprocentowanie swoich oszczędności, a 13,5% częściej porównuje oferty różnych banków. Wyniki pokazują, że oszczędzanie przestaje być biernym odkładaniem pieniędzy, a coraz częściej staje się świadomym zarządzaniem własnymi finansami

Autor: All 4 Comms/ Materiały prasowe

Inflacja zmieniła nasze finansowe nawyki

Zdaniem ekspertów Raisin ostatnie trzy lata wysokiej inflacji na trwałe zmieniły sposób podejmowania decyzji finansowych przez Polaków.

Jeszcze niedawno decyzja o wyborze miejsca dla naszych oszczędności była podejmowana raz i pozostawała niezmieniona przez długi czas. Okres wysokiej inflacji sprawił, że takie podejście przestało się opłacać. Coraz więcej Polaków zaczęło porównywać oprocentowanie, monitorować swoje oszczędności oraz aktywnie szukać lepszych ofert. Nie chodzi już tylko o odkładanie pieniędzy, ale również o świadome wykorzystywanie możliwości dostępnych na rynku, aby oszczędności pracowały efektywniej – podkreśla Michał Piątek, dyrektor generalny Raisin w Polsce

Autor: All 4 Comms/ Materiały prasowe

Młodzi oszczędzają regularniej, ale rzadziej przenoszą swoje pieniądze

Szczególnie wyraźną zmianę widać wśród najmłodszych dorosłych. Aż 49,2% osób w wieku 18–24 lata oraz 47,1% respondentów w wieku 25–34 lata deklaruje, że oszczędza regularniej niż jeszcze trzy lata temu. To najwyższe wyniki spośród wszystkich badanych grup.

Jednocześnie większa regularność oszczędzania nie przekłada się na równie dużą skłonność do przenoszenia pieniędzy. Osoby w wieku 18–24 lata najrzadziej ze wszystkich grup wiekowych deklarują, że przenoszą swoje środki po znalezieniu korzystniej oprocentowanej oferty – robi to zaledwie 26,2% z nich. Młodzi są więc coraz bardziej zdyscyplinowani w samym odkładaniu pieniędzy, ale rzadziej niż starsze grupy decydują się na zmianę miejsca, w którym przechowują swoje oszczędności.

Autor: All 4 Comms / Materiały prasowe

Wśród osób po 35. roku życia sytuacja wygląda inaczej – wraz z wiekiem rośnie skłonność do przenoszenia oszczędności, gdy na rynku pojawia się korzystniejsza oferta. Dane pokazują więc ciekawy paradoks: młodsi Polacy najszybciej zwiększają regularność oszczędzania, podczas gdy starsi oszczędzający są bardziej skłonni aktywnie przenosić swoje środki w poszukiwaniu lepszych warunków.

Liczy się coś więcej niż wysokość oprocentowania

Choć atrakcyjne oprocentowanie pozostaje ważnym kryterium wyboru miejsca do oszczędzania, nie jest ono jedynym czynnikiem wpływającym na decyzje konsumentów. Równie istotne są łatwy dostęp do pieniędzy (37,4%), brak opłat i dodatkowych kosztów (35,3%), stabilność banku (30,2%) oraz możliwość wygodnego zarządzania środkami przez internet lub aplikację (29,4%). Sam poziom oprocentowania wskazało 30,4% respondentów.

Różnice widać również w sposobie rozumienia świadomego zarządzania pieniędzmi. Dla najmłodszych oznacza ono przede wszystkim wyznaczanie konkretnych celów oszczędnościowych. Wśród osób w wieku 25–34 lata najczęściej wskazywano regularne odkładanie części dochodów, natomiast osoby w wieku 35–44 lata najczęściej kojarzą odpowiedzialne zarządzanie finansami z budowaniem poduszki bezpieczeństwa na nieprzewidziane wydatki.

Trzy lata wysokiej inflacji nauczyły Polaków, że samo odkładanie pieniędzy to nie wszystko. Dziś porównywanie ofert staje się coraz bardziej naturalnym elementem świadomego zarządzania oszczędnościami. Jednocześnie widzimy wyraźną różnicę między sprawdzaniem dostępnych możliwości a podejmowaniem działania – 21,1% Polaków porównuje oferty, ale ostatecznie pozostawia swoje pieniądze w dotychczasowym banku. Szczególnie ciekawy jest tutaj kontrast pokoleniowy: młodsi Polacy coraz regularniej odkładają pieniądze, ale rzadziej decydują się na ich przeniesienie, podczas gdy starsi oszczędzający wykazują większą mobilność. Kolejnym krokiem w świadomym zarządzaniu finansami jest więc nie tylko wiedza o dostępnych możliwościach, ale także umiejętność przełożenia jej na konkretne decyzje – komentuje Michał Piątek.

Autor: All 4 Comms/ Materiały prasowe

Wyniki badania pokazują, że dla coraz większej liczby Polaków oszczędzanie przestaje być jednorazową decyzją. Coraz częściej staje się procesem wymagającym regularnego monitorowania rynku, porównywania ofert i świadomego podejmowania decyzji finansowych.

Badanie zostało przeprowadzone w lipcu 2026 roku przez UCE RESEARCH na zlecenie agencji All 4 Comms oraz platformy Raisin. Próba objęła 1006 dorosłych Polaków w wieku od 18 do 80 lat.