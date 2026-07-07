Festiwalowy look z drugiego obiegu? Tak tworzy się stylizacje z charakterem

Moda festiwalowa lubi się z indywidualnością. Cały trik nie polega na tym, aby wyglądać jak kopia gotowego, “szalonego” zestawu z sieciówki, ale żeby skomponować rzeczy po swojemu. Dobierając stylizacje, wykorzystujemy trochę retro krojów, dostosowujemy ubrania do siebie testując różne metody DIY i uzupełniamy całość unikatowymi dodatkami, takimi jak paski czy torebki z dżetami. W sklepach z odzieżą z drugiego obiegu łatwo znaleźć elementy, które nadadzą stylizacji osobowość.

To także dobry sposób, żeby podejść do konsumowania trendów rozsądniej. Zamiast kupować ubranie tylko na jeden koncert czy weekendowy wyjazd, warto poszukać rzeczy, które zostaną z nami na dłużej i będą pasowały do pozostałych, letnich stylizacji. W tym kontekście, świetnie sprawdzi się wykorzystywanie tak zwanych statement piece. Stylizacja w tym duchu, opiera się na jednym, wyrazistym elemencie garderoby, który gra główne skrzypce. To mogą być sukienka w kolorze baby blue, geometryczna torebka, jaskrawy płaszcz albo biżuteria w rozmiarze XL.

Autor: kplus.agency/ Materiały prasowe

Przeglądając festiwalowe inspiracje, łatwo odnieść wrażenie, że nie sposób znaleźć podobne ubrania w internecie lub w galerii handlowej. Idealnie sprany i rozbity denim, czy skórzany pasek w stylu lat 2000, to prawdziwe rarytasy. Niezależnie od tego, jakie elementy stylizacji akurat królują na festiwalowych polach, moda z drugiego obiegu daje większą swobodę eksperymentowania. Warto zacząć od bazy: jeansów, szortów, prostego topu albo lekkiej koszuli. Potem, stopniowo dodajemy mocniejsze akcenty, takie jak duże okulary, awangardową biżuterię albo zaskakujący print. To właśnie dodatki robią cały, festiwalowy efekt.

A jeśli coś wymaga drobnej przeróbki? To tym lepiej! Skrócenie koszulki, zawiązanie chusty na pasku czy własnoręczne odbarwienie T-shirtu, to proste sposoby, żeby stworzyć stylizację, której nie będzie miał nikt inny.

“Wyraź się!” z VIVE Profit!

W tym sezonie, spójrzmy na festiwalową garderobę nieco inaczej. Nie przez pryzmat nowości i wyścigu z mikrotrendami, ale szerokich możliwości i osobistego detalu. VIVE Profit prowadzi kampanię "Wyraź się!", która zachęca do wyrażania siebie poprzez modę - szczególnie w beztroskim czasie wakacji i festiwali muzycznych. W ramach kampanii, sieć organizuje konkurs w social mediach, w którym można wygrać aż 100 voucherów o wartości 500 zł na wyjątkowe wydarzenia z oferty Eventim!

Autor: kplus.agency/ Materiały prasowe

Szczegóły konkursu znajdują się na stronie www.wyrazsiezviveprofit.pl.

Drugi obieg to przestrzeń dla osób, które lubią modę, chcą się nią bawić i poszukują rzeczy z nietuzinkowym charakterem. Bo najlepszy look na koncert to taki, który coś o nas mówi.