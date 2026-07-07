Blind boxy podbijają Polskę. Dlaczego klienci pokochali zakupy z elementem niespodzianki?

Fenomen blind boxów trudno wyjaśnić wyłącznie popularnością kolekcjonerskich figurek. Coraz częściej eksperci wskazują, że ich sukces wynika z połączenia dwóch doświadczeń w jednym produkcie – zakupu oraz emocji związanych z odkrywaniem tego, co znajduje się w środku.

W świecie, w którym większość zakupów odbywa się szybko i przewidywalnie, element niespodzianki staje się dodatkową wartością. Klient nie kupuje wyłącznie przedmiotu, ale również moment oczekiwania, ekscytację towarzyszącą otwieraniu opakowania i możliwość podzielenia się reakcją z innymi.

W przypadku klasycznego produktu klient wie, czego szuka. Blind box działa inaczej – klienci wracają po kolejne serie, wymieniają się figurkami i śledzą nowości. To kategoria, która buduje zaangażowanie znacznie wykraczające poza sam zakup – mówi Aleksandra Łysiak, przedstawicielka sieci XIMI-V w Polsce

Od automatów gachapon do globalnego trendu

Korzenie blind boxów sięgają Azji, gdzie od lat ogromną popularnością cieszą się automaty typu gachapon oferujące kolekcjonerskie przedmioty ukryte w kapsułach. W ostatnich latach format ten ewoluował, stając się pełnoprawną kategorią produktową obecną w sklepach stacjonarnych i e-commerce.

Rozwój mediów społecznościowych dodatkowo przyspieszył ten trend. Filmy typu unboxing stały się jednym z najpopularniejszych formatów contentowych, a moment otwierania pudełka często okazuje się równie ważny jak sam produkt.

Autor: Walk/ Materiały prasowe

Kolekcjonowanie w nowym wydaniu

Blind boxy odpowiadają także na rosnącą popularność kolekcjonowania wśród młodszych pokoleń. Poszczególne serie obejmują zwykle kilkanaście lub kilkadziesiąt wzorów, co zachęca do kompletowania kolekcji i wymiany między fanami.

Co ciekawe, zjawisko nie ogranicza się wyłącznie do dzieci. Coraz większą grupę odbiorców stanowią nastolatki oraz młodzi dorośli, którzy traktują figurki i gadżety jako element wystroju pokoju, sposób wyrażania zainteresowań lub po prostu formę drobnej codziennej przyjemności.

Trend widoczny także w Polsce

Rosnące zainteresowanie blind boxami widać również na polskim rynku. Coraz więcej sieci handlowych wprowadza do oferty produkty oparte na tym modelu, odpowiadając na potrzeby klientów poszukujących nowych doświadczeń zakupowych.

Widzimy, że nowe serie blind boxów wzbudzają zainteresowanie, a wielu klientów regularnie wraca do sklepów, aby sprawdzić nowości i uzupełnić kolekcję - dodaje przedstawicielka marki XIMI-V w Polsce.

Więcej niż chwilowa moda?

Popularność blind boxów wpisuje się w szerszy trend tzw. experience economy, w której coraz większą rolę odgrywają emocje, zaangażowanie i doświadczenie towarzyszące zakupom. To właśnie dlatego produkty z elementem niespodzianki coraz częściej pojawiają się obok tradycyjnych kategorii retailowych.

Dla części klientów są sposobem na kolekcjonowanie, dla innych formą rozrywki lub elementem codziennych zakupów. Niezależnie od motywacji wiemy już, że blind boxy przestały być niszowym trendem z Azji i coraz wyraźniej zaznaczają swoją obecność również na polskim rynku.