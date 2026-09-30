Pierwsze tygodnie szkoły, w domu wciąż „dobrze”. Jak rozmawiać z dzieckiem o tym, co naprawdę przeżywa?

Plecak trafia pod biurko, na stole czeka obiad, pada znajome pytanie: „Jak było w szkole?”. Rodzic chce wiedzieć, czy dziecko ma z kim spędzać przerwy, odnalazło się w grupie i poradziło sobie z nowymi zadaniami. Krótka odpowiedź pozostawia niedosyt, więc pojawiają się kolejne pytania. Dziecko może jednak potrzebować odpoczynku albo nie wiedzieć, od czego zacząć. Duma z udanej odpowiedzi, przykrość po rozmowie z koleżanką i radość ze wspólnej zabawy mogły pojawić się tego samego dnia. Nie zawsze łatwo od razu znaleźć słowa, które to wszystko opiszą.

Czy rozmawiamy o tym, co dla dziecka ważne?

W raporcie Biura Rzecznika Praw Dziecka „Perspektywa (dla) dzieci i młodzieży. Stan realizacji praw dziecka w Polsce”, opublikowanym w 2025 roku, 61 proc. badanych nastolatków wskazało, że rodzice lub opiekunowie rozmawiają z nimi na ważne dla nich tematy często, zawsze lub prawie zawsze. Jednocześnie 17 proc. deklarowało, że takie rozmowy odbywają się rzadko, nigdy lub prawie nigdy. Badanie przeprowadzono jesienią 2024 roku, a analizą objęto odpowiedzi 1604 osób w wieku 12–17 lat¹.

Wyniki dotyczą nastolatków i rozmów na ważne tematy, nie wyłącznie o emocjach. Stawiają jednak pytanie istotne również dla rodziców młodszych uczniów: czy w codziennych rozmowach jest miejsce na sprawy, które samo dziecko chce poruszyć? Dorosły może pytać o zadanie domowe i przygotowanie do lekcji, podczas gdy dziecko najbardziej przeżywa to, że kolega usiadł z kimś innym albo po raz pierwszy zaprosiło nową osobę do zabawy. Warto zostawić czas na poznanie tej perspektywy – również wtedy, gdy opowieść pojawia się dopiero wieczorem, podczas spaceru czy wspólnego rysowania.

Jedno pytanie, które zostawia miejsce na odpowiedź

„Jak było w szkole?” wymaga podsumowania całego dnia. Łatwiej czasem zacząć od konkretu: „Co cię dzisiaj rozśmieszyło?”, „Jak spędziłaś długą przerwę?” albo „Czy coś cię zaskoczyło?”. Warto wybrać jedno pytanie i poczekać, zamiast szybko przechodzić do następnego. Znaczenie ma także chwila rozmowy. Temat może wrócić podczas spaceru, przygotowywania kolacji czy rysowania, kiedy dziecko odpocznie. „Możesz mi opowiedzieć, kiedy będziesz mieć ochotę” pozostawia zaproszenie otwarte. Ważne, by później zauważyć moment, w którym dziecko z niego korzysta.

Gdy pojawi się trudniejsza historia, naturalną reakcją rodzica bywa pocieszanie lub szukanie rozwiązania. Zanim jednak padnie „jutro będzie lepiej”, warto pozwolić dziecku dokończyć. „Słyszę, że było ci przykro” albo „Co wydarzyło się potem?” zachęcają do opowiedzenia o sytuacji własnymi słowami. Można zaproponować nazwę uczucia, pozostawiając miejsce na poprawkę: „To było rozczarowanie, złość, a może coś innego?”. UNICEF wskazuje na znaczenie uważnego słuchania bez oceniania i pomagania dzieciom w nazywaniu emocji. Rodzic może najpierw dowiedzieć się, czy dziecko chce pomocy, czy na razie potrzebuje zostać wysłuchane.

O bohaterce łatwiej zacząć opowieść

Rozmowę o uczuciach można rozpocząć od wymyślonej sceny. Bohaterka przychodzi do klasy i widzi, że jej przyjaciółka bawi się z kimś nowym. Co wtedy myśli? Czy podejdzie od razu, czy najpierw zostanie z boku? Dziecko może odegrać sytuację lalkami, narysować ją lub wymyślić dialog. Samo decyduje, jak potoczą się wydarzenia i co zrobią postacie. UNICEF opisuje zabawę jako sposób wyrażania również tych przeżyć, na które dzieci nie potrafią jeszcze znaleźć słów. Historia daje możliwość przyjrzenia się emocjom bez konieczności natychmiastowego opowiadania o sobie

Początek może podsunąć ulubiona postać. Mirror Mi™ od MGA Entertainment łączy lalki modowe, autorską muzykę, modę i opowieści o emocjach. W aktorskim teledysku bohaterki uczęszczają do elitarnej akademii artystycznej, gdzie rozwijają pasje i mierzą się z przyjaźnią, zmianami oraz poszukiwaniem własnego sposobu wyrażania siebie. Cicha, kreatywna Shai Meadows może stać się bohaterką wymyślonej sceny o poznawaniu nowej koleżanki. Jak pokazać, że chce się z kimś zaprzyjaźnić, kiedy trudno znaleźć pierwsze słowa? Z kolei wrażliwa Suki Goldpetal, która wyraża siebie w tańcu, może zainspirować opowieść o występie przed grupą. Dziecko dopisuje dalszy ciąg: decyduje, co bohaterka czuje, kogo poprosi o wsparcie i co zrobi następnego dnia.

Ważne, by dorosły nie traktował fabuły jak szyfru do rozszyfrowania. Smutna postać nie musi przedstawiać dziecka, a wymyślona sprzeczka nie jest automatycznie relacją z wydarzeń na przerwie. Zamiast pytać: „Tobie też się to przydarzyło?”, można pozostać przy historii: „Czego ona teraz potrzebuje?”, „Co chciałaby powiedzieć?”, „Kto mógłby jej pomóc?”. Dziecko może samo nawiązać do swojego dnia. Jeśli pozostanie przy fikcji, wspólna zabawa nadal będzie okazją do kontaktu i poznawania jego sposobu myślenia.

Ta sama sytuacja, różne przeżycia

Nauczyciel proponuje występ przed klasą. Jedno dziecko od razu podnosi rękę, drugie chce wystąpić z koleżanką, a trzecie woli przygotować dekoracje. To samo wydarzenie może oznaczać okazję do pokazania umiejętności, obawę przed pomyłką albo szansę na zrobienie czegoś razem. Znaczenie mogą mieć wcześniejsze doświadczenia, temperament, relacje w grupie i samopoczucie danego dnia. Zamiast porównywać reakcje, warto zapytać, co w tej sytuacji jest dla konkretnego dziecka ważne i co ułatwiłoby mu udział.

Podczas zabawy można opowiedzieć tę samą scenę z perspektywy dwóch bohaterek. Jak zareagują, jeśli jedna chce od razu wyjść na scenę, a druga potrzebuje próby? Co mogą sobie powiedzieć? Warto pozwolić postaciom także zamieniać się rolami. Tym razem to odważna Blaze Maxx może potrzebować zachęty, a cicha Shai przejąć inicjatywę. Charakter bohaterki jest początkiem opowieści, nie musi określać każdej jej reakcji. Podobnie dziecko nie musi być zawsze „tym odważnym” albo „tym nieśmiałym”. Może lubić szkołę i mieć za sobą trudny dzień, cieszyć się na nowe doświadczenie i jednocześnie odczuwać tremę” – komentuje Katarzyna Spieszko, Marketing Manager, MGA Entertainment Poland.

Nie wszystko trzeba od razu wyjaśnić słowami

Czasem dziecko chętniej pokaże nastrój postaci niż o nim opowie. Może ustawić lalkę z dala od grupy, wymyślić dla niej energiczny taniec albo narysować jej dzień. Dorosły może zainteresować się pomysłem, nie przypisując mu z góry znaczenia. „Opowiesz mi o swoim rysunku?” zostawia więcej swobody niż „Ta postać jest chyba smutna?”. Dziecko ma prawo wyjaśnić wybór na własny sposób, zmienić przebieg historii lub przejść do innej zabawy. Wspólny czas nie musi za każdym razem prowadzić do rozmowy o szkole.

Obok sprawdzania czy plecak jest spakowany i zadania odrobione, warto zachować ciekawość tego, jak dziecko przeżywa swoją codzienność. Czasem opowie o niej przy kolacji, czasem wróci do wydarzenia kilka dni później, a czasem zacznie od zdania wypowiedzianego w imieniu lalki. Krótkie „dobrze” nie musi być ostatnim słowem. Kolejne może pojawić się wtedy, gdy dziecko znajdzie własny moment i sposób, a dorosły będzie gotowy słuchać.