Philips stawia na storytelling i zapowiada miniserial Zmiana o rodzinnej codzienności

Punktem wyjścia jest sytuacja dobrze znana wielu rodzicom – powrót do pracy po dłuższym urlopie macierzyńskim. Marta wraca do zawodowej rzeczywistości, a Tomek zostaje w domu i pracuje zdalnie. Jest przekonany, że bez problemu pogodzi pracę, opiekę nad dziemi, prowadzenie domu i całą codzienną logistykę.

Plan wydaje się prosty, do czasu. Szybko okazuje się, że teoria i domowa rzeczywistość nie zawsze idą w parze. Wraz z dwunastoletnią Anią i czteroletnim Antkiem Marta i Tomek próbują odnaleźć się w nowym układzie, a zwykłe sytuacje urastają do rangi rodzinnych wyzwań. W ich codzienność wkraczają też barwne postaci z najbliższego otoczenia – sąsiadka, która ma radę na wszystko, ciotka od matematyki oraz niania, która skutecznie rozprawia się ze stereotypami. W tle pojawia się pytanie, które prędzej czy później zadaje sobie niejeden rodzic: czy to już moment, żeby zadzwonić po babcię?

Zmiana pokazuje rodzinne życie takim, jakie bywa naprawdę – pełne planów, które szybko biorą w łeb, niespodziewanych zwrotów akcji i sytuacji, w których trzeba po prostu improwizować. Philips stawia na storytelling i historię, w której odbiorcy mogą rozpoznać własną codzienność.

Dziś coraz trudniej przyciągnąć uwagę samym produktem, bo odbiorcy oczekują treści, które pozwalają odnaleźć w nich własne doświadczenia. Dlatego w Zmianie punktem wyjścia nie jest urządzenie, ale sytuacja dobrze znana wielu rodzinom. Zależało nam na stworzeniu zabawnej i bliskiej życiu opowieści, zamiast kolejnej kampanii marketingowej. W ten sposób chcemy pokazać markę Philips jako naturalny element domowej codzienności – markę, która wspiera rodziny i ułatwia im codzienne obowiązki. Do współpracy zaprosiliśmy także znanych influencerów, którzy wcielają się czasem w zabawne, a czasem zupełnie zaskakujące role. Ich obecność jest naturalnie wpleciona w życie naszych bohaterów, dzięki czemu stają się częścią opowiadanej historii – mówi Magdalena Kosińska, Dyrektorka Marketingu CEE w Versuni.

„Zmiana” wpisuje się w rosnącą popularność serialowych formatów tworzonych z myślą o social mediach. Już jutro premiera zwiastuna pierwszego odcinka na profilu @philipshomelivingpolska.

Za koncepcję kreatywną serialu odpowiada agencja Kalicińscy, za reżyserię Franciszek Horubała, a za produkcję FOG Content Agency.