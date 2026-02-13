Co lepsze - pączki czy brykiet drzewny? Porównanie AdBustera

Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że wartość opałowa pączków i brykietu drzewnego jest niemal identyczna. Oba produkty, mimo różnego zastosowania, dostarczają około 19 MJ energii na kilogram. To oznacza, że z tej samej masy możesz uzyskać podobną ilość ciepła, niezależnie od tego, czy wrzucisz do pieca brykiet czy… pączki!

Różnica ujawnia się w cenie. Podczas gdy 10 kg brykietu drzewnego kosztuje zwykle około 19 zł, za 10 kg pączków zapłacisz nieco mniej - około 12 zł. Oczywiście, ceny pączków w okolicach tłustego czwartku mogą jeszcze bardziej spadać, nawet do kilku groszy za sztukę. Efektem może być bardzo korzystna relacja ceny do ilości uzyskanej energii.

Czy można ogrzać dom pączkami?

To pytanie brzmi niezwykle, ale eksperyment pokazał, że to możliwe. Kluczowym składnikiem są tutaj oleje roślinne używane do smażenia pączków – przeważnie olej rzepakowy, którego temperatura zapłonu wynosi ok. 230°C. Gdy podgrzewasz pączki w piecu, początkowo potrzebujesz drewna, które podniesie temperaturę do poziomu aktywującego spalanie oleju zawartego w cieście.

Zastosowana metoda polegała na:

wypełnieniu żeliwnego piecyka tzw. „kozy” dużą ilością pączków,

umieszczeniu rozpałki pod spodem, aby zapoczątkować reakcję spalania,

wygrzewaniu pączków do momentu, aż tłuszcz zacznie się wydzielać i przekroczy temperaturę zapłonu,

osiągnięciu tzw. reakcji łańcuchowej, w której rozgrzany tłuszcz zaczyna się samoistnie palić.

Eksperyment youtubera udowodnił, że już po godzinie spaliło się 133 pączków, a w pomieszczeniu dostrzegalnie wzrosła temperatura.

Efekty spalania nietypowego paliwa z pączków

Podczas testów ściana żeliwnego pieca osiągała temperatury powyżej 343°C, a praktycznie całe wnętrze komory przekraczało 230°C. Ta długotrwała reakcja łańcuchowa sprawiała, że ciepło utrzymywało się nawet przez 5 godzin bez potrzeby dokładania kolejnego „paliwa”. Temperaturę w studiu udało się podnieść z 14°C do aż 22°C, co pokazuje, jak skutecznie pączki mogą ogrzać pomieszczenie.

Kwestia opłacalności i etyki

Chociaż pączki jako paliwo grzewcze działają bardzo skutecznie, pojawia się wątpliwość natury etycznej. Czy nie lepiej byłoby je po prostu zjeść? Mimo sensacji związanej z możliwością wykorzystania taniego „odpadowego” jedzenia w segmentach grzewczych, należy pamiętać o społecznych i zdrowotnych aspektach tej decyzji.

Ad Buster dodaje także, że majonez ma jeszcze wyższą wartość opałową - aż 30 MJ na kilogram. Jednak decyzja o wykorzystaniu pączków lub majonezu zamiast klasycznych materiałów grzewczych powinna być podyktowana zdrowym rozsądkiem.