Otwarcie najsłodszego ronda w Polsce. W Płońsku powstało Rondo Delicji

Dla wielu mieszkańców Płońska charakterystyczny zapach biszkoptów i czekolady to jeden z najbardziej rozpoznawalnych znaków miasta. Delicje Szampańskie są tu produkowane nieprzerwanie niemal od początku działalności zakładu, który rozpoczął pracę w 1976 roku. Przez pięć dekad fabryka stała się ważnym elementem lokalnej gospodarki, a sama marka na trwałe związała się z historią miasta.

Symbol 50 lat obecności marki w Płońsku

Nowo nazwane rondo znajduje się u zbiegu ulicy Żołnierzy Wyklętych i drogi prowadzącej do miejskiego targowiska. Inicjatywa nadania nazwy została zgłoszona przez Mondelez Polska, producenta Delicji Szampańskich, które od początku powstają w płońskiej fabryce. Projekt spotkał się z szerokim poparciem Rady Miasta.

Płońsk od 50 lat jest domem Delicji Szampańskich. Dlatego cieszymy się, że jubileusz fabryki pozostawi po sobie trwały ślad w przestrzeni miasta. Rondo Delicji jest symbolem naszej wieloletniej obecności w regionie i relacji, jakie przez lata zbudowaliśmy z lokalną społecznością – mówi Adam Kamiński, dyrektor fabryk ciastek Mondelez w Polsce.

Autor: Michał Szperling/ Materiały prasowe

Delicje Szampańskie, czyli polska wersja popularnych na świecie ciastek typu jaffa cakes, są produkowane w Płońsku od 1977 roku. Co ciekawe, nazwa marki została wyłoniona rok wcześniej w ramach wewnętrznego konkursu zorganizowanego w fabryce. Pierwszym wariantem smakowym, który trafił do sprzedaży, były Delicje o smaku pomarańczowym. Co wyjątkowe, do dziś w fabryce znajduje się i działa piec, w którym wypiekano pierwsze Delicje.

W kolejnych dekadach marka systematycznie rozwijała swoje portfolio, stając się jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek słodyczy nad Wisłą. Obecnie Delicje są dostępne w sześciu wariantach.

Niewiele miast w Polsce może pochwalić się tak silnym związkiem z marką rozpoznawalną w całym kraju. Delicje od lat są częścią tożsamości Płońska, a dla wielu mieszkańców również częścią rodzinnych i zawodowych historii związanych z fabryką. Przez kolejne dekady zakład stał się ważnym pracodawcą i naturalnym elementem rozwoju miasta. Dlatego cieszymy się, że jubileusz 50-lecia fabryki został upamiętniony w przestrzeni publicznej i będzie przypominał o tej wieloletniej relacji – podkreślił Andrzej Józef Pietrasik, burmistrz Płońska.

Autor: Michał Szperling/ Materiały prasowe

50 lat obecności zapisane w przestrzeni miasta

Otwarcie Ronda Delicji jest jednym z elementów obchodów 50-lecia fabryki Mondelez w Płońsku. Z okazji jubileuszu firma przygotowała również szereg inicjatyw skierowanych do mieszkańców miasta, które podkreślają wieloletnią obecność zakładu w lokalnej społeczności.

Jedną z nich jest mural jubileuszowy, który powstał jako symboliczna opowieść o relacji fabryki z Płońskiem, nawiązująca do hasła obchodów „Na okrągło od 50 lat”. W kompozycji znalazły się zarówno produkty od lat związane z płońskim zakładem, takie jak Delicje, Pieguski i Lubisie, jak i charakterystyczne symbole miasta, m.in. Planetarium, Muzeum Ziemi Płońskiej oraz sama fabryka. Część elementów ma trójwymiarowy charakter, dzięki czemu mural nie jest wyłącznie ilustracją, ale instalacją wpisaną w miejską przestrzeń. Autorami projektu są Edyta Demkowicz i Dawid Celek, a realizację wykonano we współpracy z firmą Wallart.

Od sierpnia na rynku miejskim można również oglądać plenerową wystawę prezentującą historię fabryki. Archiwalne fotografie zestawiono ze współczesnymi zdjęciami zakładu, pokazując, jak przez pięć dekad zmieniało się miejsce, w którym powstają Delicje Szampańskie. Ekspozycję uzupełniają materiały przybliżające działalność zakładu oraz kilka informacji, które mogą zaciekawić niejednego odwiedzającego ekspozycję.

W ramach obchodów 50-lecia fabryki w Płońsku posadzono już 49 drzew. Ostatnie, pięćdziesiąte drzewo zostanie zasadzone 17 listopada, w rocznicę pierwszej produkcji, symbolicznie domykając jubileuszowy rok.