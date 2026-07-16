Ten krzew kwitnie wtedy, gdy większość roślin już kończy sezon. Jesienią robi prawdziwe show

Julia Mościńska
Julia Mościńska
2026-07-16 10:26

Pod koniec lata wiele ogrodów powoli traci swój dawny blask. Rabaty, które jeszcze kilka tygodni wcześniej zachwycały feerią barw, zaczynają pustoszeć, a wiele roślin kończy już okres kwitnienia. Nie oznacza to jednak, że ogród musi wyglądać monotonnie aż do kolejnej wiosny. Wystarczy posadzić odpowiedni krzew, który właśnie wtedy rozpoczyna swój najpiękniejszy spektakl.

Nowoczesny, kolorowy ogród z fioletowymi kwiatami i miejscem do odpoczynku. O jesiennych krzewach przeczytasz na Eska.
Autor: Tomasz Zakrzewski, projekt ogrodu: Tomasz Kurtek/KURTEK LANDSCAPE DESIGN STUDIO Rabaty skomponowane z bylin i roślin jednorocznych są gwarancją, że w środku lata ogród będzie pełen kwiatów. Efektowne i pełne zapachów jeżówki, szałwie, lawenda, słoneczniki, dalie oraz majestatyczne lilie i hortensje uatrakcyjnią strefę wypoczynkową
  • Wiele ogrodów po lecie traci swój blask, ale istnieją sposoby, aby cieszyć się ich urokiem i kolorem znacznie dłużej niż tylko do końca wakacji.
  • Coraz więcej ogrodników świadomie planuje nasadzenia, aby ich ogrody zachwycały atrakcyjnością wizualną przez wszystkie pory roku, tworząc spójną i dynamiczną przestrzeń.
  • Późne kwitnienie roślin przynosi dodatkową korzyść, wspierając kluczowe dla ekosystemu owady, które w tym okresie mają ograniczone źródła pokarmu.
  • Możliwe jest znalezienie konkretnego krzewu, który swoją intensywnością kwitnienia wyróżnia się w ogrodzie właśnie wtedy, gdy większość innych gatunków przygotowuje się do zimowego spoczynku.

Coraz więcej ogrodników planuje nasadzenia tak, aby ogród był atrakcyjny przez cały sezon. Wiosenne cebulowe, letnie byliny i jesienne krzewy doskonale się uzupełniają, dzięki czemu nawet we wrześniu i październiku można cieszyć się kolorowymi kwiatami. To prosty sposób na stworzenie przestrzeni, która nie traci uroku wraz z końcem wakacji.

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Co do ogrodu na jesień?

Jesienne kwitnienie ma jeszcze jedną zaletę. Mianowicie przyciąga pszczoły, trzmiele i motyle, które w tym okresie mają coraz mniej źródeł nektaru. Dzięki temu ogród tętni życiem znacznie dłużej, a rośliny wspierają pożyteczne owady przygotowujące się do zimy.

Jednym z najpiękniejszych krzewów kwitnących późnym latem i jesienią jest ketmia syryjska, nazywana również hibiskusem ogrodowym. Jej duże, efektowne kwiaty pojawiają się zwykle od sierpnia i utrzymują się nawet do października. W zależności od odmiany mogą być białe, różowe, fioletowe lub niebieskawe, a każdy z nich osiąga nawet kilkanaście centymetrów średnicy. Gdy większość roślin kończy już sezon, hibiskus dopiero pokazuje pełnię swoich możliwości.

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ketmia syryjska - hibiskus ogrodowy

Krzew najlepiej rośnie na słonecznym, osłoniętym od wiatru stanowisku oraz w żyznej, przepuszczalnej glebie. Nie jest szczególnie wymagający, choć w czasie długotrwałej suszy warto pamiętać o regularnym podlewaniu. Młode egzemplarze dobrze jest także zabezpieczyć na zimę, ponieważ są bardziej wrażliwe na silne mrozy niż starsze rośliny.

Jesienią ketmia syryjska staje się jedną z największych ozdób ogrodu. Jej duże kwiaty pięknie kontrastują z przebarwiającymi się liśćmi innych drzew i krzewów, tworząc wyjątkowy efekt. To doskonały wybór dla osób, które nie chcą, aby ogród tracił kolory wraz z końcem lata.

Jeśli marzysz o rabacie pełnej kwiatów aż do pierwszych chłodów, warto znaleźć dla tego krzewu miejsce w swoim ogrodzie. Nie wymaga skomplikowanej pielęgnacji, a potrafi zachwycać wtedy, gdy większość roślin powoli przygotowuje się do zimowego odpoczynku. Dzięki niemu jesień w ogrodzie wcale nie musi być szara i smutna.

Ślimak na kapuście
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