Ten krzew kwitnie wtedy, gdy większość roślin już kończy sezon. Jesienią robi prawdziwe show

Wiele ogrodów po lecie traci swój blask, ale istnieją sposoby, aby cieszyć się ich urokiem i kolorem znacznie dłużej niż tylko do końca wakacji.

Coraz więcej ogrodników świadomie planuje nasadzenia, aby ich ogrody zachwycały atrakcyjnością wizualną przez wszystkie pory roku, tworząc spójną i dynamiczną przestrzeń.

Późne kwitnienie roślin przynosi dodatkową korzyść, wspierając kluczowe dla ekosystemu owady, które w tym okresie mają ograniczone źródła pokarmu.

Możliwe jest znalezienie konkretnego krzewu, który swoją intensywnością kwitnienia wyróżnia się w ogrodzie właśnie wtedy, gdy większość innych gatunków przygotowuje się do zimowego spoczynku.

Coraz więcej ogrodników planuje nasadzenia tak, aby ogród był atrakcyjny przez cały sezon. Wiosenne cebulowe, letnie byliny i jesienne krzewy doskonale się uzupełniają, dzięki czemu nawet we wrześniu i październiku można cieszyć się kolorowymi kwiatami. To prosty sposób na stworzenie przestrzeni, która nie traci uroku wraz z końcem wakacji.

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Co do ogrodu na jesień?

Jesienne kwitnienie ma jeszcze jedną zaletę. Mianowicie przyciąga pszczoły, trzmiele i motyle, które w tym okresie mają coraz mniej źródeł nektaru. Dzięki temu ogród tętni życiem znacznie dłużej, a rośliny wspierają pożyteczne owady przygotowujące się do zimy.

Jednym z najpiękniejszych krzewów kwitnących późnym latem i jesienią jest ketmia syryjska, nazywana również hibiskusem ogrodowym. Jej duże, efektowne kwiaty pojawiają się zwykle od sierpnia i utrzymują się nawet do października. W zależności od odmiany mogą być białe, różowe, fioletowe lub niebieskawe, a każdy z nich osiąga nawet kilkanaście centymetrów średnicy. Gdy większość roślin kończy już sezon, hibiskus dopiero pokazuje pełnię swoich możliwości.

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ketmia syryjska - hibiskus ogrodowy

Krzew najlepiej rośnie na słonecznym, osłoniętym od wiatru stanowisku oraz w żyznej, przepuszczalnej glebie. Nie jest szczególnie wymagający, choć w czasie długotrwałej suszy warto pamiętać o regularnym podlewaniu. Młode egzemplarze dobrze jest także zabezpieczyć na zimę, ponieważ są bardziej wrażliwe na silne mrozy niż starsze rośliny.

Jesienią ketmia syryjska staje się jedną z największych ozdób ogrodu. Jej duże kwiaty pięknie kontrastują z przebarwiającymi się liśćmi innych drzew i krzewów, tworząc wyjątkowy efekt. To doskonały wybór dla osób, które nie chcą, aby ogród tracił kolory wraz z końcem lata.

Jeśli marzysz o rabacie pełnej kwiatów aż do pierwszych chłodów, warto znaleźć dla tego krzewu miejsce w swoim ogrodzie. Nie wymaga skomplikowanej pielęgnacji, a potrafi zachwycać wtedy, gdy większość roślin powoli przygotowuje się do zimowego odpoczynku. Dzięki niemu jesień w ogrodzie wcale nie musi być szara i smutna.