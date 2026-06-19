"Odkrywaj tak, jak lubisz”. Sprawdziliśmy najnowsze urządzenia Xiaomi

Xiaomi 17T & Xiaomi 17T Pro – Mistrzowski teleobiektyw

Xiaomi 17T i Xiaomi 17T Pro to smartfony, które wyróżniają się nie tylko stylowym designem, ale także wyjątkowymi możliwościami fotograficznymi. To pierwsze modele z serii T wyposażone w potrójny system aparatów oraz teleobiektyw Leica z 5-krotnym zoomem. Umożliwia to płynne fotografowanie zarówno z bliska, jak i z dużej odległości, oferując swobodne korzystanie z różnych ogniskowych. Specjalistyczne tryby, takie jak „Scena”, dodatkowo poprawiają jakość zdjęć i filmów w trudnych warunkach oświetleniowych, dzięki czemu koncerty, występy i inne widowiska mogą zostać uchwycone z pełną wyraźnością i bogactwem detali. Bateria o pojemności 6500 mAh w podstawowym modelu i 7000 mAh w wersji Pro zapewniają energię na cały dzień intensywnego użytkowania. Xiaomi 17T i Xiaomi 17 Pro to najnowsze modele smartfonów Xiaomi, które doskonale sprawdzą się zarówno podczas codziennego korzystania, jak i w trakcie uwieczniania wyjątkowych wydarzeń czy podróży, dzięki wydajnej baterii i zaawansowanemu teleobiektywowi Leica.

Dodatkowo, seria Xiaomi 17T wprowadza funkcję Leica Live Moment, pozwalającą uchwycić nie tylko decydujący moment, ale także towarzyszące mu ruch i emocje. Każde zdjęcie staje się dzięki niej nie tylko wycinkiem rzeczywistości, ale zapisem pełnego wspomnienia, rejestrującym również moment przed i po wykonaniu wyjątkowego zdjęcia.

Autor: Xiaomi/ Materiały prasowe

Cena rekomendowana: Xiaomi 17T od 2 999 PLN, Xiaomi 17T Pro od 3 699 PLN

Xiaomi 17T dostępny jest w trzech kolorach (Deep Violet, Deep Blue, Black) w dwóch wariantach wbudowanej pamięci (12+256 GB oraz 12+512 GB). W ramach oferty premierowej w sieciach partnerskich, przy zakupie wariantu 12+512 GB możliwe jest dobranie za 1 PLN do zamówienia hulajnogi elektrycznej Xiaomi Electric Scooter 6 Lite lub robota sprzątającego Xiaomi Vacuum Cleaner G30 Max lub Xiaomi Dual Zone Air Fryer 12L.

Xiaomi 17T Pro dostępny jest w trzech kolorach (Violet, Blue, Black) w trzech wariantach wbudowanej pamięci (12+256 GB, 12+512 GB i 12+1 TB). W ramach oferty premierowej w sieciach partnerskich, przy zakupie wariantów 12+512 GB i 12+1 TB również możliwe jest bezpłatne dobranie do zamówienia hulajnogi elektrycznej Xiaomi Electric Scooter 6 Lite lub robota sprzątającego Xiaomi Vacuum Cleaner G30 Max lub REDMI Pad 2 Pro.

Autor: Xiaomi/ Materiały prasowe

Xiaomi Smart Band 10 Pro – Lekki i sportowy

Xiaomi Smart Band 10 Pro to stylowa opaska sportowa, która zadba o Twoje zdrowie, kondycję i codzienną aktywność. Wyposażono ją w większy ekran niż w poprzednich generacjach, przy jednoczesnym zachowaniu smukłej konstrukcji, co przekłada się na wysoki komfort noszenia przez cały dzień. Urządzenie wykonano z nowej generacji aluminium o wysokiej wytrzymałości, dzięki czemu Xiaomi Smart Band 10 Pro cechuje się zwiększoną trwałością oraz odpornością na zarysowania. Świetnie sprawdzi się podczas treningów w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz, gdzie opaska może być narażona na trudniejsze warunki. Bateria o pojemności 350 mAh w połączeniu z energooszczędnym procesorem pozwala korzystać z urządzenia nawet do 21 dni na jedynym ładowaniu. Opaska oferuje także nowe tryby lekkoatletyczne i rowerowe oraz funkcje monitorowania snu, wspierając Cię w dbaniu o zdrowy styl życia.

Autor: Xiaomi/ Materiały prasowe

Cena rekomendowana: 329 PLN

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Autor: Xiaomi/ Materiały prasowe

Xiaomi Tag – Zgubiłeś? On to znajdzie!

Xiaomi Tag to inteligentny lokalizator i osobisty strażnik Twoich rzeczy. Minimalistyczny i elegancki Tag możesz przypiąć do kluczy lub wrzucić do plecaka, dzięki czemu zawsze będziesz wiedzieć, gdzie są Twoje rzeczy. Globalna sieć aplikacji „Find My Device” i „Find My” umożliwia śledzenie lokalizacji Taga w czasie rzeczywistym w bezpieczny i anonimowy sposób. Odporny na pył i przypadkowe zachlapania, idealnie sprawdzi się w trakcie podróży. Xiaomi Tag to niewielki gadżet, który zaoszczędzi Ci czasu szukania i będzie z Tobą w stałym kontakcie o swoim położeniu.

Cena rekomendowana: 59 PLN

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Autor: Xiaomi/ Materiały prasowe

Scooter 6 Pro – Miejska mobilność

Scooter 6 Pro to lekka hulajnoga elektryczna, stworzona z myślą o codziennym poruszaniu się po mieście. Doskonale sprawdzi się jako środek transportu do pracy, szkoły czy na dłuższe przejazdy, oferując zasięg nawet do 70 km na jednym ładowaniu. Wyposażona w 12-calowe opony terenowe, hulajnoga bez problemu radzi sobie z nierówną powierzchnią, zapewniając stabilną i komfortową jazdę. Mocny silnik umożliwia płynne pokonywanie wzniesień bez większego wysiłku, co sprawia, że Scooter 6 Pro odnajduje się na prostych drogach, jak i bardziej wymagających trasach miejskich. Hulajnoga posiada system odzyskiwania energii, który wspiera wydłużenie czasu jazdy i zwiększa efektywność użytkowania. Scooter 6 Pro to wygodny i praktyczny środek transportu dla osób ceniących mobilność, komfort oraz niezawodność podczas codziennych podróży po mieście.

Cena rekomendowana: 2 799 PLN

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Autor: Xiaomi / Materiały prasowe

Robot Vacuum H50/H50 Pro – Wygodne utrzymanie porządku

Robot Vacuum H50 i Vacuum H50 Pro to nowoczesne roboty sprzątające, które zadbają o porządek w Twoim domu nawet podczas Twojej nieobecności. Model podstawowy oferuje automatyczne mycie swoich mopów, pojemny zbiornik na zanieczyszczenia oraz inteligentne mapowanie mieszkania, dzięki czemu skutecznie odkurza i myje podłogi. Za pomocą aplikacji „Xiaomi Home” możesz zdalnie zarządzać jego pracą i harmonogramem sprzątania. Vacuum H50 Pro oferuje dalszy zasięg pracy i sprawdzi się na większych powierzchniach. Mocniejsza siła ssania oraz laserowy system wykrywania przeszkód zwiększają skuteczność sprzątania. Dodatkowa wysuwana szczotka boczna pozwala dokładniej usuwać kurz ze szczelin i trudno dostępnych miejsc. Robot Vacuum H50 i H50 Pro to inteligentne odkurzacze stworzone z myślą o wygodnym utrzymaniu czystości w całym domu, nawet gdy jesteś poza nim.

Cena rekomendowana: Vacuum H50 1 499 PLN, Vacuum H50 Pro 1 999 PLN

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Autor: Xiaomi / Materiały prasowe

Air Fryer 12L Smart Double Stack – Szybka wielofunkcyjność

Air Fryer 12L Smart Double Stack to frytkownica o dwupoziomowej konstrukcji z dwoma koszami i grillami, która pozwala przygotować nawet cztery potrawy jednocześnie. Oddzielne komory zapobiegają mieszaniu się smaków i zapachów, a pojemność 12 litrów umożliwia przygotowanie większego posiłku za jednym razem. System cyrkulacji powietrza 360° równomiernie rozprowadza ciepło, zapewniając idealnie wypieczone potrawy, a jego moc 2800 W skraca czas gotowania. Mimo dużej pojemności urządzenie zachowuje smukłą konstrukcję i zajmuje niewiele miejsca na blacie. Air Fryer współpracuje z aplikacją „Xiaomi Home”, oferując dostęp do ponad 100 przepisów oraz możliwość planowania pracy do 24 godzin wcześniej. Air Fryer 12L Smart Double Stack to praktyczny gadżet dla osób ceniących wygodę i funkcjonalność w kuchni.

Cena rekomendowana: 699 PLN

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Autor: Xiaomi / Materiały prasowe

Xiaomi Ultra Thin Magnetic Power Bank 5000 15W – Ultracienka moc

Xiaomi Ultra Thin Magnetic Power Bank 5000 15W to wyjątkowo smukły i minimalistyczny gadżet o grubości zaledwie 6 mm, który możesz zabrać ze sobą wszędzie. Bez problemu zmieści się do kieszeni czy najmniejszej torebki dzięki swojemu niewielkiemu rozmiarowi. Zapomnij o plączących się kablach – bezprzewodowe ładowanie indukcyjne 15W pozwala na wygodne korzystanie z powerbanku w ruchu. Urządzenie łatwo przylega do smartfona, pozwalając na ciągłe korzystanie z niego podczas ładowania. Pojemność 5000 mAh idealnie się sprawdzi w codziennych, nieprzewidywalnych sytuacjach. Elegancki i w stylowym kolorze, dopełni każdą stylizację, a metalowa obudowa chroni urządzenie przed ewentualnymi zagrożeniami. Wybierz lekkość i design z Xiaomi Ultra Thin Magnetic Power Bank 5000 15W i miej pewność, że Twój smartfon dotrzyma Ci kroku przez cały dzień!

Cena rekomendowana: 259 PLN

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Autor: Xiaomi/ Materiały prasowe

Xiaomi 165W Power Bank 10000 – Towarzysz w podróży

Xiaomi 165W Power Bank 10000 to Twój kieszonkowy asystent, który dotrzyma kroku nawet podczas najbardziej intensywnego dnia. Nie potrzebujesz dodatkowych złączy, bo dzięki wbudowanemu przewodowi USB-C i dodatkowemu portowi bez problemu naładujesz dwa urządzenia jednocześnie, np. smartfon i laptop. Gdy liczy się każda minuta, funkcja ultraszybkiego ładowania jednego portu z mocą aż 120 W naładuje twoje urządzenie w mgnieniu oka. O stanie baterii poinformuje Cię kolorowy wyświetlacz, który wygląda niezwykle stylowo. Xiaomi 165W Power Bank 10000 to także idealny partner w podróży - spełnia międzynarodowe normy lotnicze, dzięki czemu możesz mieć go zawsze przy sobie na pokładzie samolotu. Elegancki i wydajny powerbank Xiaomi stworzono dla tych, którzy stale są w ruchu i nie lubią ograniczeń.

Cena rekomendowana: 199 PLN

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Autor: Xiaomi / Materiały prasowe

Mijia Smart Audio Glasses – Wielofunkcyjne okulary

Mijia Smart Audio Glasses to nowoczesne okulary audio, które łączą stylowy design z inteligentnymi funkcjami, aby zapewnić wygodę noszenia oraz doskonały dźwięk w każdym scenariuszu. Zauszniki o szerokości 5mm zapewniają wygodne noszenie bez uczucia ucisku czy bólu głowy. Lekka i doskonale wyważona konstrukcja sprawia, że okulary są niemal niewyczuwalne podczas użytkowania. Model jest dostępny w trzech różnych wariantach, dzięki czemu łatwo dopasować go do codziennych, jak i bardziej eleganckich stylizacji. Okulary wyposażone są w asystenta głosowego aktywowanego dotknięciem oprawki, funkcję nagrywania dźwięku oraz technologię ograniczającą wyciek audio, co zwiększa prywatność podczas słuchania. Okulary Mijia Smart Audio Glasses to wyjątkowy gadżet stworzony z myślą, aby towarzyszyć Ci przez cały dzień.

Cena rekomendowana: 899 PLN

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Autor: Xiaomi/ Materiały prasowe

Xiaomi Buds 6 – Wyjątkowy komfort i dźwięk

Xiaomi Buds 6 to nowa odsłona flagowych słuchawek, która oferuje jeszcze wyższą jakość dźwięku. Wzmocniony bas oraz ostrzejsze, czystsze wysokie tony sprawiają, że słuchanie muzyki, oglądanie filmów czy prowadzenie rozmów staje się jeszcze przyjemniejsze. Aby zapewnić większy komfort i czystość połączeń, słuchawki wyposażono w dwa tryby redukcji hałasu, pozwalające dopasować intensywność wyciszenia do otoczenia i Twoich indywidualnych preferencji. Xiaomi Buds 6 zostały stworzone z myślą o wygodzie i bezproblemowej łączności z różnymi smartfonami, tabletami i laptopami. Słuchawki zostały zaprojektowane w taki sposób, aby naśladowały naturalną krzywiznę ucha, co zmniejsza nacisk i eliminuje dyskomfort charakterystyczny dla tradycyjnych słuchawek dousznych. Xiaomi Buds 6 to urządzenie audio stworzone do całodziennego użytkowania, które łączy wysoką jakość dźwięku z wygodą noszenia od rana do wieczora.

Cena rekomendowana: 499 PLN

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Autor: Xiaomi/ Materiały prasowe

Xiaomi Watch S5 46 mm – Sportowa elegancja

Xiaomi Watch S5 46 mm to elegancki smartwatch z ultrawąskimi ramkami i wyświetlaczem AMOLED, który łączy nowoczesny design z funkcjonalnością. Lekka i smukła konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej waży zaledwie 46 g, dzięki czemu zegarek wygodnie nosi się przez cały dzień. Komfort użytkowania zwiększa także pasek z gumy fluorowej, nadający urządzeniu sportowego i stylowego charakteru. Bateria Xiaomi Surge o pojemności 815 mAh pozwala korzystać z zegarka nawet do 21 dni przy lekkim użytkowaniu. Smartwatch monitoruje tętno, sen oraz codzienną aktywność fizyczną, oferując ponad 150 trybów sportowych. Xiaomi Watch S5 46 mm to idealny wybór dla osób prowadzących aktywny tryb życia, które jednocześnie cenią elegancki wygląd i wygodę.

Cena rekomendowana: 749 PLN

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Autor: Xiaomi/ Materiały prasowe

TV S Mini Pro LED – Kinowe wrażenia z domu

TV S Mini Pro LED to telewizor z odświeżaniem dostępny już od 120 Hz, który zapewnia wyjątkowo płynny obraz i minimalizuje efekt rozmycia. Zaawansowana technologia Mini LED z precyzyjnym sterowaniem podświetlenia pozwala dokładnie kontrolować jasność i kontrast w każdej części ekranu. W połączeniu z wysoką jakością dźwięku zapewnia kinowe wrażenia bez wychodzenia z domu. Seria TV S Mini Pro LED obejmuje wiele modeli, dzięki czemu z łatwością dopasujesz odpowiedni rozmiar i możliwości urządzenia do swoich potrzeb. Urządź sobie seans w swoim salonie i ciesz się niesamowitą jakością w domu.

Cena rekomendowana: od 2 399 PLN

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