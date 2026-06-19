Nu Skin prezentuje Prysm iO – inteligentne urządzenie mierzące poziom karotenoidów w skórze

Nowa platforma wykorzystująca możliwości sztucznej inteligencji pozwala zmierzyć poziom karotenoidów w skórze, zmieniając nasze podejście do dbania o dobrą kondycję organizmu. Dzięki zaawansowanej technologii skanowania skóry przez przyłożenie palca Prysm iO mierzy poziom znajdujących się w niej karotenoidów, czyli żółtych, pomarańczowych i czerwonych pigmentów organicznych wytwarzanych przez rośliny, algi, a także kilka gatunków bakterii, archeonów oraz grzybów.

To niewielkie, przenośne urządzenie zostało stworzone z myślą o codziennym użytkowaniu i wygodzie. Proste, nieinwazyjne skanowanie palca, wykonane komfortowo w domu, trwa zaledwie 15 sekund i dostarcza rzetelnych danych. Ta zasilana sztuczną inteligencją platforma jest źródłem cennych informacji z czterech kluczowych obszarów wpływających na stan naszego organizmu: odżywiania, kondycji fizycznej, stylu życia i suplementacji.

Prysm iO to coś więcej niż samo urządzenie. To krok w stronę inteligentnego, spersonalizowanego dbania o siebie. Wiele osób inwestuje sporo czasu, wysiłku i pieniędzy w utrzymanie dobrej kondycji organizmu, ale nadal zastanawia się, czy to wszystko naprawdę działa. Prysm iO daje im jasną odpowiedź w oparciu o efekty badań naukowych, dzięki czemu mogą dokonywać świadomych wyborów i realizować wyznaczone cele. Oferujemy użytkownikom lepszy wgląd w kwestie związane z wellness, by mogli podejmować w pełni świadome decyzje i zyskać więcej pewności w procesie dbania o siebie – mówi Ryan Napierski, prezes Nu Skin.

Autor: Walk/ Materiały prasowe

Owoc ponad 20 lat badań naukowych

Prysm iO jest efektem ponad dwóch dekad badań naukowych nad karotenoidami i innowacji w sferze technologii pomiarowych. Urządzenie wykorzystuje technologię Spectral Rai Technology, która dokonuje 700 000 pojedynczych pomiarów absorpcji hiperspektralnej w każdym skanowaniu. Zastrzeżony algorytm AI przekłada zebrane dane na indywidualny „Wynik Prysm” (Prysm Score) przy pomocy sprawdzonych technik spektroskopii Ramana, dzięki czemu skomplikowane odczyty zostają przekształcone w prostą, zrozumiałą dla użytkownika informację.

Dodatkowo, cała platforma korzysta przy tym z bazy danych zawierającej wyniki ponad 21 milionów skanowań wykonanych u przeszło 10 milionów osób w niemal 50 krajach na całym świecie przy pomocy Skanerów Biofotonicznych Nu Skin. To daje niezwykłą możliwość gromadzenia informacji i śledzenia trendów.

Autor: Walk/ Materiały prasowe

Dane, które ułatwiają świadome decyzje

Przy każdym skanowaniu użytkownicy otrzymują swój spersonalizowany Wynik Prysm, a wraz z nim konkretne informacje o tym, jak ich obecna dieta oraz suplementacja wpływają na poziom karotenoidów w skórze. Przy regularnym stosowaniu Prysm iO pozwala śledzić zmiany w dłuższym okresie, wspierając świadome wprowadzanie modyfikacji zgodnie z indywidualnymi celami w sferze wellness.

Urządzenie Prysm iO jest zintegrowane z szerszym systemem wellness stworzonym przez Nu Skin, do którego należą suplementy diety z certyfikatem Prysm: LifePak+, Beauty Focus Collagen+, Beauty Focus Multibeauty i JVi. Produkty te zostały opracowane z myślą o zwiększaniu indywidualnego Wyniku Prysm użytkowników.

Testowane klinicznie pod kątem precyzyjnego i skutecznego działania

W niedawno przeprowadzonym przez Nu Skin randomizowanym, podwójnie zaślepionym badaniu kontrolowanym placebo z udziałem 46 zdrowych dorosłych, zarówno skaner BioPhotonic Scanner S3, jak i prototyp urządzenia Prysm iO wykazały podobne zdolności do śledzenia poziomu karotenoidów w skórze. U osób badanych przyjmujących specjalnie opracowane suplementy zaobserwowano od 43 do 46% wyższy poziom karotenoidów w skórze po 12 tygodniach, co wykrył zarówno skaner S3, jak i prototyp Prysm iO¹.

Autor: Walk/ Materiały prasowe

Nowy produkt w rozwijającym się segmencie spersonalizowanego wellness

Prysm iO trafia na rynek w momencie, w którym konsumenci coraz wyraźniej oczekują spersonalizowanych, opartych na rzeczywistych danych rozwiązań wellness. Platforma badań i analiz rynkowych Statista Research przewiduje, że do 2028 roku globalny rynek wellness osiągnie wartość 9 bilionów dolarów, a segment technologii wspierających zdrowy styl życia będzie rósł średnio o 20% rocznie. Nu Skin umacnia tym samym swoją pozycję lidera innowacji w tym dynamicznie rozwijającym się sektorze.