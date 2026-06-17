Nowe spojrzenie na domową przestrzeń. HUGS wprowadza meble dla zwierząt w duchu quiet design

HUGS to marka projektująca meble dla zwierząt i ich opiekunów, której koncept opiera się na prostym założeniu: meble dla psów i kotów powinny być integralną częścią nowoczesnego wnętrza, a nie estetycznym kompromisem.

HUGS przełamuje tradycyjne schematy branży zoologicznej. Zamiast typowych akcesoriów, marka tworzy wielofunkcyjne meble, które łączą potrzeby czworonogów z architekturą współczesnego domu. To synteza hiszpańskiego wzornictwa i polskiego rzemiosła, stworzona z myślą o świadomych opiekunach, którzy szukają funkcjonalności w minimalistycznym wydaniu.

HUGS powstało z prostej potrzeby: chcieliśmy stworzyć produkty dla zwierząt, które naturalnie wpisują się w przestrzeń domu i wyglądają jak jej integralna część. Zależało nam, aby obecność psa czy kota w mieszkaniu nie wymagała od nas wizualnych kompromisów. Sami przez lata szukaliśmy produktów dla zwierząt, które nie wyglądałyby jak przypadkowy dodatek do mieszkania. Okazało się, że takich rozwiązań jest bardzo niewiele. Tak narodził się pomysł stworzenia marki, która będzie projektować z myślą zarówno o zwierzętach, jak i o ludziach – wyjaśnia Marta Zgodzińska, co-founderka marki HUGS.

Autor: OLIVEMEDIA/ Materiały prasowe

Europejski design, wielkopolskie rzemiosło

Geometryczna formy kolekcji HUGS to zasługa projektantów z walenckiego studia Calma Creative. Marka łączy nowoczesny, europejski sznyt z inteligentnym designem 2w1 – tak powstały meble, które zachwycają oko i idealnie wpisują się w codzienny rytm życia z pupilem.

Z kolei za jakością wykonania stoi lokalna produkcja – wszystkie meble HUGS powstają rzemieślniczo w Wielkopolsce (w Kostrzynie Wielkopolskim oraz Swarzędzu). Połączenie hiszpańskich projektów z tradycją polskiego meblarstwa pozwoliło stworzyć produkty o geometrycznej, porządkującej przestrzeń formie, które naturalnie odnajdują się w salonie czy sypialni.

Autor: OLIVEMEDIA/ Materiały prasowe

Trzy linie produktowe: Rest, Share oraz Explore

Projekty HUGS definiuje modułowość i dwufunkcyjność. Marka debiutuje z trzema minimalistycznymi liniami, które można personalizować:

REST: Drewniane oraz miękkie legowiska dla psów i kotów, dostępne w starannie dobranych tkaninach tapicerskich,, które są łatwe w pielęgnacji i utrzymaniu czystości.

SHARE: Meble łączące funkcje dla ludzi i zwierząt. W ofercie znajdują się stoliki kawowe z wbudowanym miejscem do odpoczynku dla pupila oraz minimalistyczne konsole zintegrowane z dyskretnym drapakiem.

EXPLORE: Modułowy, ścienny system dedykowany kotom. Pozwala na swobodną aranżację i dopasowanie elementów do układu mieszkania, odpowiadając na naturalną potrzebę wspinaczki i obserwacji z góry.

HUGS proponuje nowe podejście do modern living with pets. Udowadnia, że świadome projektowanie pozwala stworzyć otoczenie, które zachwyca czystą formą, a jednocześnie w pełni realizuje potrzeby bezpieczeństwa i wygody naszych czworonożnych domowników.

HUGS - Dla psów. Dla kotów. Dla ludzi.