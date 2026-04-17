Nowe propozycje w ofercie FRoSTY inspirowane smakami Azji

Nowe produkty FRoSTY powstały z myślą o konsumentach poszukujących szybkich i wartościowych posiłków. Receptury zup zostały skomponowane w taki sposób, aby nie wymagały dodatkowego doprawiania – są w pełni gotowe do spożycia, a ich przyrządzenie zajmuje zaledwie kilka minut, wystarczy dodać wodę i danie jest gotowe do podania. Ramen to harmonijne połączenie sprężystego makaronu, delikatnego kurczaka i warzyw, natomiast curry wyróżnia się kremową, lekko pikantną kompozycją warzyw i kurczaka oraz aromatycznej pasty curry.

Posiłki zostały stworzone w odpowiedzi na rosnące potrzeby Polaków, którzy coraz większą uwagę przykładają do składu produktów spożywczych oraz jakości wybieranych dań. Jak pokazuje raport FRoSTY „Jak gotują Polacy? Smaki, decyzje, zwyczaje”, aż 41% Polaków deklaruje, że skład produktu ma decydujący wpływ na ich decyzje zakupowe, a kolejne 38% traktuje go jako istotny element. Marka konsekwentnie rozwija ofertę opartą na przejrzystych recepturach i starannie dobranych składnikach.

Widzimy, że konsumenci coraz uważniej zwracają uwagę na skład i jakość produktów, ale jednocześnie oczekują wygodnych rozwiązań. Dlatego wprowadzamy do oferty produkty, które realnie ułatwiają codzienne gotowanie – gotowe, pełnowartościowe posiłki, które można przygotować w kilka minut, bez kompromisów w zakresie jakości i smaku – mówi Aleksandra Wysocka, Marketing Director FRoSTY.

Wśród nowości znalazła się Zupa Ramen z kurczakiem i makaronem. Danie łączy delikatne kawałki kurczaka, sprężysty makaron oraz kompozycję warzyw takich jak: marchew, szpinak czy kukurydza. Całość dopełniają charakterystyczne dla azjatyckiej kuchni dodatki, m.in. sos sojowy, pasta miso oraz grzyby mun, które nadają zupie głębi i wyrazistego aromatu. Jest to idealna propozycja dla osób, które chcą w kilka chwil przenieść się w kulinarną podróż do Azji

Druga propozycja FRoSTY jest strzałem w dziesiątkę dla miłośników aromatycznych dań. Zupa curry z kurczakiem i warzywami, zachwyca wyrazistym, lekko pikantnym smakiem. Jej bazę stanowi kremowa, żółta pasta curry z dodatkiem mleczka kokosowego, trawy cytrynowej, imbiru i przypraw, które nadają daniu głębi oraz orientalnego charakteru. Propozycja powinna spodobać się osobom, które lubią mieć wszystko zaplanowane na najwyższym poziomie, zarówno pod względem jakości, jak i smaku.

