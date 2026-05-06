Nowe badanie SHEIN sugeruje, że pokolenie Gen Z może kupować rozsądniej, niż nam się wydaje

Badanie przeprowadzone wśród niemal 10 000 konsumentów w Polsce wskazuje, że młodzi kupujący mają tendencję do racjonalnego wydawania pieniędzy

Pokolenie Gen Z stawia na cenę, planowanie i wartość – zamiast impulsywnych zakupów

SHEIN przebadał niemal 10 000 konsumentów w Polsce, głównie w wieku 18–24 lata (55%) oraz 25–34 lata (21%). Wyniki rysują obraz pokolenia, które robi zakupy świadomie, porównuje oferty przed podjęciem decyzji i na ogół uważnie kontroluje swój budżet.

Regularnie, nie kompulsywnie

Zakupy modowe online są stałym elementem codzienności młodych Polaków – jednak ich tempo jest umiarkowane, a nie gorączkowe. Według badania:

43% respondentów deklaruje, że kupuje odzież online raz w miesiącu,

33% robi zakupy co kilka miesięcy,

tylko 11% deklaruje zakupy co tydzień.

W przypadku zakupów na platformie SHEIN wyniki sugerują bardziej przemyślany schemat niż się powszechnie zakłada. Największa grupa badanych (42%) zadeklarowała, że robi zakupy na platformie co kilka miesięcy, podczas gdy tylko 8% użytkowników robi zakupy co tydzień.

Cena na pierwszym miejscu – i świadome budżetowanie

Przystępność cenowa to dla tego pokolenia nie tylko preferencja – to priorytet. Aż 56% respondentów wskazało ją jako najważniejszy czynnik przy podejmowaniu decyzji o zakupie odzieży online, a następnie różnorodność stylów (20%) i stosunek jakości do ceny (14%).

To podejście znajduje odzwierciedlenie w rzeczywistych wydatkach:

44% respondentów wydaje na modę online poniżej 420 zł rocznie,

38% wydaje od 420 do 1060 zł rocznie.

Co najczęściej trafia do koszyka?

Dominuje praktyczna, codzienna odzież – wskazało ją 60% respondentów, podczas gdy ubrania na specjalne okazje (16%) i pojedyncze, wyraziste elementy garderoby (14%) schodzą na dalszy plan. Dla młodszych kupujących wydatki na modę mogą mieć przede wszystkim charakter funkcjonalny.

Wpływ influencerów?

Jednym z ciekawszych wniosków badania jest zmieniająca się rola influencerów w procesie zakupowym. Choć 67% respondentów przyznało, że nie kupiło produktu na SHEIN bezpośrednio pod wpływem rekomendacji influencera, wskazuje to na bardziej złożoną dynamikę – treści influencerów przyczyniają się do budowania świadomości i rozważania zakupu, a nie są jedynym czynnikiem decydującym o zakupie.

Wśród osób korzystających z treści w mediach społecznościowych liderem jest TikTok z wynikiem 51%. Drugie miejsce zajmuje Instagram – 21%. Podkreśla to znaczenie platform społecznościowych – a w szczególności treści influencerów – jako ważnego źródła inspiracji i odkrywania trendów przez młodszych odbiorców.

Aktywności nagradzające dostępne na platformach również odgrywają rolę wspierającą: 70% respondentów twierdzi, że bezpośrednio mają one niewielki lub żaden wpływ na ostateczne decyzje zakupowe. Łącznie wyniki te sugerują, że zachowania zakupowe kształtowane są przez kombinację różnych czynników.

Zakupy online nadal zyskują na popularności

Wyniki badania są zgodne z szerszymi trendami rynkowymi. Konsumenci coraz częściej wybierają zakupy online ze względu na konkurencyjne ceny, szerszy wybór produktów, łatwiejsze porównywanie ofert oraz wygodę.

Według badań Gemius1, 78% respondentów dokonało co najmniej jednego zakupu online, przy czym 77% kupuje w krajowych sklepach internetowych, a 41% na platformach międzynarodowych.

Nowe spojrzenie na pokolenie Gen Z