Nowa era ochrony przeciwsłonecznej - 3 innowacyjne Ultra Serum SPF50+ od Eau Thermale Avène

Jednym z filarów świadomej pielęgnacji jest skuteczna i regularna fotoprotekcja. Coraz większa wiedza na temat szkodliwego wpływu promieniowania UVA i UVB, a także światła niebieskiego HEV na kondycję skóry sprawia, że ochrona przeciwsłoneczna staje się obowiązkowym elementem pielęgnacji przez cały rok. Współczesne tempo życia wymaga jednak rozwiązań, które są nie tylko skuteczne, ale również wielozadaniowe.

W odpowiedzi na te wyzwania, laboratoria Eau Thermale Avène stworzyły 3 Ultra Serum, które udowadniają, że ochrona SPF50+ nie musi już oznaczać ciężkiego, tłustego kremu. Zaawansowany filtr Triasorb™ zapewnia ochronę, a precyzyjnie dobranych składniki aktywne odpowiednią pielęgnację. Dzięki ultra lekkim konsystencjom, które idealnie wtapiają się w cerę, codzienna ochrona staje się naturalnym elementem porannej rutyny. Poznaj trzy formuły zaprojektowane tak, aby odpowiadać na konkretne potrzeby skóry.

ULTRA SERUM NATYCHMIASTOWO WYPEŁNIAJĄCE

Ultra serum natychmiastowo wypełniające SPF50+ to nowoczesne połączenie skutecznej ochrony przeciwsłonecznej z ultra lekką formułą serum do codziennego stosowania. Dzięki zawartości niacynamidu i kwasu hialuronowego, produkt zapewnia natychmiastowy oraz długotrwały efekt wypełnienia skóry. Rezultaty potwierdzają użytkownicy - aż 87% z nich zauważyło poprawę jędrności, a 90% doceniło większą elastyczność cery.

Opatentowany filtr Triasorb™ tworzy barierę przed promieniowaniem UVB, UVA oraz światłem niebieskim HEV. Serum ma wyjątkowo lekką konsystencję, która błyskawicznie wtapia się w skórę, nie obciążając jej i stanowiąc idealną bazę pod makijaż. Ultra serum natychmiastowo wypełniające jest komplementarne z dermokosmetykami z gamy HYALURON ACTIV B3.

ULTRA SERUM AKTYWUJĄCE BLASK SKÓRY

Ultra serum aktywujące blask skóry SPF50+ to idealne połączenie zaawansowanej ochrony z działaniem rozświetlającym i antyoksydacyjnym. Dzięki kompleksowi VITAMIN ACTIV Cg (stabilnej formie witaminy C), serum natychmiastowo przywraca cerze zdrowy blask i wyrównuje jej koloryt. Efekty są widoczne niemal od razu - 94% konsumentów zauważyło większą promienność skóry, a 85% potwierdza natychmiastowe przywrócenie jej blasku. Podobnie jak cała gama, produkt zawiera filtr Triasorb™, chroniąc skórę przed promieniowaniem UV oraz światłem niebieskim HEV.

Serum poprawia ogólną kondycję cery, nadając jej świeży wygląd, co czyni je doskonałym pierwszym krokiem porannej rutyny oraz świetną bazą pod makijaż. Produkt jest komplementarny z dermokosmetykami z gamy VITAMIN ACTIV Cg.

ULTRA SERUM DŁUGOTRWALE NAWILŻAJĄCE

Ultra serum długotrwale nawilżające SPF50+ to innowacyjne rozwiązanie dla osób, których skóra potrzebuje intensywnego nawodnienia i codziennej ochrony. Dzięki zawartości pantenolu natychmiastowo i trwale nawilża skórę oraz skutecznie ją koi. 98% konsumentów stwierdziło także, że ich skóra po zastosowaniu produktu jest bardziej gładka i elastyczna1. Dzięki filtrowi Triasorb™ chroni cerę przed słońcem i fotostarzeniem. Jego konsystencja jest lekka i po nałożeniu staje się niewyczuwalna - błyskawicznie się wchłania i nie pozostawia tłustego filmu, dlatego sprawdzi się z każdym makijażem.

Ultra serum długotrwale nawilżające jest komplementarne z gamą HYDRANCE.

Nowe Ultra Serum od Eau Thermale Avène to najlepszy dowód na to, że połączenie pielęgnacji z bardzo wysoką ochroną przeciwsłoneczną może być proste. Dzięki lekkim formułom ultra serum dbają o komfort nawet najbardziej wymagającej i wrażliwej cery. Serum zamknięte jest w szklanej buteleczce z precyzyjną pipetą gwarantując higienę i wygodę podczas codziennej aplikacji. Dzięki komplementarnemu działaniu z kluczowymi liniami marki Avene, produkty mogą być stosowane w ramach ukierunkowanych schematów pielęgnacyjnych, wzmacniając działanie pozostałych produktów i zapewniając cerze wsparcie i ochronę.