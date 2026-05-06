Allegro oraz ITAKA łączą siły. Startuje platforma Allegro Wakacje

Następny etap rozwoju usług na Allegro

Wejście w segment turystyki to kolejny krok w realizacji strategii Allegro zakładającej rozwój oferty usług oraz budowę kompleksowego ekosystemu odpowiadającego na codzienne potrzeby konsumentów. Start działalności platformy w tym segmencie jest odpowiedzią na dynamiczny rozwój rynku wyjazdów zorganizowanych w Polsce, którego wartość w 2025 roku szacowana jest na ok. 27 mld zł (wzrost blisko +20% r/r) oraz na rosnące zainteresowanie konsumentów usługami i wydatkami lifestyle’owymi.

Kategoria Turystyka już dziś stanowi istotny element działalności Allegro. Klienci platformy mogą kupić m.in. walizki, plecaki, sprzęt czy akcesoria podróżne. Dostępnych jest ponad 1,32 mln ofert, co dobrze obrazuje skalę i różnorodność tej części asortymentu. Szczyt sezonu przypada na lipiec – w ubiegłym roku odnotowano wtedy aż 1,1 mln transakcji. Oznacza to, że zakupy związane z podróżami realizowano średnio co 2,5 sekundy. Sama sprzedaż walizek utrzymywała się na poziomie jednej sztuki średnio co 45 sekund. Tak wysokie zainteresowanie potwierdza potencjał kategorii do dalszego skalowania. Rozszerzenie oferty o zorganizowane wyjazdy zagraniczne jest naturalnym kolejnym krokiem, który pozwala Allegro przejść od sprzedaży pojedynczych produktów do kompleksowego wspierania klientów w organizacji podróży – od planowania aż po realizację wyjazdu.

i Autor: Allegro/ Materiały prasowe

Dynamicznie realizujemy strategię rozwoju usług na Allegro, poszerzając ofertę o nowe współprace. Naszym celem jest zbudowanie wiodącej platformy w Polsce do zakupu wyjazdów zagranicznych, zapewniającej 15 mln klientów Allegro wygodny dostęp do sprawdzonych ofert turystycznych. Polacy coraz chętniej kupują wakacje przez Internet, dlatego widzimy duży potencjał i kluczową rolę Allegro w digitalizacji segmentu turystycznego. Allegro ma wiele do zaproponowania w tym obszarze - od wygodnego finansowania Allegro Pay przez ogromną bazę subskrybentów Smart! i najwyższe standardy obsługi klienta i bezpieczeństwa transakcji. Chcemy włączyć turystykę w portfolio usług Allegro, tworząc unikalną propozycję wartości oraz wzmacniając naszą obecność w obszarach codziennych potrzeb konsumentów - Marcin Kuśmierz, prezes Allegro

Oszczędności dla smartowiczów

Wyjątkowym elementem oferty są benefity dla użytkowników programu Allegro Smart!. Za zakupy w nowej kategorii klienci otrzymują Smart! Monety o wartości ok. 1% ceny wycieczki. Przykładowo przy zakupie wycieczki za 6 100 zł użytkownik otrzyma 70 Smart! Monet do wydania na Allegro.

Współpraca z ITAKĄ

Współpraca z ITAKĄ – największym biurem podróży na polskim rynku– stanowi fundament projektu Allegro Wakacje. Partner zapewnia dostęp do szerokiej, sprawdzonej oferty oraz wysokie standardy obsługi klienta. Na starcie platformy użytkownicy mogą wybierać spośród ofert obejmujących ponad 800 hoteli w 27 krajach, dostępnych w formule last minute, zarówno w wariantach wypoczynkowych, jak i objazdowych, dopasowanych do różnych potrzeb i budżetów klientów.

37 lat doświadczenia ITAKI, 13 milionów obsłużonych Klientów, 100 % polskiego kapitału oraz pozycja największego biura podróży na polskim rynku to gwarancja bezpieczeństwa i jakości. Nasze marki łączy troska o komfort, przejrzystość oraz pozytywne doświadczenie Klienta. Chcemy być tam, gdzie są nasi potencjalni Klienci. Allegro to naturalne miejsce dla ludzi, którzy doceniają wygodę i dobre wybory – a podróże z ITAKĄ są najlepszym wyborem. Allegro x ITAKA to nowa jakość planowania wakacji, w której spontaniczność spotyka się z bezpieczeństwem, a marzenia z realną dostępnością. Podróże nie zaczynają się w momencie wejścia na pokład samolotu, zaczynają się wtedy, gdy pojawia się pomysł. A teraz także wtedy, gdy pojawiają się one na Allegro. Obecność ITAKI w środowisku zakupowym, z którego użytkownicy korzystają regularnie pozwoli nam być jeszcze bliżej klienta na co dzień i liczymy, że stanie się nowym generatorem popytu - Piotr Henicz, wiceprezes ITAKA HOLDINGS

Przyszłość i rozwój Allegro Wakacje

Obecnie projekt znajduje się w fazie pilotażowej i będzie rozwijany o współpracę z kolejnymi touroperatorami, wprowadzenie oferty first minute oraz nowe kierunki i formaty wyjazdów. Platforma planuje konsekwentnie udoskonalać doświadczenie klienta, wprowadzając nowe rozwiązania dla użytkowników serwisu Allegro Wakacje, w tym funkcjonalności znane z Allegro, m.in. w obszarze usług finansowych, których wdrożenie jest planowane w kolejnych etapach rozwoju platformy. Niedawno firma rozpoczęła działalność w sektorze usług zdrowotnych we współpracy z Grupą LUX MED. Nowe partnerstwo w obszarze turystyki stanowi jednocześnie stworzenie kolejnego, skalowalnego źródła przychodów, które poszerza działalność Allegro poza tradycyjny model sprzedaży produktów w e-commerce.