Nie wyrzucaj kartonów po przesyłkach! O tej porze roku mogą przydać się najbardziej

Kartony po przesyłkach mogą przydać się podczas jesiennych prac ogrodowych, ponieważ zwykła tektura pozwala przygotować nowe rabaty, ograniczyć wzrost chwastów i osłonić glebę przed nadmiernym wysychaniem.

Do ściółkowania najlepiej wykorzystać czyste kartony z niepowlekanej tektury, po wcześniejszym usunięciu taśm, etykiet, zszywek i plastikowych elementów, a następnie przykryć je warstwą kompostu, kory lub zrębków.

Rozdrobniona tektura może również trafić do kompostownika, gdzie stanowi źródło materiału bogatego w węgiel i pomaga zachować odpowiednie proporcje składników podczas kompostowania odpadów organicznych.

Nie wszystkie opakowania nadają się do ponownego wykorzystania w ogrodzie, dlatego należy unikać kartonów foliowanych, woskowanych i mocno lakierowanych, a także pamiętać, że tektura nie zastępuje specjalistycznych osłon chroniących rośliny przed mrozem.

Karton może pomóc przygotować ogród na kolejny sezon

Jednym z ciekawszych zastosowań tektury jest ściółkowanie gleby. Polega ono na przykryciu wybranego fragmentu ziemi warstwą materiału, która ogranicza dostęp światła do chwastów. W przypadku kartonów można wykorzystać tę właściwość do przygotowania nowych rabat lub uporządkowania mocno zachwaszczonego miejsca. Jesień to dobry moment, by zająć się takimi pracami, ponieważ podłoże można przygotować przed nadejściem kolejnego sezonu ogrodniczego.

#MuratorOgroduje: Rabaty na kartonach

Do tego celu najlepiej nadają się zwykłe, czyste kartony z niepowlekanej tektury. Przed użyciem należy usunąć taśmy klejące, zszywki, etykiety kurierskie i plastikowe elementy. Następnie pudełko trzeba rozłożyć na płaskie arkusze i ułożyć je na ziemi z niewielkimi zakładkami, tak aby pomiędzy fragmentami nie pozostawały szczeliny. Karton warto zwilżyć wodą, a następnie przykryć kompostem, korą, zrębkami lub inną ściółką organiczną. Dzięki temu nie będzie podwiewany przez wiatr i lepiej przylgnie do podłoża.

Nie tylko rabaty. Tektura może trafić także do kompostownika

Kolejnym sposobem na wykorzystanie kartonów jest dodanie ich do kompostownika. Rozdrobniona i lekko zwilżona tektura stanowi źródło materiału bogatego w węgiel, który można łączyć z resztkami roślinnymi i innymi odpadami organicznymi. Warto jednak pamiętać o zachowaniu proporcji i mieszaniu różnych składników, zamiast wrzucania dużej ilości kartonu naraz.

Pudełka można również zachować do przechowywania sezonowych dekoracji, osłaniania przedmiotów podczas prac remontowych czy pakowania rzeczy, które mają zostać schowane na kilka miesięcy. Zamiast kupować nowe organizery, można z nich przygotować przegródki do szuflad lub pojemniki na drobiazgi. Warto tylko zadbać o to, by kartony przeznaczone do przechowywania były suche i nieuszkodzone.