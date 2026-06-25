Nie tylko plaża i słońce. Wakacje 2026 pod znakiem tańszych lotów i planowania podróży z AI

Jeszcze niedawno planowanie wakacji wymagało przeszukiwania dziesiątek stron i przewodników. Teraz możemy korzystać ze wsparcia sztucznej inteligencji.

Samo znalezienie taniego biletu przestało dziś wystarczać. Coraz więcej osób chce zaplanować wyjazd tak, aby jak najlepiej wykorzystać wymarzony urlop – znaleźć ciekawą dzielnicę do noclegu, odkryć mniej oczywiste atrakcje czy uniknąć największych tłumów. Właśnie dlatego rośnie zainteresowanie narzędziami opartymi na sztucznej inteligencji. Z AI Mode korzysta już co szósty użytkownik FRU, co pokazuje, że ta technologia przestaje być ciekawostką, a staje się praktycznym wsparciem przy organizacji podróży – mówi Claudia Tocilă, Head of Communications FRU.

126 dni rozmowy z AI

126 dni. Tyle trwała najdłuższa rozmowa z asystentem AI na platformie FRU. W tym czasie użytkownik wielokrotnie wracał do konwersacji, stopniowo dopracowując szczegóły wyjazdu. Są też tacy, którzy z AI korzystają krócej, ale nadrabiają intensywnością rozmowy. Rekordowa wymiana wiadomości liczyła 248 komunikatów przesłanych w ciągu nieco ponad dwóch godzin. W innym przypadku podróżny i asystent AI wymienili 110 wiadomości podczas sesji trwającej ponad 6 godzin.

Choć są to pojedyncze przypadki, pokazują one, że planowanie podróży coraz rzadziej sprowadza się do jednego wieczoru spędzonego przed komputerem. Część osób rozkłada ten proces na tygodnie, a nawet miesiące, stopniowo analizując dostępne możliwości, porównując różne opcje i dopracowując szczegóły wyjazdu. Właśnie z myślą o takich użytkownikach FRU wprowadziło AI Mode – zestaw narzędzi wspierających planowanie podróży, z którego korzysta już około co szósty użytkownik platformy. Jakie kierunki wybierają?

Nie tylko Włochy

Dla wielu osób wymarzone wakacje to wciąż plaża, ciepłe morze i gwarancja słonecznej pogody. Dane FRU pokazują jednak, że coraz więcej podróżnych szuka latem nieco innych doświadczeń – możliwości aktywnego zwiedzania, kontaktu z naturą czy po prostu odpoczynku w nieco niższych temperaturach.

To może tłumaczyć wysoką pozycję Wielkiej Brytanii, która zajmuje obecnie trzecie miejsce wśród najchętniej wybieranych krajów przez użytkowników FRU, a Londyn jest najpopularniejszy wśród wyszukiwanych tras. W pierwszej dziesiątce znalazły się również Holandia, Niemcy i Portugalia.

Na uwagę zasługują także kraje Europy Północnej. Lot do Oslo można znaleźć już za około 140 zł. To propozycja dla osób, które od plaży i leżaka wolą spacery po mieście, kontakt z naturą i możliwość podziwiania jednych z najpiękniejszych fiordów w Europie – bez konieczności mierzenia się z upałami.

Nie oznacza to oczywiście końca popularności wakacyjnych klasyków. Włochy pozostają najczęściej wybieranym kierunkiem przez użytkowników FRU. Na drugim miejscu jest Hiszpania, a pierwszą piątkę uzupełniają Grecja i Francja.