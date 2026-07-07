Must-have w letniej kosmetyczce - lanobalmy od FLOSLEK Laboratorium w nowej odsłonie

Sezon urlopowy sprzyja kosmetycznemu minimalizmowi. Pakując się na weekendowy wypad czy długie wakacje, szukamy produktów wielozadaniowych i kompaktowych. Nowa odsłona trzech lanobalmów od FLOSLEK została zaprojektowana tak, aby zmieścić się w każdej kieszeni i letniej torebce.

Co więcej, lanobalsam true doskonale sprawdza się nie tylko w ciągu dnia, ale także jako intensywnie regenerująca maska na noc - nałożony przed snem sprawia, że rano usta są gładkie, miękkie i idealnie nawilżone. Skuteczność nowej linii potwierdzają badania aplikacyjne w niezależnym laboratorium - 100% badanych wskazało na natychmiastowe zmniejszenie suchości oraz widoczną regenerację skóry ust przy regularnym stosowaniu.

Trzy balsamy, trzy precyzyjne odpowiedzi na potrzeby ust

Linia LIP CARE składa się z trzech produktów zamkniętych w nowych, ergonomicznych opakowaniach ułatwiających szybką oraz higieniczną aplikację na plaży, festiwalu czy podczas górskiego trekkingu:

HYDRATE DAY & NIGHT (wariant bezzapachowy) - czysta, klasyczna formuła oparta zaledwie na dwóch składnikach: lanolinie i oliwie z oliwek. To idealne rozwiązanie dla ust suchych, wrażliwych i skłonnych do podrażnień. Chroni, silnie wygładza i podkreśla naturalne piękno warg bez zbędnych aromatów (100% składników pochodzenia naturalnego).

(wariant bezzapachowy) - czysta, klasyczna formuła oparta zaledwie na dwóch składnikach: lanolinie i oliwie z oliwek. To idealne rozwiązanie dla ust suchych, wrażliwych i skłonnych do podrażnień. Chroni, silnie wygładza i podkreśla naturalne piękno warg bez zbędnych aromatów (100% składników pochodzenia naturalnego). REPAIR & REGENERATE (zapach kokosa z czekoladą) - ratunek dla ust mocno spierzchniętych i pękających. Formuła wzbogacona o masło kakaowe przynosi natychmiastową ulgę, przyspiesza regenerację naskórka, silnie natłuszcza i otula usta słodkim, egzotycznym zapachem.

(zapach kokosa z czekoladą) - ratunek dla ust mocno spierzchniętych i pękających. Formuła wzbogacona o masło kakaowe przynosi natychmiastową ulgę, przyspiesza regenerację naskórka, silnie natłuszcza i otula usta słodkim, egzotycznym zapachem. PLUMP & GLOW (zapach maliny) - stworzony z myślą o ustach suchych i matowych. Dzięki zawartości lanoliny i oliwy z oliwek intensywnie nawilża, a lekka, owocowa formuła nadaje ustom zmysłowy blask, naturalny efekt glow oraz subtelnie podkreśla ich różowy, letni odcień.

Ergonomiczne i poręczne opakowania ułatwiają szybką oraz higieniczną aplikację kosmetyku w każdych okolicznościach - na plaży, festiwalu czy podczas górskiego trekkingu.

Nowe lanobalmy LIP CARE od FLOSLEK Laboratorium są dostępne wyłącznie w drogeriach Hebe oraz w sklepie internetowym hebe.pl.