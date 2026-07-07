Must-have w letniej kosmetyczce - lanobalmy od FLOSLEK Laboratorium w nowej odsłonie

Julia Mościńska
Julia Mościńska
2026-07-07 15:47

Słońce, wiatr i słona woda stanowią wyzwanie dla delikatnej skóry ust podczas letnich miesięcy. W odpowiedzi na te potrzeby, marka FLOSLEK odświeża swoją kultową linię balsamów do ust, wprowadzając udoskonaloną formułę oraz dwa zupełnie nowe warianty zapachowe.

Sezon urlopowy sprzyja kosmetycznemu minimalizmowi. Pakując się na weekendowy wypad czy długie wakacje, szukamy produktów wielozadaniowych i kompaktowych. Nowa odsłona trzech lanobalmów od FLOSLEK została zaprojektowana tak, aby zmieścić się w każdej kieszeni i letniej torebce.

Co więcej, lanobalsam true doskonale sprawdza się nie tylko w ciągu dnia, ale także jako intensywnie regenerująca maska na noc - nałożony przed snem sprawia, że rano usta są gładkie, miękkie i idealnie nawilżone. Skuteczność nowej linii potwierdzają badania aplikacyjne w niezależnym laboratorium - 100% badanych wskazało na natychmiastowe zmniejszenie suchości oraz widoczną regenerację skóry ust przy regularnym stosowaniu.

Trzy balsamy, trzy precyzyjne odpowiedzi na potrzeby ust

Linia LIP CARE składa się z trzech produktów zamkniętych w nowych, ergonomicznych opakowaniach ułatwiających szybką oraz higieniczną aplikację na plaży, festiwalu czy podczas górskiego trekkingu:

  • HYDRATE DAY & NIGHT (wariant bezzapachowy) - czysta, klasyczna formuła oparta zaledwie na dwóch składnikach: lanolinie i oliwie z oliwek. To idealne rozwiązanie dla ust suchych, wrażliwych i skłonnych do podrażnień. Chroni, silnie wygładza i podkreśla naturalne piękno warg bez zbędnych aromatów (100% składników pochodzenia naturalnego).
  • REPAIR & REGENERATE (zapach kokosa z czekoladą) - ratunek dla ust mocno spierzchniętych i pękających. Formuła wzbogacona o masło kakaowe przynosi natychmiastową ulgę, przyspiesza regenerację naskórka, silnie natłuszcza i otula usta słodkim, egzotycznym zapachem.
  • PLUMP & GLOW (zapach maliny) - stworzony z myślą o ustach suchych i matowych. Dzięki zawartości lanoliny i oliwy z oliwek intensywnie nawilża, a lekka, owocowa formuła nadaje ustom zmysłowy blask, naturalny efekt glow oraz subtelnie podkreśla ich różowy, letni odcień.

Ergonomiczne i poręczne opakowania ułatwiają szybką oraz higieniczną aplikację kosmetyku w każdych okolicznościach - na plaży, festiwalu czy podczas górskiego trekkingu.

Nowe lanobalmy LIP CARE od FLOSLEK Laboratorium są dostępne wyłącznie w drogeriach Hebe oraz w sklepie internetowym hebe.pl.

Różowy balsam do ust Floslek w tubce i kartoniku na tle wodnych baniek. O nowościach kosmetycznych czytaj w Eska.
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