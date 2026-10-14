Moja skóra. Moja rutyna. Moja Procedura. Innowacyjna gama Hyaluron Activ Procedure od Eau Thermale Avène

Skóra pełni rolę tarczy ochronnej całego organizmu. Z wiekiem jej naturalny cykl odnowy komórkowej wyraźnie spowalnia, przez co staje się cieńsza, szybciej traci wilgoć i wykazuje większą skłonność do podrażnień. Powszechnym błędem w pielęgnacji cery dojrzałej bywa sięganie po zbyt inwazyjne, źle dobrane formuły złuszczające. Zamiast stymulować, osłabiają one naturalną barierę ochronną i wywołują reaktywność tkanek. Nowoczesne podejście polega na poszanowaniu fizjologii skóry: wyciszeniu jej nadwrażliwości oraz odbudowie odporności, która pozwala jej samodzielnie utrzymać równowagę.

Świadoma pielęgnacja cery dojrzałej wymaga równoległego działania na dwóch poziomach. Na zewnątrz priorytetem jest uszczelnienie naskórka i zatrzymanie ucieczki wody, co pomaga ograniczyć utratę wody i poprawia wygląd oraz komfort skóry. W głębszych warstwach skórnych znaczenie mają procesy związane z przebudową, w tym kolagenu i kwasu hialuronowego, które wpływają na jej gęstość, elastyczność i sprężystość. Skuteczna procedura nie potrzebuje wielu skomplikowanych etapów, wymaga precyzyjnie dobranych substancji aktywnych, które potrafią jednocześnie chronić powierzchnię i aktywować głębokie procesy odnowy.

W tym obszarze kluczowe miejsce zajmują retinoidy, a w szczególności retinal. Składnik ten bezpośrednio stymuluje produkcję kolagenu i przyspiesza odnowę komórkową, co przekłada się na wyraźną poprawę gęstości skóry, przywrócenie jej jędrności oraz wygładzenie zmarszczek. W odróżnieniu od klasycznego retinolu charakteryzuje się on szybszym działaniem przy znacznie łagodniejszym profilu tolerancji, co ma zasadnicze znaczenie dla skóry wrażliwej i reaktywnej.

W nowoczesnej dermatologii odchodzimy od pogoni za maksymalnymi stężeniami. O rzeczywistym działaniu preparatu decyduje przede wszystkim architektura całej formuły – to, z czym dana substancja jest połączona i jak poszczególne związki na siebie oddziałują. Nawet tak silna cząsteczka jak retinal wymaga odpowiedniego środowiska: komponentów wspierających barierę naskórkową oraz optymalizujących tolerancję biologiczną tkanek. Dopiero takie zbalansowane zestawienie pozwala uniknąć przewlekłego stanu zapalnego i umożliwia długofalową, stopniową przebudowę struktur skóry” – podkreślała podczas prelekcji dermatolozka i lekarka medycyny estetycznej, Agnieszka Bańka-Wrona

Autor: LABCON/ Materiały prasowe

To właśnie ta filozofia stała się fundamentem gamy Hyaluron Activ Procedure, która została współtworzona z lekarzami medycyny estetycznej. Linia łączy zaawansowaną wiedzę ekspercką z precyzją gabinetowych procedur, przenosząc je bezpośrednio do codziennej rutyny domowej. Opierając się na synergii retinalu, kwasu hialuronowego i niacynamidu, dermokosmetyki z tej serii precyzyjnie odpowiadają na potrzeby dojrzałej i wrażliwej skóry. Stanowią bezpieczną i bezinwazyjną alternatywę dla zabiegów lub ich uzupełnienie, podtrzymujące i przedłużające efekty profesjonalnych procedur. Ideę stojącą za powstaniem gamy Hyaluron Activ Procedure wyjaśnił Michał Santorek, Junior Product Manager:

Chcemy pokazać, że pielęgnacja domowa i zabiegi medycyny estetycznej nie muszą być dwoma odrębnymi światami. Kosmetyk nie zastępuje zabiegu, a zabieg nie zastępuje codziennej pielęgnacji – mogą natomiast wzajemnie się uzupełniać, jeśli odpowiadają na konkretne potrzeby skóry.

To harmonijne połączenie medycyny, nauki i codziennej pielęgnacji marka przybliżyła podczas spotkania. Część merytoryczna - łącząca prelekcję ekspertów marki z wykładem lekarki medycyny estetycznej, stała się przestrzenią do rozmowy o biologii dojrzałości oraz mechanizmach działania nowej gamy. Wyrazem uważności były z kolei warsztaty personalizacji lusterek, które jako codzienny rekwizyt zachęcają do celebracji własnego rytuału.

W ten sposób hasło „Moja skóra. Moja rutyna. Moja Procedura.” zyskało wymiar spójnej filozofii. Udowadnia ono, że skuteczna pielęgnacja nie polega na podążaniu za chwilowymi trendami, lecz na zaufaniu do nauki, regularności oraz czułości dla upływającego czasu.