Gdy stopnieje śnieg zabierz się do pracy na trawniku. Dzięki temu zabiegowi trawa będzie gęsta i zielona przez cały rok

Popiół drzewny na trawnik. Naturalne złoto dla twojego ogrodu

Marzenie o murawie rodem z Wembley często zderza się z polską rzeczywistością pogodową. Trawa po zimie bywa przerzedzona, brązowa i smutna, ale spokojnie – nie musisz od razu biec do sklepu po drogie specyfiki. Kluczem do sukcesu jest odpowiednie dokarmienie roślin, a genialnym rozwiązaniem okazuje się zwykły popiół drzewny. To prawdziwa bomba odżywcza, pełna potasu, wapnia i fosforu, która postawi twój trawnik na nogi i pobudzi go do życia.

Jak to zrobić, żeby nie „przedobrzyć” i nie spalić roślin? Eksperci radzą rozsypywać około 40 g popiołu na każdy metr kwadratowy, a następnie obficie podlać teren, by składniki szybciej trafiły do gleby. Pamiętaj jednak o żelaznych zasadach: nie stosuj popiołu podczas wysiewu młodej trawy, bo zawarta w nim sól może być zabójcza dla delikatnych sadzonek. I najważniejsze – używaj tylko czystego popiołu z naturalnego drewna. Resztki farb, lakierów czy spalonych kartonów zawierają chemię, która zamiast pomóc, zniszczy twoją zieleń.

Sposób na mech w ogrodzie. Kreda szkolna wchodzi do gry

Jeśli na twojej działce panoszy się mech, to znak, że gleba woła o pomoc. Ten zielony intruz uwielbia kwaśne środowisko (pH poniżej 5,5), cień i wilgoć, skutecznie dusząc przy tym trawę. Walkę z mchem można wygrać domowymi sposobami, które nie drenują portfela. Wspomniany wcześniej popiół z kominka świetnie się tu sprawdzi, neutralizując kwasowość gleby, pod warunkiem, że pochodzi z czystego, nielakierowanego drewna.

Jest jednak jeszcze jeden trik, o którym mało kto wie, a działa rewelacyjnie. Wystarczy udać się do sklepu papierniczego po zapas zwykłej kredy szkolnej. Pokruszona kreda rozsypana na trawniku zmienia odczyn gleby na zasadowy, co skutecznie zniechęca mech do dalszej ekspansji i zabiera mu warunki do życia. Po takim zabiegu wystarczy delikatnie podlać murawę i czekać na efekty – to proste wapnowanie w wersji budżetowej.

Dlaczego mech atakuje trawnik? Najczęstsze błędy w pielęgnacji

Wrogiem pięknego ogrodu jest nie tylko natura, ale często nasze własne zaniedbania. Mech kocha wilgoć, cień i zbitą ziemię, która nie może swobodnie „oddychać”. Wiele osób zapomina, że regularna aeracja i drenaż to podstawa zdrowej murawy. Jeśli do tego dołożymy nieregularne koszenie, sami tworzymy idealne warunki dla nieproszonych gości. Pielęgnacja trawnika to gra zespołowa – nawożenie, koszenie i napowietrzanie muszą grać w jednej drużynie, by efekt końcowy cieszył oko.