Wiele osób robi to z kwiatami przed Wszystkimi Świętymi. Później dziwią się, że szybko więdną

Przed zakupem kwiatów na Wszystkich Świętych warto dokładnie sprawdzić ich kondycję, zwracając uwagę nie tylko na kolor i liczbę rozwiniętych kwiatostanów, lecz także na stan liści, wilgotność podłoża oraz obecność nierozwiniętych jeszcze pąków.

Jednym z najczęstszych błędów jest niewłaściwe podlewanie roślin, ponieważ zarówno przesuszenie ziemi, jak i nadmiar wilgoci mogą negatywnie wpłynąć na ich wygląd oraz sprawić, że kwiaty szybciej stracą świeżość.

Na trwałość kwiatów ustawionych na grobach wpływają również warunki pogodowe, dlatego przed zakupem warto uwzględnić temperaturę na zewnątrz, ryzyko przymrozków oraz wymagania konkretnego gatunku lub odmiany.

Nie tylko chryzantemy doniczkowe wymagają odpowiedniej pielęgnacji, ponieważ również kwiaty cięte potrzebują czystego wazonu, regularnej wymiany wody i właściwego przygotowania łodyg, co może pomóc zachować ich estetyczny wygląd na dłużej.

Wszystkich Świętych – kwiaty

Gęsta kępa kwiatów i intensywne kolory mogą przyciągać uwagę, ale przed zakupem warto dokładnie obejrzeć całą roślinę. Liście powinny być w dobrej kondycji, bez rozległych przebarwień i oznak więdnięcia. Dobrze też sprawdzić podłoże. Jeśli jest całkowicie suche, roślina mogła przez dłuższy czas nie otrzymywać wystarczającej ilości wody. Z kolei stale mokra ziemia może wskazywać na problem z nadmiarem wilgoci.

Nie trzeba wybierać wyłącznie chryzantem, na których nie rozwinął się jeszcze ani jeden kwiat. Warto jednak zwrócić uwagę, czy oprócz rozwiniętych kwiatostanów mają również sporo pąków. Dzięki temu roślina może zachować atrakcyjny wygląd, gdy część kwiatów zacznie już przekwitać. Istotne jest również to, czy doniczka ma otwory odpływowe, przez które nadmiar wody może swobodnie wypływać.

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Kwiaty na Wszystkich Świętych - uważaj na podlewanie i temperaturę

Jednym z błędów jest traktowanie wszystkich kwiatów tak samo. Chryzantemy doniczkowe zwykle potrzebują regularnego podlewania, ale podłoże nie powinno być stale zalane. Najlepiej kontrolować jego wilgotność i podlewać roślinę wtedy, gdy ziemia zaczyna przesychać. Po podlaniu warto sprawdzić, czy w osłonce lub podstawce nie stoi woda, ponieważ jej nadmiar może prowadzić do problemów z korzeniami.

Znaczenie ma także temperatura. Kwiaty przechowywane przez dłuższy czas w mocno ogrzewanym pomieszczeniu mogą szybciej tracić świeżość. Jeśli roślina ma później trafić na zewnątrz, warto unikać gwałtownych zmian warunków i pamiętać, że odporność na chłód zależy od gatunku oraz odmiany. Przy zapowiadanych przymrozkach dobrze sprawdzić zalecenia dotyczące konkretnej rośliny, zamiast zakładać, że każda chryzantema bez problemu zniesie mróz.

Kwiaty cięte też wymagają uwagi

Nieco inaczej należy postępować z bukietami. Kwiaty cięte najlepiej umieścić w czystym wazonie z wodą, a łodygi przyciąć zgodnie z zaleceniami dla danego gatunku. Warto regularnie wymieniać wodę i usuwać liście, które znalazłyby się pod jej powierzchnią. To pomaga ograniczyć rozwój drobnoustrojów i przedłużyć świeżość kompozycji. Przed Wszystkimi Świętymi dobrze zaplanować zakup kwiatów tak, by nie musiały przez wiele dni czekać w nieodpowiednich warunkach. Najważniejsze są zdrowa roślina, właściwe podlewanie i dopasowanie pielęgnacji do pogody. Dzięki temu dekoracja grobu może zachować estetyczny wygląd dłużej, choć ostateczna trwałość zależy również od odmiany, temperatury i warunków, w jakich kwiaty będą stały.