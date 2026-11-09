Mniej sprzątania, więcej czasu dla siebie. Poznaj nowe odkurzacze bezprzewodowe Philips PowerUp IQ 70 i IQ 80

Czysty dom to dobre samopoczucie

Czysta podłoga i uporządkowana przestrzeń sprawiają, że we własnym domu czujemy się po prostu lepiej. Potwierdzają to wyniki badania Philips Home Report 20261, z którego wynika, że dla wielu osób dbanie o porządek jest również formą troski o siebie. Choć lubimy otaczać się czystością, nie zawsze mamy energię na regularne sprzątanie. Aż 67% badanych przyznaje, że chętnie skorzystałoby z rozwiązań, które ułatwiają utrzymanie podłóg w czystości.

W odpowiedzi na te potrzeby powstały Philips PowerUp IQ 70 i IQ 80, wyposażone w opatentowaną elektroszczotkę 360° z elementami V-SHAPE, która zbiera brud ze wszystkich kierunków – zarówno podczas ruchu do przodu, do tyłu, jak i na boki. Dzięki temu odkurzanie twardych podłóg i dywanów wymaga mniej powtórzeń, a codzienne porządki stają się wygodniejsze.

Inteligentne sprzątanie, które dopasowuje się do Twojego domu

Czy odkurzacz może sam rozpoznać, kiedy podłoga wymaga dokładniejszego sprzątania? W modelach Philips PowerUp IQ 70 i IQ 80 odpowiedzialna jest za to technologia Dust IQ, która automatycznie wykrywa rodzaj powierzchni i poziom zabrudzenia, dostosowując do nich pracę urządzenia. Oba modele oferują moc ssania do 265 AW, a kolorowy wskaźnik świetlny informuje, kiedy podłoga jest czysta. Dodatkowo oświetlenie LED pomaga dostrzec nawet drobne cząsteczki kurzu, które łatwo przeoczyć podczas codziennych porządków.

Z myślą o trudno dostępnych miejscach odkurzacze wyposażono w elastyczną rurę, która ułatwia sprzątanie pod meblami bez konieczności nadmiernego schylania się. Technologia zapobiegająca zaplątywaniu się włosów i sierści ogranicza potrzebę ręcznego zdejmowania włosów z wałka, a obecny w sprzęcie filtr HEPA pomaga zatrzymywać wewnątrz urządzenia drobny pył i alergeny. Wymienny akumulator zapewnia natomiast do 100 minut pracy w trybie Eco podczas korzystania z odkurzacza ręcznego, co gwarantuje wygodne sprzątanie także większych powierzchni.

Odkurzanie i mopowanie w jednym

W kuchni czy przedpokoju samo odkurzanie nie zawsze wystarcza. Często konieczne jest również umycie podłogi, zwłaszcza gdy pojawiają się na niej ślady butów lub zaschnięte zabrudzenia. Dlatego oba modele oferują rozwiązania, które ułatwiają także sprzątanie na mokro.

Philips PowerUp IQ 70 w wybranych wariantach wyposażono w dołączany moduł Aqua, który umożliwia mopowanie podłóg. Z kolei Philips PowerUp IQ 80 pozwala jednocześnie odkurzać i aktywnie mopować twarde powierzchnie podczas jednego przejazdu. Wszystko za sprawą koncówki DualScrub Aqua, która łączy odkurzanie z aktywnym mopowaniem za pomocą dwóch padów z mikrofibry, które obracają się z prędkością do 200 obrotów na minutę. ​

Dzięki temu Philips PowerUp IQ 70 sprawdzi się u osób, które szukają inteligentnego odkurzacza z dodatkową funkcją mopowania. Z kolei Philips PowerUp IQ 80 będzie odpowiednim wyborem dla tych, którym zależy na bardziej zaawansowanym rozwiązaniu, umożliwiającym jednoczesne odkurzanie i aktywne mopowanie podłóg podczas jednego przejazdu.

1 Niezależne badanie ilościowe przeprowadzone przez firmę Truth Consulting na zlecenie Versuni wśród 3100 dorosłych respondentów z 12 krajów: (Niemiec, Holandii, Belgii, Polski, Turcji, Indii, Arabii Saudyjskiej, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Chin, Francji i Zjednoczonych Emiratów Arabskich).