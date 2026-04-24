McDonald’s rozwija ofertę 2forU. Kultowy Snack Wrap powraca do menu na stałe

Powrót Snack Wrapa wzmacnia platformę 2forU, czyli przystępną cenowo ofertę przekąskową McDonald’s, stworzoną z myślą o elastycznym wyborze i spontanicznych spotkaniach. Kampania 2forU w tym roku opiera się na idei „Muszę wam coś powiedzieć” – bo nie zawsze potrzebujemy ważnego powodu, by zobaczyć się na żywo. To propozycja dla tych, którzy chcą spotkać się „tu i teraz” – po zajęciach, przed koncertem czy zupełnie spontanicznie.

Snack Wrap to połączenie chrupiącego kurczaka, świeżej sałaty i sosu zawiniętych w miękką tortillę. Lekki format sprawia, że produkt świetnie sprawdza się jako szybka przekąska w ciągu dnia, dodatek do spotkania ze znajomymi czy „mała przyjemność” pomiędzy obowiązkami.

22 kwietnia 2026 roku Snack Wrap trafia do stałej oferty McDonald’s i jest dostępny w restauracjach w całej Polsce – w sprzedaży stacjonarnej, w McDrive oraz w McDelivery. Można zamówić go solo, w zestawach 2forU oraz 2forU Powiększonym, a także jako jedną z opcji wyboru w Happy Meal.

W ramach kampanii zaplanowano emisję spotu w telewizji, kinie i na platformach social media. Uzupełnieniem są szerokie działania marketingowe obejmujące digital, reklamę OOH. Za strategię oraz realizację kampanii odpowiada agencja TBWA Warsaw, planowanie i zakup mediów powierzono domowi mediowemu OMD, a social media i zakres technologiczny obsługuje Dentsu Creative. Działania PR i influencer marketing prowadzone są przez agencję 24/7 Communication.