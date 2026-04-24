Łotewska marka Dzintars wchodzi na polski rynek

Dzintars to łotewska firma z wieloletnią tradycją. Początki marki sięgają do 1849 roku. rozwija swoje produkty w oparciu o własne laboratoria i doświadczenie ekspertów w dziedzinie kosmetologii. Jej portfolio obejmuje szeroką gamę kosmetyków pielęgnacyjnych, a marka należy do liderów rynku w krajach bałtyckich. Pasty do zębów ASARI wprowadzane na polski rynek będą w 4 smakach, powstają w oparciu o formuły zawierające aż do 95% składników pochodzenia naturalnego.

Polska to dla mnie bardzo ważne miejsce, z którym jestem prywatnie związana. Spędziłam tu dużo czasu w młodości. Czas tutaj ukształtował to, kim dziś jestem. Dlatego wprowadzenie Dzintars do Polski, jest nie tylko krokiem biznesowym, ale także osobistym powrotem do miejsca z przeszłości. Dzięki współpracy z siecią Rossmann, obejmującej ponad 1 989 sklepów, mamy solidną podstawę do budowania naszej obecności w tym kraju. W Dzintars wierzymy, że codzienna pielęgnacja powinna oznaczać wysoką jakość bez kompromisów. Linia ASARI dobrze to pokazuje. Łączy naturalne składniki, skuteczność i przyjemne doświadczenie, które sprawia, że mycie zębów staje się bardziej komfortowe. Tutejsi konsumenci są świadomi i wymagający, cenią zarówno jakość, jak i autentyczność. Wierzymy, że to początek długiej relacji z naszymi polskimi klientami – mówi Anastasija Udalova, CEO Dzintars.

Wyższa skuteczność dzięki 94% zawartości fluoru

Kluczowym wyróżnikiem wśród linii past do zębów marki Dzintars jest wysoka zawartość tzw. biodostępnego fluoru, który wspiera działanie kosmetyku na powierzchni zębów. W pastach ASARI sięga ona nawet 94% całkowitej ilości fluoru deklarowanej na opakowaniu, podczas gdy średnia rynkowa wynosi od 73% do 86%. Tak wysoki współczynnik fluoru przekłada się na skuteczną remineralizację szkliwa oraz ochronę przed próchnicą.

ASARI wprowadza na polski rynek cztery warianty past do zębów o smakach: pomarańczy z miętą, czarna porzeczka, rabarbar oraz pigwa z jabłkiem. Stanowią one rozszerzenie segmentu produktów do higieny jamy ustnej, w której marka rozwija formuły oparte na połączeniu składników pochodzenia naturalnego wspierających codzienne mycie zębów.

„Deser. Po deserze.”

Hasło „Deser. Po deserze”, z którym marka wchodzi do Polski odnosi się do sposobu, w jaki firma interpretuje codzienną higienę jamy ustnej. ASARI wykorzystuje skojarzenia z przyjemnością i smakiem, przenosząc je na doświadczenie mycia zębów. Owocowe warianty past mają stanowić alternatywę dla standardowych, miętowych produktów, wpisując się w podejście, w którym pielęgnacja nie jest wyłącznie obowiązkiem, ale elementem codziennego komfortu.

Pasty wykorzystują mechanizm tzw. dual action, oparty na działaniu składników ściernych oraz polimerów. Ich zadaniem jest jednoczesne usuwanie osadów z powierzchni zębów oraz jej wygładzanie, ograniczając ponowne tworzenie się przebarwień. Produkty wyróżniają się również swoją formą, dzięki zastosowaniu owocowych wariantów smakowych, jak i wyrazistego, kolorowego designu opakowań. Linia została zaprojektowana w sposób odbiegający od standardowych, jednolitych wizualnie produktów w tej kategorii, co ma ułatwić jej wyróżnienie na półce.

Pasty ASARI obecnie są dostępne w sieci Rossmann na terenie całej Polski. Zakupić je można w punktach stacjonarnych jak i w sklepie online.

Cena pojedynczego produktu Dzintars z linii Asari: 26,99 zł za 75 ml tubki.