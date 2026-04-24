Małe dzieła sztuki w kosmetyczce. Marka Muzigae Mansion już w seulskin!

Do portfolio seulskin dołączyła marka Muzigae Mansion. W ofercie ma ona nowoczesne, wegańskie produkty łączące estetyczny design opakowań z dbałością o kondycję skóry. To propozycja dla osób, które w makijażu szukają autentyczności i czerpią radość z kosmetyków dodających pewności siebie. Idealna dla tych, którzy lubią podkreślać swoją indywidualność i podejmować wyzwania.

Flagowe produkty marki w ofercie seulskin

Muzigae Mansion oferuje kosmetyki do makijażu: podkłady (cushiony), pomadki i tinty do ust, a także błyszczyki.

Pomadka w płynie o matowym wykończeniu Objet Liquid

Lekka, żelowa konsystencja gładko rozprowadza się na ustach. Dzięki olejowi z dzikiej róży skóra jest dobrze nawilżona i zregenerowana, a mirt cytrynowy, bogaty w witaminy C i E, pomaga w ochronie przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi.

Pomadka nadaje elegancki, aksamitny mat i występuje w aż 30 odcieniach. Dzięki temu łatwo znaleźć kolor pasujący do codziennego makijażu lub bardziej wyrazistego looku, w zależności od potrzeby.

Dodatkowo, jej niebanalne opakowanie dodaje całemu doświadczeniu nowoczesnej, luksusowej estetyki.

Efekt rozmycia z miękką matową pomadką Moodwear Blur Lipstick

Niebanalne opakowanie zawiera nawilżającą formułę ze skwalanem i ekstraktem z białego łubinu, które wygładzają i poprawiają elastyczność skóry, dając jednocześnie efekt blur.

Pomimo matowego wykończenia usta są nawilżone i gładkie - wyglądają świeżo i naturalnie przez cały dzień. Efekt delikatnego rozmycia pozwala na warstwowe nakładanie produktu, dzięki czemu można z łatwością dopasować intensywność koloru. Pomadka, ucieleśniająca wizualną tożsamość Muzigae Mansion, wykracza poza ulotne trendy i czas.

Podkład w poduszce o matowym wykończeniu Sleek Matt Cushion

Połączenie elegancji z prostotą. Opakowanie inspirowane kształtem poduszki, nawiązuje do elastyczności i jędrności, jaką produkt nadaje skórze.

Cushion to nowoczesna forma podkładu zamknięta w kompaktowym opakowaniu z gąbeczką. Dzięki temu aplikacja jest szybka, higieniczna i niezwykle precyzyjna.

Lekka formuła podkładu nakładanego gąbeczką działa jak „druga skóra”. Zapewnia gładkie, matowe wykończenie i trwałe krycie. Zawarte w niej składniki aktywne nawilżają, działają kojąco, a także wspierają elastyczność skóry.

Nawilżający podkład w poduszce Sleek Water Cushion

Formuła idealnie wtapia się w skórę, dając efekt „glow”. To produkt, który łączy makijaż z głęboką pielęgnacją, sprawiając, że twarz wygląda promiennie i świeżo przez cały dzień.

Kosmetyk zawiera alpejską wodę termalną, która błyskawicznie koi i redukuje zaczerwienienia. Dzięki wysokiej zawartości ceramidów oraz ekstraktowi z róży damasceńskiej, podkład intensywnie nawilża i chroni skórę przed czynnikami zewnętrznymi. W efekcie cera jest wzmocniona, miękka i błyszcząca.

Lekka matowa szminka w płynie Tie Up Cover Tint

Połączenie intensywnego koloru z wyjątkową lekkością. Dzięki składnikom pielęgnującym pomadka nawilża, wygładza i regeneruje usta. Ceramidy wzmacniają barierę ochronną, olej z awokado i gliceryna dbają o nawilżenie, a wyciąg z baobabu wspiera odżywienie i regenerację, co sprawia, że kolor prezentuje się jeszcze piękniej i utrzymuje się dłużej.

Opakowanie to dosłowna interpretacja słowa „Tie” (węzeł), natomiast zawartość realizuje obietnicę zawartą w słowie „Cover” (krycie). W efekcie - matowe i aksamitne wykończenie. Formuła została stworzona z myślą o łatwej aplikacji i trwałości, dzięki czemu świetnie sprawdza się zarówno na co dzień, jak i przy bardziej eleganckich okazjach, dodając makijażowi świeżości i wyrazistości.

seulskin to koncept beauty specjalizujący się w selekcji najbardziej innowacyjnych i skutecznych marek kosmetycznych z K-beauty. Misją jest edukacja w zakresie świadomej pielęgnacji oraz dostarczanie produktów, które zmieniają codzienną rutynę w luksusowe doświadczenie.