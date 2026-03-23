Masz problem ze zwiniętym liściem strelicji? Ten domowy sposób rozwinie go w kilka godzin

Jak rozwinąć liść strelicji w kilka godzin? Sprawdzony trik
Strelicja to egzotyczna roślina, która zachwyca swoimi dużymi, zielonymi liśćmi. Jest bardzo popularna w polskich domach, ponieważ świetnie wygląda, a jej pielęgnacja nie nastręcza większych trudności. Niestety, dość często zdarza się, że nowe pędy pozostają zamknięte przez bardzo długi czas. Basia Jakóbek, ekspertka od roślin, podzieliła się na swoim Instagramie (@basia_plantslover) nietypowym rozwiązaniem tego problemu.
„Kilka tygodni czekałam aż liść strelicji się rozwinie… aż w końcu zrobiłam coś dziwnego. Owinęłam go wilgotnym ręcznikiem papierowym i po kilku godzinach sam się rozwinął”
– napisała w swoim wpisie.
Pielęgnacja strelicji w domu. Czego potrzebuje roślina?
Pochodząca z Afryki strelicja to wytrzymała roślina doniczkowa. Najlepiej czuje się w miejscach jasnych, ale nie bezpośrednio nasłonecznionych. W okresie zimowym należy unikać stawiania jej blisko grzejników. Roślina ta uwielbia wysoką wilgotność, dlatego w czasie upałów warto ją zraszać i regularnie podlewać, gdy wierzchnia warstwa ziemi przeschnie. Jesienią, od października, podlewanie należy ograniczyć, by strelicja mogła odpocząć. Z kolei od lutego, gdy zaczyna się czas kwitnienia, dostarczamy jej więcej wody.