Masz problem ze zwiniętym liściem strelicji? Ten domowy sposób rozwinie go w kilka godzin

Katarzyna Kustra
2026-03-23 13:12

Strelicja to piękna roślina doniczkowa, ale jej nowe liście często potrafią pozostawać zwinięte przez długie tygodnie. Okazuje się, że istnieje banalnie prosty sposób, aby przyspieszyć ten proces. Wystarczy jeden popularny przedmiot z kuchni, by liść otworzył się w zaledwie kilka godzin.

Pielęgnacja strelicji

Jak rozwinąć liść strelicji w kilka godzin? Sprawdzony trik

Strelicja to egzotyczna roślina, która zachwyca swoimi dużymi, zielonymi liśćmi. Jest bardzo popularna w polskich domach, ponieważ świetnie wygląda, a jej pielęgnacja nie nastręcza większych trudności. Niestety, dość często zdarza się, że nowe pędy pozostają zamknięte przez bardzo długi czas. Basia Jakóbek, ekspertka od roślin, podzieliła się na swoim Instagramie (@basia_plantslover) nietypowym rozwiązaniem tego problemu.

„Kilka tygodni czekałam aż liść strelicji się rozwinie… aż w końcu zrobiłam coś dziwnego. Owinęłam go wilgotnym ręcznikiem papierowym i po kilku godzinach sam się rozwinął”

– napisała w swoim wpisie.

Pielęgnacja strelicji w domu. Czego potrzebuje roślina?

Pochodząca z Afryki strelicja to wytrzymała roślina doniczkowa. Najlepiej czuje się w miejscach jasnych, ale nie bezpośrednio nasłonecznionych. W okresie zimowym należy unikać stawiania jej blisko grzejników. Roślina ta uwielbia wysoką wilgotność, dlatego w czasie upałów warto ją zraszać i regularnie podlewać, gdy wierzchnia warstwa ziemi przeschnie. Jesienią, od października, podlewanie należy ograniczyć, by strelicja mogła odpocząć. Z kolei od lutego, gdy zaczyna się czas kwitnienia, dostarczamy jej więcej wody.

