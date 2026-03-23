Bez tego storczyk nigdy bujnie nie zakwitnie. Wymieszaj i wlej do doniczki

Od 4 tygodni stosuję ten płyn do storczyków. Łodygi pełne kwiatów

Polki od lat uwielbiają storczyki i robią wszystko, by rośliny odwdzięczały się pięknym kwitnieniem. Rozwinięte kwiaty dodają wnętrzom niezwykłej elegancji i stanowią wspaniałą dekorację. Aby roślina zdrowo rosła, trzeba zapewnić jej nie tylko odpowiednie stanowisko i nawozy, ale przede wszystkim właściwie ją podlewać. Istotna jest nie tylko częstotliwość nawadniania, ale również rodzaj używanej wody. Najważniejsza zasada w pielęgnacji storczyków, o której musi pamiętać każdy ich właściciel, to całkowity zakaz używania wody prosto z kranu. Odkąd 4 tygodnie temu zmieniłam płyn do podlewania, moje storczyki dosłownie uginają się pod ciężarem nowych kwiatów.

Jaka woda do podlewania storczyków gwarantuje szybki wzrost?

Storczyki są bardzo wybredne, jeśli chodzi o rodzaj dostarczanej im wilgoci. Woda bezpośrednio z kranu jest absolutnie niewskazana do podlewanie storczyków, ponieważ jest zazwyczaj zbyt twarda i ma nieodpowiednią, zbyt niską temperaturę. Właściwy dobór płynu to podstawa, by storczyk mógł zdrowo rosnąć i regularnie wypuszczać nowe pąki. Czym zatem podlewać storczyka, aby pięknie zakwitł? Najlepsza będzie woda o temperaturze pokojowej. W idealnych warunkach należałoby stosować deszczówkę, jednak rzadko kto ma do niej stały dostęp. Z tego powodu samodzielnie przygotowuję odpowiednią mieszankę. Wystarczy połączyć w konewce 200 ml wody destylowanej z 50 ml zwykłej wody wodociągowej i taką miksturą podlewać kwiaty.

Jak prawidłowo pielęgnować storczyki w domu?

Uprawa storczyków bywa wymagająca i wymaga trzymania się konkretnych reguł, by rośliny stanowiły piękną ozdobę naszych domów. Wymagają one regularnego nawadniania, ale trzeba bardzo uważać, by ich nie przelać. Najbezpieczniejszą metodą jest cotygodniowe podlewanie, po którym koniecznie trzeba wylać nadmiar wody gromadzący się na podstawce. Znakomitą wskazówką ułatwiającą określenie, czy roślina potrzebuje wilgoci, jest obserwacja jej korzeni. Zielona barwa oznacza, że storczyk ma wystarczająco dużo wody. Kiedy jednak korzenie stają się białawe, to znak, że nadszedł czas na kolejne podlewanie.