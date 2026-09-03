Masz pełniejsze biodra? Ten krój spodni może pięknie podkreślić sylwetkę

Odpowiednio dobrany fason spodni może pomóc zachować harmonijne proporcje sylwetki i sprawić, że cała stylizacja będzie prezentowała się bardziej spójnie.

Przy wyborze spodni warto zwrócić uwagę nie tylko na sam krój, ale również na sposób, w jaki materiał układa się na biodrach, udach i talii.

Niektóre detale, takie jak rozmieszczenie kieszeni czy rodzaj materiału, mogą wpływać na to, jak optycznie prezentuje się dolna część sylwetki.

Nie trzeba rezygnować z modnych fasonów, ponieważ najważniejsze jest znalezienie modelu, który dobrze leży, podkreśla atuty figury i zapewnia wygodę.

Spodnie z wysokim stanem podkreślają talię i tworzą wyraźną linię między górą a dołem sylwetki. Jeśli dodatkowo mają prostą, lekko luźniejszą nogawkę, nie opinają mocno bioder i ud. Dzięki temu sylwetka może wyglądać bardziej proporcjonalnie.

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Wysoki stan robi różnicę

Dobrym wyborem mogą być również modele wykonane z materiału, który nie jest bardzo cienki i mocno przylegający do ciała. Warto zwrócić uwagę na kieszenie – duże, odstające lub umieszczone w nietypowym miejscu mogą optycznie dodawać objętości.

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Nie musisz rezygnować z modnych fasonów

Jeśli lubisz szerokie spodnie, również możesz po nie sięgać. Ważne jest przede wszystkim to, jak układają się na sylwetce. Model z wysokim stanem i nogawką rozszerzającą się od bioder może wyglądać bardzo efektownie, szczególnie w połączeniu z krótszą marynarką, dopasowanym swetrem albo bluzką wpuszczoną częściowo w spodnie.

Najważniejsze jest jednak to, żeby fason był wygodny i dobrze leżał. Trendy są wskazówką, a nie zasadą, której trzeba się bezwzględnie trzymać.