Marka BUJAIRAMI udowadnia, że luksusowy zapach nie musi kosztować fortuny. Właśnie pojawiła się w Super-Pharm

Marka, którą odkryli twórcy perfumeryjni

Jeszcze przed debiutem w Polsce BUJAIRAMI zdobyła rozpoznawalność wśród zagranicznych twórców internetowych i społeczności skupionych wokół perfum. W recenzjach regularnie pojawiają się te same wyróżniki: bardzo dobra trwałość, mocna projekcja, wysoka jakość wykonania oraz nowoczesne kompozycje wpisujące się w aktualne światowe trendy zapachowe.

Liderzy opinii podkreślają również, że marka oferuje doświadczenie, którego wielu użytkowników oczekuje od znacznie droższych perfum – intensywność, wyrazistość i zapachy przyciągające uwagę od pierwszego psiknięcia.

Autor: THERICHSUPPLEMENTS/ Materiały prasowe

Zainspirowane światowymi trendami

BUJAIRAMI nie ogranicza się do jednego stylu. W kolekcji znaleźć można zarówno lekkie i promienne kompozycje na co dzień, jak i bardziej zmysłowe, otulające zapachy na wieczór. To inspiracje markami takimi jak Dior, Carolina Herrera czy Louis Vuitton. A ich ceny zaczynają się już od 239,00 zł za 100 ml.

Wśród kobiecych propozycji dostępnych w Super-Pharm znajdują się m.in.:

Blush – świeża, bardzo kobieca kompozycja z subtelną słodyczą. Świetlista bergamotkaprzełamana gorzkimi migdałami, tworzy eleganckie i nowoczesne pierwsze wrażenie.Inspirowana Carolina Herrera Good Girl Blush.

Red Static – intensywny, owocowo-kwiatowy zapach, który przyciąga uwagę namiętnąwiśnią i elegancją różanych akordów. Inspirowany Dior Rouge Trafalgar.

Perfect Life – świeży, cytrusowy zapach, który przywołuje uczucie letniej wolności,energii i słońca. Inspirowany Louis Vuitton Afternoon Swim.

Unforgettable – kompozycja otwiera się soczystym grejpfrutem i bergamotką,przełamaną pikantnym imbirem. Inspirowana Louis Vuitton Symphony.

Vanilla Dream – ciepły i komfortowy zapach otwiera się bogatymi nutami karmelu iwanilii, przywodzącymi na myśl złociste toffi w miodzie. Inspirowany Bianco LatteGriardini Di Toscana.

Ocean Eyes Extrait de Parfum – ekstrakt perfum o trwałości nawet do 12 godzin,otwierający się soczystą gruszką i mandarynką, przechodzący w świetlistą, kobiecąkompozycję o wyjątkowej projekcji. Inspirowany Louis Vuitton California Dream.

Autor: THERICHSUPPLEMENTS/ Materiały prasowe

Mężczyźni również znajdą propozycje odpowiadające współczesnym trendom

Hectic Extrait de Parfum – viralowy zapach dla mężczyzn zachwyca eksplozją cytrusowejświeżości przełamanej czarną herbatą i energetycznym imbirem. Dzięki formule ekstraktuperfum zapewnia intensywną projekcję i trwałość nawet do 12 godzin. Inspirowany LouisVuitton Imagination.

Mafia Boss Extrait de Parfum – intensywny, luksusowy ekstrakt perfum dla mężczyzn oambrowo-tytoniowym charakterze, który emanuje siłą, charyzmą i bezkompromisowąelegancją. Inspirowany Clive Christian Blonde Amber

Autor: THERICHSUPPLEMENTS/ Materiały prasowe

Dlaczego warto wybrać BUJAIRAMI?

Na rynku pojawia się coraz więcej nowych marek perfum, jednak niewiele z nich takskutecznie odpowiada na oczekiwania współczesnych ludzi. BUJAIRAMI wyróżnia przedewszystkim połączenie kilku elementów, które rzadko występują jednocześnie:

nowoczesne kompozycje inspirowane aktualnymi trendami światowejperfumerii,

bardzo dobra trwałość i intensywna projekcja,

ekstrakty perfum zapewniające zapach wyczuwalny nawet do 12 godzin,

zapachy dla kobiet i mężczyzn,

atrakcyjna cena względem jakości, już od 239,00 zł za 100 ml.

To marka dla osób, które chcą, aby perfumy były czymś więcej niż dodatkiem – elementemcodziennego stylu i sposobem na podkreślenie swojej osobowości.

Nowość dostępna w Super-Pharm

Marka BUJAIRAMI jest już dostępna w drogeriach Super-Pharm oraz na superpharm.pl.To propozycja dla wszystkich, którzy szukają trwałych, nowoczesnych perfuminspirowanych najnowszymi trendami i chcą odkryć markę, o której coraz częściej mówisię w świecie beauty.