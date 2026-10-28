Mały kucharz, wielkie odkrycia. Jak rozbudzić w dziecku ciekawość świata smaków?

Zdrowe nawyki zaczynają się od codziennych doświadczeń

Dzieci poznają jedzenie nie tylko przy stole, lecz także poprzez obserwację i udział w codziennych czynnościach. Wspólne wybieranie składników, przygotowywanie prostych potraw czy poznawanie nowych produktów pozwala im stopniowo oswajać się z różnorodnością smaków. Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej podkreśla, że rodzice powinni angażować dzieci w przygotowywanie posiłków i dawać im dobry przykład własnymi wyborami żywieniowymi.

W codziennym pośpiechu przygotowywanie posiłków często konkuruje z innymi obowiązkami. Praca i konieczność pogodzenia wielu zadań sprawiają, że na gotowanie od podstaw nie zawsze zostaje tyle czasu, ile byśmy chcieli. Tymczasem z raportu State of Food Habits, opracowanego w 2026 roku przez The Consumer Goods Forum i Bain & Company, wynika, że 59% badanych chciałoby częściej przygotowywać posiłki od podstaw. To pokazuje, że domowe gotowanie pozostaje ważne dla wielu konsumentów, choć nie zawsze łatwo znaleźć na nie przestrzeń w codziennym harmonogramie.

Nie trzeba jednak zaczynać od skomplikowanych przepisów ani poświęcać na gotowanie dodatkowych godzin. Wystarczy zaprosić dziecko do mycia warzyw, mieszania składników czy wybierania dodatków do kanapek. Można również pozwolić mu wybrać na zakupach owoc, którego jeszcze nie próbowało. Ważne, by dostosować zadania do wieku dziecka, dać mu przestrzeń do samodzielności i nie wywierać presji związanej z jedzeniem. Poznawanie nowych produktów powinno odbywać się we własnym tempie, w przyjaznej atmosferze.

Zabawa tematyczna jako przestrzeń do eksperymentowania

Zabawa w gotowanie może być dla dzieci czymś więcej niż odtwarzaniem codziennych czynności dorosłych. To okazja do samodzielnego podejmowania decyzji, eksperymentowania i tworzenia własnych scenariuszy. Dziecko może wymyślić menu, zdecydować, jakie dania znajdą się w ofercie jego restauracji albo przygotować przyjęcie dla lalek i pluszaków. W takiej zabawie nie ma jednego właściwego rozwiązania, a jej przebieg zależy przede wszystkim od pomysłowości najmłodszych.

W zabawie nie zawsze liczy się efekt końcowy – często najważniejsza jest sama możliwość eksperymentowania i realizowania własnych pomysłów. Warto pozwolić dzieciom przejąć inicjatywę i samodzielnie decydować o przebiegu zabawy. Dzięki temu mogą ćwiczyć samodzielność, rozwijać wyobraźnię i przekonywać się, że ich pomysły mogą przybierać różne formy – mówi Katarzyna Spieszko, Marketing Manager MGA Entertainment Poland.

Do zabawy w restaurację, kawiarnię czy domową kuchnię wystarczą przedmioty codziennego użytku, papierowe menu i odrobina wyobraźni. Klocki mogą posłużyć do zbudowania lady, pudełko po butach zamienić się w kasę, a wycięte z papieru monety służyć do płacenia za zamówienia. Dziecięce pomysły mogą też uzupełniać zabawki kulinarne, np. zestawy Little Tikes Creative Chefs do przygotowywania zabawkowej pizzy, gofrów czy lodów lub wyposażenie kuchni z serii Sweet Spaces. Niezależnie od wykorzystanych przedmiotów warto pozostawić dziecku swobodę w ustalaniu ról i wymyślaniu kolejnych historii. Kawiarnia może przecież w jednej chwili zamienić się w pizzerię z dostawą albo kuchnię przygotowującą urodzinowe przyjęcie.

Wspólne przygotowywanie posiłków może pomagać najmłodszym oswajać nowe produkty i poznawać różnorodność smaków, natomiast zabawa w gotowanie daje przestrzeń do rozwijania wyobraźni i samodzielności. Obie aktywności mogą uzupełniać się w codziennym życiu rodziny, nie wymagając skomplikowanych przepisów ani specjalnych okazji.