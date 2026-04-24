Gdzie Polacy polecą na majówkę? Ryanair zdradza najpopularniejsze kierunki na długi weekend majowy

Włochy to najpopularniejszy kierunek wybierany przez polskich pasażerów na wszystkich największych regionalnych lotniskach. W TOP 3 znalazły się takie miasta jak: Mediolan (24%), Rzym (13%), Bari (10%), Wenecja (7%), Piza (6%) czy Katania (6%).

Z kolei Hiszpanię wybrało 20% polskich pasażerów Ryanair. W rankingu TOP 3 miast, które cieszą się największą popularnością, znalazły się: Alicante (25%), Malaga (19%) i Majorka (16%), Barcelona (10%) oraz Walencja (8%).

Polacy niezmienne na majówkę szukają ciepłych słonecznych kierunków, takich jak Grecja (8%), Chorwacja (6%) czy Malta (5%).

Z analizy danych rezerwacyjnych Ryanair wynika, że w czasie tegorocznej majówki Polacy ponownie stawiają głównie na południowe city-breaki, a prym wiodą Włochy i Hiszpania. Z każdym rokiem coraz więcej Polaków kieruje się na Maltę – która od kilku sezonów cieszy się rosnącą popularnością. Przedłużony weekend majowy to idealna okazja na spontaniczny europejski city-break, więc zachęcamy do skorzystania z naszej bogatej siatki połączeń i rezerwowania europejskiej majówki z Ryanair - powiedziała Alicja Wójcik-Gołębiowska, Head of Comms CEE & Baltics w Ryanair.