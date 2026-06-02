Lidl - godziny otwarcia 3.06.2026. W jakich godzinach owarte są sklepy przed Bożym Ciałem?

Julia Mościńska
2026-06-02 7:15

W związku ze zbliżającą się uroczystością w Kościele Katolickim, Lidl Polska informuje o aktualnych godzinach otwarcia sklepów. W dniu 3 czerwca (środa) zdecydowana większość placówek sieci będzie czynna przynajmniej do godz. 23:00. Sieć zaprasza klientów do zrobienia zakupów w dogodnej dla siebie porze dnia w jeszcze bardziej komfortowych warunkach.

Godziny otwarcia sklepów Lidl Polska w okolicy uroczystości Bożego Ciała:

  • 3.06.2026 (środa) - sklepy otwarte do godz. 23:00 lub dłużej
  • 4.06.2026 (czwartek) - sklepy nieczynne
  • 5.06.2026 (piątek) - sklepy czynne w standardowych godzinach
  • 6.06.2026 (sobota) - sklepy czynne w standardowych godzinach
  • 7.06.2026 (niedziela) - sklepy nieczynne

Ponadto, Lidl Polska prowadzi obecnie program pilotażowy, w ramach którego trzy sklepy sieci są czynne całą dobę, od godziny 01:00 w poniedziałek do 23:00 w sobotę, z wyłączeniem dni niehandlowych, takich jak uroczystość Bożego Ciała. Są to placówki zlokalizowane w Poznaniu (ul. Bułgarska 113), Bielanach Wrocławskich (ul. Tyniecka 1) i Warszawie (ul. Kasprowicza 117). Każdego dnia w godzinach 23:45 – 00:15 następuje przerwa w dostępie do kas sklepowych ze względów organizacyjnych – w tym czasie można przebywać na terenie sklepu i kontynuować zakupy, jednak realizacja płatności jest czasowo niemożliwa.

Informacje o godzinach otwarcia poszczególnych sklepów Lidl Polska można sprawdzić na stronie https://www.lidl.pl/s/pl-PL/sklepy/, w aplikacji Lidl Plus oraz na tabliczkach zamieszczonych w pobliżu drzwi wejściowych do placówek.

Decyzja o wprowadzeniu takich godzin otwarcia wynika z troski o wygodę i komfort kupujących, chęci rozładowania większego ruchu przed dniem wolnym oraz zapewnienia możliwości zrobienia zakupów w dogodnej porze, jak również dostosowania do standardów rynkowych wśród największych sieci handlowych.