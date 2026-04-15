Kur zapieje po luizjańsku. Popeyes budzi Polskę nowym Cajun Breakfast

Nowa oferta Cajun Breakfast dostępna jest codziennie do godziny 11:30, zarówno w restauracjach typu Drive Thru, jak i w wybranych lokalizacjach (na start w Galerii Krakowskiej, Złotych Tarasach, Centrum Galaxy, Posnanii, Pasażu Grunwaldzkim oraz na Dworcu Głównym PKP we Wrocławiu). W przeciwieństwie do wielu graczy na rynku, Popeyes nie zamyka się rano tylko na śniadania. Klasyczne menu jest dostępne równolegle, więc każdy może wybrać swój vibe na początek dnia.

Kurczak budzi Polskę

Jak pokazują trendy, granice między kategoriami znikają, a konsumenci szukają smaku, który po prostu robi dzień lepszym. Wprowadzenie śniadań to strategiczny krok w rozwoju oferty marki w Polsce, odpowiedź na rosnące znaczenie kategorii śniadaniowej.

W Popeyes bardzo konsekwentnie rozwijamy nasze menu, nie tylko poprzez wprowadzanie nowych produktów, takich jak niedawny Cruncher czy oferty sezonowe (Bacon&BBQ czy Red Hot Honey), ale też poprzez otwieranie zupełnie nowych kategorii. Śniadania to dla nas naturalny, kolejny krok i ogromny powód do ekscytacji. Cajun Breakfast pozwala nam być z naszymi gośćmi od samego rana i pokazać, że Popeyes to coś więcej niż szybki lunch czy obiad - to pełne doświadczenie smaku na każdą porę dnia. Widzimy ogromny potencjał w tej kategorii i chcemy ją rozwijać równie dynamicznie, jak całą markę w Polsce - mówi Kamila Węcka, Marketing Manager Popeyes Polska.

Śniadanie, które smakuje jak Louisiana mood

Nowa linia to nie tylko „śniadanie”, to pełnoprawne wejście w klimat południa USA. W menu pojawiają się zupełnie nowe produkty, które łączą to, co znane z DNA Popeyes - kurczaka z porannymi klasykami. Menu Cajun Breakfast zostało zaprojektowane tak, by odpowiadać na różne poranne scenariusze, od szybkiego „na wynos”, po bardziej sycący start dnia. Marka proponuje smaki, których nie spotkamy w innych lokalach. I tak w tym niepowtarzalnym menu znajdziemy 6 pozycji, które zasmakują najbardziej wymagającym podniebieniom. Zupełnie nową, śniadaniową propozycją będzie Hashbrown - klasyk, rzadko spotykany w tej formie na rynku (cena w restauracji 2 szt. 2,5 pln). Ta pozycja to idealna wprost poranna przekąska: dwie sztuki gorących, chrupiących placków ziemniaczanych hashbrown podanych ze szczyptą przyprawy Cajun.

Kolejnym klasykiem jest Deluxe Egg Toast (cena w restauracji 13,95 pln). Ta kanapka to ciepła, opiekana bułka brioche z chrupiącym bekonem, jajkiem sadzonym, roztopionym serem i specjalnym sosem Swing Onion, z dodatkiem przyprawy Cajun i świeżego szczypiorku.

Trzecią propozycją będzie proste, ale satysfakcjonujące śniadanie czyli Bacon&Cheese Toast - propozycją składnikowo zbliżona do Deluxe Egg Toast, tyle że bez jajka (cena w restauracji 7 pln). Oczywiście w Popeyes nie może zabraknąć kurczaka i tak znajdziemy go, w Chicken&Egg Wrap (cena w restauracji 13,95 pln). Jedyny taki wrap śniadaniowy, który składa się z miękkiej tortilli z chrupiącym kurczakiem, jajkiem sadzonym, roztopionym serem i Swing Onion, z dodatkiem przyprawy Cajun i świeżego szczypiorku.

I najbardziej wypasiona propozycja, czyli Deluxe Breakfast Sandwich (cena w restauracji 18,95 pln). Zaspokoi wielbicieli obfitych śniadań - ciepła, opiekana bułka brioche z chrupiącą polędwiczką z kurczaka, jajkiem sadzonym, roztopionym serem i specjalnym sosem Swing Onion, z dodatkiem pomidora, pikli, świeżego szczypiorku oraz szczyptą przyprawy Cajun.

Ostatnią pozycją, a jakże cenioną w polskim śniadaniowym menu, jest słodki akcent. W Popeyesowych śniadaniach będą nim Beignets (cena w restauracji 3 szt. 10,95 pln) inspirowane klasyką Nowego Orleanu, idealne na poranną przyjemność lub deser „na później”. Co warte podkreślenia całość wytrawnych pozycji spaja sos Swing Onion o wyrazistym, charakterystycznym i niepowtarzalnym smaku oraz charakterystyczna dla Popeyes przyprawa Cajun obecna w każdej pozycji. Każdy produkt można zamówić w zestawie z dowolną małą kawą, dopłacając 5 zł, bo przecież dobra kawa to nie luksus, tylko podstawa poranka.

Poppybudka: content, który wchodzi w pierwszy scroll dnia

W polskiej kulturze od lat to właśnie kogut symbolicznie rozpoczyna dzień. My nadajemy temu motywowi nowy, luizjański wymiar. Poppy, czyli kurczak z naszego logo, wychodzi do ludzi i zaczyna budzić Polskę specjalnie przygotowanym na tę okazję jinglem, który mamy nadzieję, że niedługo będzie dźwiękiem alarmu wszystkich Polaków. To nasz sposób na pokazanie, że poranek może mieć smak, energię i charakter. I że naprawdę warto zacząć go z Popeyes - dodaje Węcka.

Kampania „Poppybudka” wykorzystuje naturalny rytuał poranka i … sięganie po telefon. Popeyes pojawia się w nim z lekkim, angażującym contentem stylizowanym na newsy i telewizje śniadaniową, naturalnie wplatając w niego temat śniadań. Bo zanim kawa, zanim plan dnia, jest pierwszy impuls. A teraz może nim być śniadanie w Popeyes.

Startowi oferty towarzyszy kampania Poppybudka, która w charakterystyczny dla marki sposób redefiniuje poranne rytuały. Zamiast klasycznego „wstawaj i działaj” Popeyes proponuje: „wstawaj i jedz smacznie”. Bo jeśli już zaczynać dzień, to z przytupem i najlepiej w stylu Cajun. Za opracowanie koncepcji odpowiada zespół wewnętrzny Popeyes, za koncept kreatywny, współpracę influencerskie i materiały na social media odpowiadała agencja Polot a za kampanię płatną agencja Adcookie. Kampania pojawi się w restauracjach, w kampanii radiowej, w kampanii on-line, social mediach i wybranych nośnikach OOH.

Popeyes®, obecny na rynku od 1972 roku, zasłynął na całym świecie dzięki wyjątkowej recepturze marynowania kurczaka przez 12 godzin w mieszance inspirowanej Luizjaną oraz chrupiącej panierce.