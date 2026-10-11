Koty wiedzą, czego chcą - jak znaleźć ich „perfect match” w misce?

Julia Mościńska
Julia Mościńska
2026-10-11 13:00

Koty mają swoje charaktery i przyzwyczajenia, a ich opiekunowie dobrze wiedzą, że mają też bardzo konkretne wymagania – także jeśli chodzi o zawartość miski. Znalezienie karmy, która naprawdę przypadnie pupilowi do gustu, potrafi więc przypominać poszukiwanie idealnego dopasowania. Właśnie na tym spostrzeżeniu opiera się nowa kampania Josera „Idealny wybór. Dla każdego kota.”, która z przymrużeniem oka nawiązuje do świata aplikacji randkowych.

Dłoń osoby karmiącej szylkretowego kota obok opakowań karmy Josera. O wyborze karmy dla pupila przeczytasz na Eska.
Autor: KPLUS.AGENCY/ Materiały prasowe

Swipe right, czyli koncepcja kreatywna

W aplikacjach randkowych czasem wystarczy jedno przesunięcie palcem, żeby trafić na kogoś interesującego. A gdyby podobnie mogło wyglądać szukanie odpowiedniej karmy dla kota? Nowa kampania Josera bawi się dobrze znanym motywem „perfect match” i przenosi go do kociego świata. Punktem wyjścia jest szeroka oferta karm, dzięki której opiekun może dobrać wariant odpowiadający upodobaniom i potrzebom swojego pupila. A te, jak wiadomo, potrafią się zmieniać. Zamiast więc rozpoczynać poszukiwania od nowa, można znaleźć kolejne dopasowanie w ramach jednej marki.

Główną bohaterką kampanii jest oczywiście kotka. W spocie wyrusza na poszukiwanie swojego idealnego wyboru, choć droga do niego nie jest taka prosta. Po drodze zostaje nawet pomylona z… dinozaurem i psem, zanim ostatecznie trafia do Josera. Humorystyczna historia pokazuje znane wielu opiekunom wyzwanie w lekkiej, nieco przewrotnej odsłonie. Za koncepcję i kreację kampanii odpowiada agencja KNSK Hamburg, a za strategię i jej prowadzenie – wewnętrzny zespół marketingu.

Josera
Autor: KPLUS.AGENCY/ Materiały prasowe

Realizacja kampanii

Kampania „Idealny wybór. Dla każdego kota.” wystartowała na początku września roku równolegle w Polsce i Niemczech. W Polsce można ją zobaczyć m.in. w social mediach, na YouTube i w kampanii displayowej. Działania obejmują również PR oraz współprace z influencerami, a motyw „perfect match” pojawia się także w sklepach stacjonarnych i u partnerów online.

Bo w końcu każdy kot zasługuje na swój „perfect match”!

ROLKI