Koty wiedzą, czego chcą - jak znaleźć ich „perfect match” w misce?

Swipe right, czyli koncepcja kreatywna

W aplikacjach randkowych czasem wystarczy jedno przesunięcie palcem, żeby trafić na kogoś interesującego. A gdyby podobnie mogło wyglądać szukanie odpowiedniej karmy dla kota? Nowa kampania Josera bawi się dobrze znanym motywem „perfect match” i przenosi go do kociego świata. Punktem wyjścia jest szeroka oferta karm, dzięki której opiekun może dobrać wariant odpowiadający upodobaniom i potrzebom swojego pupila. A te, jak wiadomo, potrafią się zmieniać. Zamiast więc rozpoczynać poszukiwania od nowa, można znaleźć kolejne dopasowanie w ramach jednej marki.

Główną bohaterką kampanii jest oczywiście kotka. W spocie wyrusza na poszukiwanie swojego idealnego wyboru, choć droga do niego nie jest taka prosta. Po drodze zostaje nawet pomylona z… dinozaurem i psem, zanim ostatecznie trafia do Josera. Humorystyczna historia pokazuje znane wielu opiekunom wyzwanie w lekkiej, nieco przewrotnej odsłonie. Za koncepcję i kreację kampanii odpowiada agencja KNSK Hamburg, a za strategię i jej prowadzenie – wewnętrzny zespół marketingu.

Autor: KPLUS.AGENCY/ Materiały prasowe

Realizacja kampanii

Kampania „Idealny wybór. Dla każdego kota.” wystartowała na początku września roku równolegle w Polsce i Niemczech. W Polsce można ją zobaczyć m.in. w social mediach, na YouTube i w kampanii displayowej. Działania obejmują również PR oraz współprace z influencerami, a motyw „perfect match” pojawia się także w sklepach stacjonarnych i u partnerów online.

Bo w końcu każdy kot zasługuje na swój „perfect match”!