Kolumbia w centrum uwagi: Tchibo Barista w odsłonie single origin

Tchibo Barista od początku tworzona była jako linia dla tych, którzy oczekują od kawy czegoś więcej. Jej znakiem rozpoznawczym jest kawowe rzemiosło, precyzja palenia i wysoka jakość, którą czuć w każdej filiżance – niezależnie od sposobu parzenia. – Barista to linia, która od początku miała oferować więcej niż „dobrą kawę”. W wariancie Colombia idziemy o krok dalej, stawiając na transparentne pochodzenie i wyrazisty profil smaku, który pozwala naprawdę poczuć różnicę – mówi Patrycja Mądry, Senior Marketing Specialist w Tchibo Warszawa.

Nowy Barista powstaje w 100% z ziaren Arabiki, starannie wyselekcjonowanych z kolumbijskich plantacji. Te położone wysoko w Andach – od Antioquii po Huilę – uprawiane są przez wielopokoleniowe rodziny plantatorów. Efektem jest wyrazisty smak, zbalansowana kwasowość i średnie body, które dobrze odnajdą się zarówno w codziennym piciu, jak i w bardziej świadomej degustacji. Nowy wariant przyciąga uwagę także designem opakowania – opartym na geometrycznych formach i soczystych kolorach, które podkreślają jego nowoczesny charakter i sprawiają, że Barista Colombia wyróżnia się na sklepowej półce.

Barista w każdym domu

Tchibo Barista Colombia cechuje się owocowym profilem smaku z wyraźnymi nutami czerwonych owoców, jagód i nut czekoladowych. To kawa typu single origin, która łączy intensywność z dobrą równowagą, pozwalając w pełni poczuć charakter kolumbijskiej Arabiki w każdej filiżance. Nowy wariant z linii Barista został zaprojektowany z myślą o ekspresach automatycznych, ale sprawdzi się także w kawiarce oraz metodach przelewowych (drip). Dzięki temu pozwala uzyskać efekt znany z kawiarni – w domowych warunkach i bez kompromisów w kwestii jakości. To propozycja dla tych, którzy chcą cieszyć się kawą na własnych zasadach, nie rezygnując z profesjonalnego smaku i aromatu.

Tchibo Barista Colombia jest dostępna m.in. w sklepach sieci Kaufland, Auchan i Selgros, a także na marketplace’ach.

Wprowadzeniu nowego wariantu Tchibo Barista towarzyszą działania w mediach społecznościowych, za które odpowiada agencja Golden Submarine, a także kampania w sklepach własnych.