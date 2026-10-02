Kaufland jest FRESZ: „Najlepsze świeże produkty w Polsce!” w jesiennej odsłonie kampanii

Oferta FRESZ w Kauflandzie obejmuje już ponad 400 świeżych produktów, od owoców i warzyw, przez pieczywo, po mięso i produkty z lady. Znajdziemy tu kategorie, które towarzyszą klientom zarówno podczas codziennych zakupów, jak i przy wyborze produktów charakterystycznych dla konkretnej pory roku czy sezonu świątecznego.

Tak szeroka oferta jest punktem wyjścia dla rozwijanej od marca 2025 roku platformy komunikacyjnej „Kaufland jest FRESZ”. Ewoluuje ona wraz z kolejnymi odsłonami kampanii, zachowując spójny przekaz, zmieniając akcenty, zależnie od sezonu i potrzeb klientów. Jesienna odsłona niesie ze sobą szerokie spojrzenie na świeżą ofertę – od produktów, które pojawiają się na półkach wraz ze zmianą pory roku, po stałe elementy codziennych zakupów, a samą komunikację otwiera nowe hasło: „Najlepsze świeże produkty w Polsce!”.

Klienci ponownie docenili świeżą ofertę

Jesienna edycja kampanii zyskuje też dodatkowy wymiar dzięki wynikom plebiscytu Laur Klienta 2026. Tegoroczne wyróżnienia potwierdzają wysoką ocenę oferty Kauflandu przez konsumentów. Świeża lada oraz owoce i warzywa zostały bowiem nagrodzone Złotym Laurem Klienta już po raz piąty z rzędu, natomiast pieczywo po raz czwarty. W gronie nagrodzonych kategorii znalazły się również pakowane mięso oraz ryby.

Świeżość od lat jest jednym z fundamentów oferty Kauflandu. Wyniki tegorocznego plebiscytu Laur Klienta potwierdzają, że konsekwentne rozwijanie asortymentu produktów świeżych zdecydowanie odpowiada na potrzeby naszych klientów. Jesienna odsłona kampanii „Kaufland jest FRESZ” jest dla nas naturalnym krokiem w komunikacji i okazją, by pokazać różne oblicza świeżości – od produktów sezonowych po artykuły obecne na półkach przez cały rok – mówi Bartosz Kałuziński z Pionu Komunikacji Marketingowej w Kaufland Polska.

FRESZ w telewizji, digitalu i w sklepach

W komunikacji nowej odsłony kampanii „Kaufland jest FRESZ” sieć stawia na wielość kanałów. Wykorzystane zostaną różne formaty – od spotów telewizyjnych, przez komunikację w digitalu i mediach społecznościowych, po materiały obecne bezpośrednio w przestrzeni sklepów. Dzięki temu FRESZ towarzyszy klientom zarówno na etapie planowania zakupów, jak i podczas wizyty w markecie. W materiałach kampanii ponownie pojawią się bohaterowie dobrze już znani klientom – Pani Celinka oraz Freszaki, które są nieodłączną częścią komunikacji świeżych produktów.

"Cena na spróbowanie" - FRESZ w wyjątkowej cenie

Jesienna odsłona kampanii „Kaufland jest FRESZ” to także okazja do spróbowania najlepszych świeżych produktów za symboliczną opłatą. W ramach akcji „Cena na spróbowanie" klienci mogą co tydzień skorzystać z nowego kuponu w aplikacji mobilnej Kaufland Card XTRA i kupić wybrany świeży produkt w obniżonej cenie.

Oferta „Cena na spróbowanie" będzie zmieniać się co tydzień, co zapewnia klientom możliwość poznawania świeżego asortymentu Kauflandu w atrakcyjnych cenach. Dzięki temu konsumenci mogą skosztować najlepszych świeżych produktów w Polsce jeszcze taniej.