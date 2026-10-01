Jesienny azyl w Twoim domu – pościele, miękkie dodatki i piżamy w Lidl Polska już od czwartku, 1 października!

Sypialnia gotowa na sezon otulania

Chłodniejsze wieczory sprawiają, że sypialnia staje się prawdziwym centrum domowego relaksu. Jej sezonową metamorfozę warto zacząć od podstaw, czyli tkanin, które decydują o jakości i głębi naszego snu. W ofercie Lidl Polska znajdziemy kołdrę całoroczną Livarno, stworzoną z myślą o zmieniających się temperaturach. Składa się z lekkiej kołdry letniej i cieplejszej, wiosenno-jesiennej, które po połączeniu zatrzaskami tworzą ciepły wariant zimowy. Dostępne będą trzy rozmiary: 140 × 200 cm (79,99 zł/szt.; także online na lidl.pl), 160 × 200 cm (89,99 zł/szt.; także online na lidl.pl) oraz 220 × 200 cm (99 zł/szt.; także online na lidl.pl). Do kompletu można dobrać poduszkę 70 × 80 cm Livarno (24,99 zł/szt.; także online na lidl.pl), której ilość wypełnienia można dopasować do indywidualnych preferencji. Dla osób szukających jeszcze większego komfortu przygotowano poduszkę pod kark Livarno (58,99 zł/szt.; także online na lidl.pl). Jej trzy oddzielne warstwy pozwalają regulować wysokość, a rdzeń z pianki wysokoelastycznej z efektem pamięci dopasowuje się do kształtu ciała! Jesienne łóżko dopełnią prześcieradła dżersejowe z gumką Livarno, wykonane z bawełny i dostępne w kilku stonowanych kolorach – dostaniemy je już od 13,99 zł/szt.!

Autor: Lidl/ Materiały prasowe

Jesień pod kołdrą – kwiaty, kolory i miękkie tkaniny

Czas na najbardziej widoczną część sypialnianej metamorfozy. W ofercie sieci od czwartku, 1 października, pojawią się pościele dwustronne z mikrowłókna satynowego Livarno – miękkie, szybkoschnące i wyposażone w praktyczny zamek błyskawiczny. Do wyboru będą cztery wzory, w tym efektowne kwiatowe kompozycje, które mogą w kilka chwil odmienić charakter całej sypialni. Na lidlowych półkach znajdziemy kilka rozmiarów: poszewka na poduszkę: 70 × 80 cm poszwa na kołdrę: 140 × 200 cm (10 zł taniej: 19,99 zł[1]/zestaw; także online na lidl.pl), 2 poszewki na poduszki: 70 × 80 cm poszwa na kołdrę: 160 × 200 cm (10 zł taniej: 26,99 zł[2]/zestaw; także online na lidl.pl) oraz 2 poszewki na poduszki: 70 × 80 cm poszwa na kołdrę: 220 × 200 cm (10 zł taniej: 36,99 zł[3]/zestaw; także online na lidl.pl). Dla miłośników naturalnych materiałów przygotowano natomiast pościel z bawełną renforce Livarno, dostępną w trzech wzorach i trzech rozmiarach: poszewka na poduszkę: 70 × 80 cm poszwa na kołdrę: 140 × 200 cm (20% taniej: 29,99 zł[4]/zestaw; także online na lidl.pl), 2 poszewki na poduszkę: 70 × 80 cm poszwa na kołdrę: 160 × 200 cm (20% taniej: 39,99 zł[5]/zestaw; także online na lidl.pl) oraz 2 poszewki na poduszkę: 70 × 80 cm poszwa na kołdrę: 220 × 200 cm (20% taniej: 44,99 zł[6]/zestaw; także online na lidl.pl). Kwiatowe desenie i spokojniejsza kolorystyka dobrze wpisują się w jesienny klimat sypialni. W ofercie znajdzie się również komplet 2 poszewek na poduszki, 40 × 40 cm Livarno (9,98 zł/zestaw; także online na lidl.pl).

Autor: Lidl/ Materiały prasowe

Koc Livarno (20 zł taniej: 79,99 zł[7]/szt.; także online na lidl.pl) o wymiarach 150 × 200 cm sprawdzi się podczas wieczoru z książką, filmu na kanapie czy leniwego weekendowego poranka. Przyjemna, miękka faktura sprawia, że może szybko stać się jednym z tych domowych dodatków, po które sięga się przez cały chłodniejszy sezon.

Dress code na jesienny wieczór? Piżama!

Kiedy plan na wieczór to kubek gorącej herbaty, serial i leniuchowanie w domu, wygodna piżama staje się pełnoprawnym elementem jesiennej garderoby. Lidl Polska proponuje m.in. damską piżamę z bawełny Esmara (34,99 zł/zestaw; także online na lidl.pl) składającą się z koszulki z długim rękawem i wzorzystych spodni, a także piżamę flanelową damską z bawełny Esmara (39,99 zł/zestaw). Dla Panów przygotowano natomiast piżamę z bawełny Esmara Men (34,99 zł/zestaw), łączącą klasyczny T-shirt z kraciastymi szortami w dwóch wariantach kolorystycznych. W ofercie znajdzie się również piżama damska lub męska z bawełną Esmara (39,99 zł/zestaw) z długim rękawem, dostępna w kilku wariantach kolorystycznych. Dodatkowo, od czwartku, 1 października z aktywnym kuponem w aplikacji Lidl Plus wszystkie piżamy i prześcieradła objęte są promocją 50% taniej na drugi tańszy produkt.

Autor: Lidl/ Materiały prasowe

Mały komfort ma wielkie znaczenie

Na własną wersję jesiennego „cozy time” mogą liczyć również najmłodsi. Lidl Polska proponuje młodzieżową piżamę z bawełny Esmara Kids (24,99 zł/zestaw; także online na lidl.pl), dostępną w trzech wzorach, w tym wariantach dla dziewczynek i chłopców. Z kolei w kolekcji Lupilu pojawi się bawełniana piżama dziecięca (21% taniej: 17,99 zł[8]/zestaw; także online na lidl.pl) – miękka i wygodna propozycja na coraz chłodniejsze noce.

Odwiedź Lidl Polska oraz lidl.pl od czwartku, 1 października i odśwież swoją przestrzeń na jesienne dni!

[1] 29,99 zł/zestaw – najniższa cena z 30 dni przed obniżką[2] 36,99 zł/zestaw – najniższa cena z 30 dni przed obniżką[3] 46,99 zł/zestaw – najniższa cena z 30 dni przed obniżką[4] 37,49 zł/zestaw – najniższa cena z 30 dni przed obniżką[5] 49,99 zł/zestaw – najniższa cena z 30 dni przed obniżką[6] 56,49 zł/zestaw – najniższa cena z 30 dni przed obniżką[7] 99,99 zł/szt. – najniższa cena z 30 dni przed obniżką[8] 22,99 zł/zestaw – najniższa cena z 30 dni przed obniżką