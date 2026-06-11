Jazz na żywo i karkonoska kuchnia w nowej odsłonie. Mövenpick Resort & Spa Karpacz zapowiada otwarcie lata w wyjątkowym stylu

Słodki początek, czyli Chocolate Hour

Świętowanie nadejścia lata rozpocznie się już od pierwszych chwil pobytu. Przy zameldowaniu na gości będzie czekał powitalny drink. Następnie popołudnie uświetni flagowy rytuał, z którego słyną hotele szwajcarskiej marki Mövenpick na całym świecie – Chocolate Hour. To wyjątkowa, godzinna degustacja najwyższej jakości czekoladowych specjałów, która idealnie nastroi do dalszego wypoczynku.

Letnia Potańcówka – jazz, taniec i zachód słońca

Główną atrakcją weekendu będzie Letnia Potańcówka, zaplanowana na sobotni wieczór (20 czerwca, start o godz. 19:00). Wydarzenie uświetni oficjalne otwarcie letniego sezonu w Pool Barze oraz premiera nowej, autorskiej karty wakacyjnych koktajli.

Zabawa przy dźwiękach jazzu na żywo odbędzie się na świeżym powietrzu, w urokliwej scenerii przy zewnętrznym basenie. W przypadku kapryśnej aury wydarzenie zostanie przeniesione do eleganckich wnętrz hotelowej restauracji i lobby, co zagwarantuje wspaniałą atmosferę niezależnie od pogody.

i Autor: BardzoKontent/ Materiały prasowe

Kulinarna wizytówka regionu

Wyjątkowych wrażeń podczas całego weekendu dostarczy hotelowa restauracja Polanka, która stała się kulinarną wizytówką regionu. Autorskie menu, przygotowane przez szefa kuchni Andrzeja Sawkę, to nowoczesna reinterpretacja kulinarnych tradycji. Sezonowe propozycje opierają się na bogactwie Karkonoszy i Dolnego Śląska, oferując gościom regionalne klasyki w zupełnie nowej odsłonie.

O najwyższej jakości serwowanych tam dań świadczą prestiżowe wyróżnienia, w tym nagroda w plebiscycie Poland 100 Best Restaurants oraz rekomendacja w kulinarnym przewodniku Gault & Millau Poland 2026. Hotel zachęca do wcześniejszej rezerwacji stolików.

i Autor: BardzoKontent/ Materiały prasowe

Letnia Potańcówka w Mövenpick Resort & Spa Karpacz i atrakcje z nią związane są dostępne dla gości hotelu. Więcej szczegółów oraz możliwość rezerwacji pobytu znajdują się na stronie: www.movenpickkarpacz.pl/wydarzenia-specjalne/letnia-potancowka-otwarcie-lata