Japońska metoda na czyszczenie okapu. Ten jeden produkt bez trudu usunie lepki tłuszcz

Mycie wentylacji sprawia kłopoty, a sklepowe płyny bywają zawodne.

Warto sprawdzić azjatycki patent na zwalczanie osadów roślinnym tłuszczem.

Sukces gwarantuje użycie kawałka papieru oraz odpowiednio gorącej wody.

Dzięki tym krokom zabrudzone filtry błyskawicznie odzyskają czystość.

Japoński sposób na czyszczenie okapu z tłuszczu

Widok oblepionego brudem okapu kuchennego zazwyczaj od razu skłania do założenia gumowych rękawic i chwycenia za agresywne preparaty ze sklepu. Tradycyjne mycie połączone z długotrwałym pocieraniem często przynosi rezultaty dopiero po spłukaniu całości wodą. Nierzadko jednak nawarstwione drobinki kurzu zmieszane z lepkim i tłustym nalotem wnikają na tyle głęboko w strukturę filtrów, że standardowe procedury okazują się niewystarczające. W takich przypadkach ogromną pomocą służą ekologiczne techniki bazujące na naturalnych produktach. W Japonii popularna jest reguła zwalczania podobnych substancji tymi samymi związkami. Zgodnie z tym założeniem zaschniętą warstwę starego brudu najszybciej pokona zwykły olej spożywczy.

Gorący ręcznik papierowy rozpuści zaschnięty brud na kratce

Takie czyszczenie okapu kuchennego przebiega sprawnie i bez wysiłku. Zdemontowane elementy wkładamy prosto do wanny. Następnie wystarczy nanieść olej na myjkę i starannie wetrzeć go w powierzchnię. Kluczowym krokiem jest przykrycie całości ręcznikiem papierowym zalanym gorącą wodą na 5 minut. Po tym czasie wystarczy przetrzeć metal szorstkim zmywakiem i osuszyć. Po lepkiej powłoce zanieczyszczeń nie zostanie nawet ślad.

Soda oczyszczona i ocet jako alternatywa dla chemii

Pozbywanie się brudu z okapu nie wymaga kupowania żrących preparatów i męczącego polerowania. Przy bardzo uciążliwych zabrudzeniach doskonałą opcją będzie kąpiel wodna z dodatkiem popularnego proszku do pieczenia lub kwasu spirytusowego. Zanurzone w ten sposób elementy po 10 minutach wystarczy przetrzeć myjką nasączoną octem. Na finał całego procesu kratkę należy obficie spłukać pod bieżącym, ciepłym strumieniem i po prostu odłożyć do samoistnego wyschnięcia.

