Japońska metoda na czyszczenie okapu. Ten jeden produkt bez trudu usunie lepki tłuszcz

- Mycie wentylacji sprawia kłopoty, a sklepowe płyny bywają zawodne.
- Warto sprawdzić azjatycki patent na zwalczanie osadów roślinnym tłuszczem.
- Sukces gwarantuje użycie kawałka papieru oraz odpowiednio gorącej wody.
- Dzięki tym krokom zabrudzone filtry błyskawicznie odzyskają czystość.
Japoński sposób na czyszczenie okapu z tłuszczu
Widok oblepionego brudem okapu kuchennego zazwyczaj od razu skłania do założenia gumowych rękawic i chwycenia za agresywne preparaty ze sklepu. Tradycyjne mycie połączone z długotrwałym pocieraniem często przynosi rezultaty dopiero po spłukaniu całości wodą. Nierzadko jednak nawarstwione drobinki kurzu zmieszane z lepkim i tłustym nalotem wnikają na tyle głęboko w strukturę filtrów, że standardowe procedury okazują się niewystarczające. W takich przypadkach ogromną pomocą służą ekologiczne techniki bazujące na naturalnych produktach. W Japonii popularna jest reguła zwalczania podobnych substancji tymi samymi związkami. Zgodnie z tym założeniem zaschniętą warstwę starego brudu najszybciej pokona zwykły olej spożywczy.
Gorący ręcznik papierowy rozpuści zaschnięty brud na kratce
Takie czyszczenie okapu kuchennego przebiega sprawnie i bez wysiłku. Zdemontowane elementy wkładamy prosto do wanny. Następnie wystarczy nanieść olej na myjkę i starannie wetrzeć go w powierzchnię. Kluczowym krokiem jest przykrycie całości ręcznikiem papierowym zalanym gorącą wodą na 5 minut. Po tym czasie wystarczy przetrzeć metal szorstkim zmywakiem i osuszyć. Po lepkiej powłoce zanieczyszczeń nie zostanie nawet ślad.
Soda oczyszczona i ocet jako alternatywa dla chemii
Pozbywanie się brudu z okapu nie wymaga kupowania żrących preparatów i męczącego polerowania. Przy bardzo uciążliwych zabrudzeniach doskonałą opcją będzie kąpiel wodna z dodatkiem popularnego proszku do pieczenia lub kwasu spirytusowego. Zanurzone w ten sposób elementy po 10 minutach wystarczy przetrzeć myjką nasączoną octem. Na finał całego procesu kratkę należy obficie spłukać pod bieżącym, ciepłym strumieniem i po prostu odłożyć do samoistnego wyschnięcia.