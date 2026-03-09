To męskie imię oznacza "szlachetnie urodzonego". Niegdyś nosiła je arystokracja, dziś nikt o nim nie pamięta

Rodzice szukają imion o pięknym znaczeniu, ale jedno dostojne imię pozostaje niemal zapomniane.

Mimo szlacheckiego pochodzenia i bogatej historii, imię to nadano tylko 3 razy w ostatniej dekadzie.

Odkryj, dlaczego to starożytne imię, symbolizujące władzę i status, nie zdobywa dziś uznania.

Niektóre imiona cieszą się nieustanną popularnością. Inne po chwilowym okresie zainteresowania znów znikają, jeszcze inne wracają do łask po długich latach. Istnieją jednak imiona, które nigdy nie zdobyły wielkiego uznania w oczach rodziców. Jednym z nich jest męskie imię Patrycjusz o dostojnym brzmieniu, które w przeszłości rozbrzmiewało w arystokratycznych salonach i senatorskich lożach, a dziś jest niemalże zapomniane.

Patrycjusz - pochodzenie i znaczenie imienia

Jego korzenie sięgają starożytnego Rzymu, gdzie "patricius" oznaczał osobę należącą do patrycjatu - uprzywilejowanej warstwy społecznej, z której wywodzili się najważniejsi urzędnicy i generałowie i dosłownie oznacza "szlachetnie urodzony", "patrycjuszowski". Imię to, niosące ze sobą konotacje władzy, dostojeństwa i wysokiego statusu, przetrwało wieki, choć jego popularność ulegała znacznym wahaniom. W Polsce, Patrycjusz, choć nigdy nie należał do imion najczęściej nadawanych, posiadał swoje okresy świetności, szczególnie w kręgach szlacheckich i arystokratycznych. Był symbolem tradycji, elegancji i przynależności do elity. Można go było spotkać w rodowodach znamienitych rodów, stanowiąc swoisty znak rozpoznawczy.

Popularność imienia Patrycjusz w Polsce

Patrycjusz, choć zapomniany przez wielu, pozostaje świadectwem dawnej epoki, przypomnieniem o czasach, gdy imię było symbolem statusu społecznego i dziedzictwa. Dziś jednak, Patrycjusz ustąpił miejsca innym, bardziej popularnym i współczesnym imionom. Jego arystokratyczne pochodzenie i historyczny bagaż, zamiast stanowić atut, wydają się być przyczyną zapomnienia. Według rejestru danych PESEL obecnie w Polsce żyje 1707 mężczyzn, którzy noszą to imię jako pierwsze, co plasuje je na odległej, 391. pozycji w rankingu najpopularniejszych imion w kraju. Współczesne pokolenie rodziców rzadko sięga po to imię, preferując brzmienia bardziej uniwersalne i łatwiej wpisujące się w obecne trendy. W ostatnim dziesięcioleciu imię to nadano jedynie 3 razy, dokładnie w roku 2020.