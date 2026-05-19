Ile to jest 6:2 (2+1)=? Podejmij wyzwanie i policz to w 10 sekund!

Matematyka nie należy do ulubionych przedmiotów szkolnych. Chyba wielu z nas przesiadując w szkolnych ławkach, głowiło się nad różnego rodzaju zadaniami matematycznymi. Wówczas sprawiały nam one wiele problemów. Okazuje się, że w dorosłym życiu wcale nie jest lepiej. Jeśli uważnie słuchałeś swojej nauczycielki od matematyki, to z pewnością poradzisz sobie z tym dziecinnie prostym zadaniem.

To zadanie jest proste, jednak musisz ruszyć głową

Wielu z nas do dziś pamięta różne wzory, które musieliśmy wkuwać na pamięć. Niejednokrotnie zastanawialiśmy się, czy w dorosłym życiu będą nam one w ogóle przydatne? Oczywiście, wielu z nich nigdy nie użyliśmy, jednak matematyka jest dziedziną niezmiernie przydatną w naszym życiu. Dziś sprawdzimy, ile zapamiętaliście z lekcji matematyki.

Wielu ma problem z rozwiązaniem tego równania. Sprawdź, czy podasz poprawny wynik

Znasz poprawną odpowiedź?

Z tym równaniem z pewnością poradzą sobie dzieci w szkole podstawowej. Podstawą do podania poprawnego wyniku jest wiedza z zakresu kolejności wykonywania działań matematycznych. W tym przypadku powinniśmy zacząć od wykonania działania, które znajduje się w nawiasie. Zatem po dodaniu 2+1 otrzymamy sumę równą 3. Nasze równanie wygląda teraz następująco: 6:2×3 = ? Kolejno powinniśmy wykonać działania, zaczynając od lewej strony. Czyli 6:2=3. Teraz wystarczy pomnożyć wynik dzielenia z wynikiem dodawania i mamy gotową odpowiedź na nasze równanie. 3×3=9. I właśnie 9 jest poprawnym wynikiem.

Udało wam się podać poprawną odpowiedź? Jeśli nie, to zachęcamy do powtórzenia wiedzy z matematyki.

