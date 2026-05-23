Ile to jest 15÷5(1+2)=? Oblicz działanie i sprawdź swój intelekt

Rozwiązywanie zagadek to nie tylko świetna zabawa, ale także sposób na rozwój umysłowy i poprawę wielu umiejętności. Zagadki angażują różne obszary mózgu, pobudzając myślenie logiczne, analityczne i kreatywne. Regularne rozwiązywanie łamigłówek może pomóc w poprawie koncentracji, pamięci i zdolności rozwiązywania problemów. Niektóre zagadki wymagają nieszablonowego myślenia i szukania nietypowych rozwiązań. To doskonały sposób na rozwój kreatywności i umiejętności znajdowania nowych perspektyw. Regularne ćwiczenie umysłu za pomocą zagadek może pomóc w utrzymaniu dobrej kondycji intelektualnej, co jest szczególnie ważne w zapobieganiu chorobom neurodegeneracyjnym, takim jak demencja. Jest to także znakomita forma zabawy i relaksu. Aby jak najdłużej cieszyć się sprawnością umysłową, warto często ćwiczyć nasz umysł za pomocą różnego rodzaju łamigłówek, krzyżówek czy matematycznych zagadek.

Ile to jest 15÷5(1+2)=? Bystrzak policzy w mniej niż 10 sekund

To równanie nie wydaje się być specjalnie skomplikowane. Jednak, gdy uważniej mu się przyjrzymy, odkryjemy, że podanie prawidłowej odpowiedzi wcale nie jest takie oczywiste. Czy wiecie, jaki jest poprawny wynik równania: 15÷5(1+2)=? Jeśli już policzyliście bez użycia kalkulatora, należą wam się brawa. Jeśli nadal głowicie się nad poprawną odpowiedzią, poniżej znajdziecie podpowiedź.

Rozwiążmy wspólnie to równanie krok po kroku:

15÷5(1+2)=?

Zgodnie z kolejnością wykonywania działań, na początku obliczamy wyrażenie w nawiasie:

(1+2)=3

Teraz równanie wygląda tak:

15÷5×3

Następnie wykonujemy dzielenie i mnożenie. W matematyce dzielenie i mnożenie mają taki sam priorytet i wykonujemy je w kolejności, w jakiej występują w równaniu (od lewej do prawej).

Najpierw dzielenie:

15÷5=3

Teraz równanie przyjmuje postać:

3×3

Na koniec możemy zająć się mnożeniem, i tak oto otrzymamy poprawny wynik tego równania.

3×3=9

Czy właśnie taki wynik udało wam się uzyskać?

