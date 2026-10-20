Hotel Prize by Radisson we Wrocławiu oficjalnie otwarty

Wrocław, nazywany niekiedy polską Wenecją, rozwija się wśród rozlewisk Odry i jej dopływów, które tworzą w mieście liczne wyspy oraz kanały. Na Rynku kolorowe kamienice otaczają gotycki ratusz, a w zaułkach, na placach i skwerach czekają na odkrycie wrocławskie krasnale. To miasto pełne kontrastów. Zabytkowa architektura, nowoczesna zabudowa oraz różnorodne atrakcje sprawiają, że Wrocław trudno poznać podczas jednego krótkiego pobytu i łatwo znaleźć powód, by do niego wrócić.

Nowy hotel na mapie Wrocławia już otwarty

W samym sercu miasta, wysoko nad ulicami, wyróżniając się swoim kolorowym designem znajduje się Prize by Radisson, Wrocław Sky Tower. Hotel zaprasza do spojrzenia na Wrocław z innej strony, z perspektywy, która pozwala złapać głębszy oddech, rozejrzeć się po panoramie i zaplanować zwiedzanie w tym kultowym mieście. Barwne wnętrza dodają pobytowi unikalnego charakteru, a przemyślany design zapewnia komfort. To miejsce dla tych, którzy lubią, gdy weekendowy city break zaczyna się jeszcze zanim wyjdą na spacer.

Nowy obiekt Radisson Hotel Group oferuje 208 pokoi w dwóch kategoriach: pokoje Design dla dwóch dorosłychi jednego dziecka oraz pokoje rodzinne do czterech osób dorosłych. Dzięki temu sprawdzi się zarówno podczas krótkiego city breaku, rodzinnego pobytu, jak i podróży służbowej. Sky Tower, gdzie mieści się hotel to piąty najwyższy budynek w kraju. Jego najwyższa wieża mierzy 212 metrów i jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych punktów na mapie miasta.

Autor: PublicDialog/ Materiały prasowe

Otwarcie Prize by Radisson we Wrocławiu to kolejny ważny krok w rozwoju sieci w Polsce, która pozostaje jednym z kluczowych rynków grupy w Europie. Widzimy potencjał zarówno w dużych ośrodkach miejskich, jak i w rozwijających się destynacjach, a Wrocław doskonale łączy atrakcyjność turystyczną z silną pozycją biznesową. Równolegle rozwijamy projekty w innych częściach kraju – w tym Radisson Blu Hotel, Gdynia, pierwszy hotel tej marki w mieście, którego otwarcie planowane jest na 2027 rok – mówi na oficjalnym otwarciu Valerie Schuermans, Chief Development Officer Western Europe w Radisson Hotel Group

Prize by Radisson to marka miejskich hoteli z segmentu midscale, łącząca komfortowe wyposażenie z nieformalnym stylem i wysokim standardem obsługi. Jej obiekty stawiają na lokalizacje w centrum miast, inteligentny design oraz przyjazne przestrzenie wspólne, które pozwalają wygodnie korzystać z pobytu - zarówno podczas podróży służbowej, jak i wypoczynkowej. Marka koncentruje się na najważniejszych potrzebach gości, od rezerwacji po wymeldowanie, ułatwiając im odkrywanie miasta.

Otwarcie obiektu we Wrocławiu rozwija obecność Radisson Hotel Group w Polsce i wzmacnia portfolio marki Prize by Radisson. W pierwszym półroczu 2026 r. grupa otworzyła Prize by Radisson, Gdańsk, wprowadzając markę na polski rynek. Podpisała również umowę na Radisson Blu Hotel, Gdynia. Planowany obiekt zaoferuje 126 pokoi i ma zostać otwarty w 2027 r.

Autor: PublicDialog/ Materiały prasowe