Pralka brzydko pachnie mimo regularnego prania. Sprawdź trzy miejsca, o których łatwo zapomnieć

Nieprzyjemny zapach z pralki nie zawsze oznacza awarię urządzenia, ponieważ często odpowiadają za niego wilgoć, resztki detergentów i zanieczyszczenia gromadzące się w miejscach, których nie czyścimy na co dzień.

Jednym z najważniejszych elementów wymagających regularnej pielęgnacji jest gumowa uszczelka przy drzwiczkach, gdzie mogą pozostawać woda, włosy i drobne zabrudzenia sprzyjające powstawaniu stęchłego zapachu.

Warto pamiętać również o szufladzie na proszek i płyn do płukania oraz filtrze pompy odpływowej, ponieważ gromadzące się tam osady i zanieczyszczenia mogą wpływać na higienę pralki oraz prawidłowe działanie urządzenia.

Aby zapobiegać powracaniu problemu, dobrze jest regularnie czyścić pralkę zgodnie z zaleceniami producenta, nie pozostawiać mokrego prania w zamkniętym bębnie i po zakończeniu cyklu umożliwić wnętrzu urządzenia wyschnięcie.

Nieprzyjemny zapach z pralki

W pralkach ładowanych od frontu szczególną uwagę warto zwrócić na gumowy fartuch wokół drzwiczek. W jego zagłębieniach mogą pozostawać woda, włosy, drobne włókna i resztki detergentów. Jeśli po każdym praniu zamykamy drzwiczki, wilgoć nie ma szansy szybko odparować, a z czasem może pojawić się nieprzyjemny zapach.

Uszczelkę można delikatnie przetrzeć miękką ściereczką zwilżoną wodą. Warto odchylić jej fałdy i sprawdzić, czy nie zgromadziły się tam zabrudzenia, ale nie należy mocno szorować gumy ostrymi gąbkami ani agresywnymi środkami. Po zakończeniu czyszczenia dobrze osuszyć dostępne powierzchnie. Jeśli widać rozległą pleśń lub uszczelka jest uszkodzona, warto sprawdzić zalecenia producenta albo skontaktować się z serwisem.

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Czyszczenie pralki – sprawdź szufladę na proszek i płyn do płukania

Drugim miejscem, o którym łatwo zapomnieć, jest szuflada na detergenty. Resztki proszku i płynu do płukania mogą osadzać się na jej ściankach, a w wilgotnym środowisku tworzyć lepką warstwę. Z czasem może ona zacząć nieprzyjemnie pachnieć, a nawet utrudniać prawidłowe spływanie detergentów do bębna.

Szufladę warto regularnie wyjmować zgodnie z instrukcją urządzenia i myć ciepłą wodą. Jeśli zabrudzenia znajdują się również w komorze, do której wsuwamy pojemnik, można delikatnie oczyścić dostępne miejsca miękką szczoteczką. Nie należy jednak na siłę wyciągać elementów, których nie da się łatwo zdemontować. Po czyszczeniu dobrze pozostawić szufladę do wyschnięcia.

Filtr i wnętrze pralki

Trzecim punktem jest filtr pompy odpływowej, w którym mogą gromadzić się drobne zanieczyszczenia. Jego zabrudzenie nie zawsze powoduje przykry zapach, ale może utrudniać odpływ wody i sprzyjać problemom z działaniem urządzenia. Przed czyszczeniem należy sprawdzić instrukcję producenta, wyłączyć pralkę i przygotować się na to, że z filtra może wypłynąć resztka wody. Jeśli nie wiesz, jak go bezpiecznie wyjąć, lepiej nie robić tego na siłę.

Znaczenie ma również sposób codziennego użytkowania. Pozostawianie mokrego prania na wiele godzin w zamkniętym bębnie oraz ciągłe stosowanie dużej ilości detergentu może sprzyjać powstawaniu osadów i nieprzyjemnych zapachów. Po praniu warto wyjąć ubrania możliwie szybko, a drzwiczki i szufladę pozostawić uchylone, jeśli pozwalają na to warunki w domu.