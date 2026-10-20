Ile proszku do prania należy używać? Serwisant sprzętu AGD zdradził mi, ile detergentu należy wsypywać do pralki

Nadmiar proszku do prania może powodować smugi na ubraniach, sztywność tkanin, nieprzyjemny zapach i osady w pralce, a zbyt mała ilość nie usunie zabrudzeń.

Prawidłowe dozowanie proszku pozwala na skuteczne pranie, chroni tkaniny i utrzymuje pralkę w dobrym stanie.

Ilość detergentu należy dostosować do wielkości wsadu, stopnia zabrudzenia tkanin, twardości wody oraz zaleceń producenta na opakowaniu.

Sprawdź, jak dobrać odpowiednią ilość detergentu.

Dlaczego ilość proszku ma znaczenie?

Wiele osób wsypuje detergent "na oko", kierując się prostą zasadą: im więcej, tym lepiej. Niestety, w przypadku prania takie podejście może przynieść więcej szkody niż pożytku. Gdy proszku jest za dużo, pralka może mieć problem z dokładnym wypłukaniem jego resztek. Na tkaninach pojawiają się wówczas białawe smugi, a ubrania bywają sztywne i nieprzyjemne w dotyku. Nadmiar środka piorącego może również odkładać się w szufladzie na detergenty i innych elementach urządzenia. Z czasem osady, wilgoć oraz pozostałości środków piorących mogą sprzyjać powstawaniu nieprzyjemnego zapachu. W niektórych przypadkach nadmierne pienienie zakłóca przebieg programu, a pralka gorzej płucze odzież. Nie warto jednak przesadzać także w drugą stronę. Zbyt mała dawka może nie poradzić sobie z zabrudzeniami, zwłaszcza gdy pierzemy mocno przepocone ubrania lub tekstylia poplamione błotem.

Ta pralka zmieniła życie Polek w PRL-u. Głośna, ciężka i niezawodna

Ile proszku wsypywać do pralki?

Takie pytanie zadałam serwisantowi pralki. Specjalista potwierdził, iż nie ma jednej uniwersalnej miarki, która sprawdzi się przy każdym praniu. Ilość detergentu zależy od wielkości wsadu, stopnia zabrudzenia tkanin, twardości wody oraz składu samego produktu. Jako orientacyjną wskazówkę zalecił, aby przyjąć, że w przypadku niektórych proszków do zwykłego prania wystarcza około jednej łyżki stołowej na kilogram suchej odzieży. Przy większych zabrudzeniach dawka może być wyższa. Nie jest to jednak reguła dla wszystkich detergentów - najlepiej sprawdzić zalecenia producenta na opakowaniu, ponieważ stężenie i wydajność poszczególnych produktów potrafią się znacznie różnić.

Jak dobrać dawkę do konkretnego prania?

Przed uruchomieniem pralki zwróć uwagę na kilka kwestii:

Wielkość wsadu: przy mniejszej ilości ubrań zwykle wystarczy odpowiednio mniej proszku.

przy mniejszej ilości ubrań zwykle wystarczy odpowiednio mniej proszku. Stopień zabrudzenia: odświeżenie lekko noszonej odzieży wymaga zazwyczaj mniejszej dawki niż pranie ubrań z widocznymi plamami.

odświeżenie lekko noszonej odzieży wymaga zazwyczaj mniejszej dawki niż pranie ubrań z widocznymi plamami. Twardość wody: w twardej wodzie może być potrzebna większa ilość detergentu niż w miękkiej. Wskazówki znajdziesz na opakowaniu środka piorącego.

w twardej wodzie może być potrzebna większa ilość detergentu niż w miękkiej. Wskazówki znajdziesz na opakowaniu środka piorącego. Rodzaj proszku: produkty skoncentrowane mogą wymagać znacznie mniejszych porcji.

Zamiast sypać proszek bez zastanowienia, korzystaj z miarki i trzymaj się instrukcji. Jeśli na ubraniach regularnie zostają resztki detergentu albo podczas prania powstaje wyjątkowo dużo piany, sprawdź dozowanie i zalecenia dotyczące programu. Odpowiednie dozowanie proszku to prosty sposób na ograniczenie marnowania detergentu, ochronę tkanin i utrzymanie pralki w dobrym stanie. Warto też regularnie czyścić szufladę na środki piorące oraz pozostawiać uchylone drzwiczki po zakończonym cyklu, aby wnętrze mogło wyschnąć.

10